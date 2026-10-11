Herbert Hainer, presiden Bayern Munich, menegaskan bahwa negosiasi terkait perpanjangan kontrak penyerang asal Inggris Harry Kane berjalan positif. Ia pun menyatakan optimismenya untuk segera mencapai kesepakatan, sekaligus meremehkan laporan-laporan yang menyebut adanya perselisihan soal durasi kontrak baru.

Hainer berkata, dalam pernyataan yang dikutip situs Prancis "Foot Mercato": "Saya sangat optimistis. Saya tahu dari Jan Dreesen dan dewan direksi bahwa negosiasi berjalan dengan sangat baik, selain itu Harry dan keluarganya merasa sangat bahagia di Munich. Oleh karena itu, saya memperkirakan kesepakatan akan segera tercapai."

Presiden klub Bavaria itu membantah adanya perselisihan soal durasi kontrak, di tengah laporan yang menyebutkan keinginan Kane untuk memperpanjang selama tiga tahun, sementara Bayern menawarkan durasi dua tahun.

Hainer menjelaskan: "Tidak, sama sekali tidak. Hal ini berkaitan dengan banyak detail, seperti hak citra dan hak pribadi, dan kami akan menyelesaikannya. Persoalannya tidak terkait dengan durasi kontrak."