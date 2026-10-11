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Michael OliseGetty Images
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Presiden Bayern Munich soal rumor Real Madrid dan Olise: Kami bukan klub yang terpaksa menjual pemainnya

Viking vs Bayern Munich
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M. Neuer
M. Olise
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Banyak laporan media menyebut keinginan klub ibu kota Spanyol itu untuk mendapatkan winger asal Prancis tersebut.

Herbert Hainer, presiden Bayern Munich, menanggapi suara-suara yang menilai bahwa Bundesliga sudah menjadi "terlalu kecil" bagi Michael Olise, dengan menegaskan bahwa klub Bavaria itu tidak dipaksa untuk menjual para pemainnya, serta menyatakan harapannya agar kontrak winger Prancis tersebut diperpanjang.

Hainer berkata dalam pernyataannya kepada surat kabar "Bild" Jerman: "Pertama-tama saya harus mengatakan bahwa kami sangat senang memiliki Michael Olise. Dia telah berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Saya yakin dia bisa memenangkan Ballon d'Or suatu hari nanti, dan mungkin tahun ini."

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Dia menambahkan: "Dia merasa sangat nyaman bersama kami. Dia bisa meraih gelar bersama kami, dan bermain di level tertinggi internasional. Kami mencapai semifinal Liga Champions, dan kami tampil luar biasa melawan Paris. Itulah yang dia inginkan."

Dia melanjutkan: "Mengenai rumor seputar Real Madrid pada musim panas, saya bisa mengatakan bahwa saya yakin Bayern Munich adalah klub yang tidak dipaksa untuk menjual para pemainnya, karena kami mengambil keputusan dari posisi yang kuat. Michael Olise terikat kontrak hingga 2029, dan saya berharap dia memperpanjangnya."

Hainer juga membela kiper Manuel Neuer setelah kesalahannya saat menghadapi Augsburg (2-2) kemarin, Sabtu, dengan mengatakan: "Tentu saja hal itu disayangkan. Manuel Neuer dulu dan masih merupakan salah satu kiper terbaik di dunia. Dia telah memberi kami poin dalam sangat banyak pertandingan. Kesalahan seperti kesalahan kemarin selalu bisa terjadi."

Dia menyambung: "Saya yakin hal itu tidak ada kaitannya dengan usianya, itu bisa saja terjadi padanya bahkan ketika dia berusia 20 tahun. Dia akan melewati ini, dan kami senang dia bersama kami."

Neuer sebelumnya melakukan kesalahan dalam mengendalikan bola langsung setelah kick-off, sehingga bola sampai ke Robin Fellhauer, yang mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga setelah 8 detik.


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