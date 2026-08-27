Jan-Christian Dreesen, CEO klub Jerman Bayern Munich, mengomentari hasil undian timnya di Liga Champions Eropa, yang digelar hari Kamis ini di Monako, sambil menegaskan kekuatan para pesaing dan sulitnya sejumlah laga.

Dreesen berkata, dalam pernyataan pers usai undian: "Para pesaing sama sekali tidak mudah. Kami memiliki beberapa ujian yang benar-benar sulit, di antaranya Atletico Madrid, yang selalu menjadi tim yang sulit, dan Manchester United di kandang lawan di Stadion Old Trafford, di hadapan para suporter yang luar biasa."

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Ia melanjutkan: "Dan di kandang kami, kami akan menghadapi Arsenal, juara Inggris dan runner-up Liga Champions Eropa musim lalu."

Presiden klub Bavaria itu menambahkan: "Lalu kami memiliki beberapa pesaing yang kurang terkenal bagi kami, seperti Viking. Aku sangat menantikan pertandingan ini dan perjalanan ke Norwegia. Kami juga akan menghadapi Bodo/Glimt di kandang kami, tim yang menyebabkan sejumlah kejutan musim lalu. Secara umum, mereka adalah pesaing yang sangat kami hormati, tetapi kami ingin mengalahkan mereka."

Di sisi lain, Max Eberl, direktur olahraga Bayern Munich, berkata: "Kami sangat menantikan musim Liga Champions Eropa yang baru. Kami memiliki sejumlah laga tandang yang sangat dinantikan, melawan Atletico Madrid, Manchester United, Lille, dan Viking."

Eberl melanjutkan: "Di kandang kami, kami memiliki pesaing yang bisa kami kalahkan. Namun, di antara mereka juga ada Arsenal, runner-up musim lalu. Kami ingin mengakhiri fase liga di antara delapan besar, itulah tujuan yang jelas."

Perlu diingat bahwa raksasa Bavaria itu tersingkir dari Liga Champions Eropa di babak semifinal, pada musim lalu, di tangan Paris Saint-Germain yang menjadi juara.

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