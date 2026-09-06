Vincent Wagner, direktur teknik klub Jerman Elversberg, menerima kartu merah saat menghadapi Borussia Mönchengladbach, yang berarti ia terkena hukuman larangan dan akan absen dari laga timnya berikutnya melawan Bayern Munich, dalam ajang Bundesliga.

Dalam pernyataan kepada situs "SPORT1", Jan-Christian Dreesen, CEO Bayern Munich, mengisyaratkan dukungannya terhadap kemungkinan pencabutan hukuman Wagner, sehingga memungkinkannya untuk duduk di bangku cadangan menghadapi klub Bavaria tersebut.

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Dreesen berkata: "Tentu saja akan mungkin untuk tidak menjatuhkan hukuman apa pun pada laga berikutnya, jika semua orang memandangnya dengan cara seperti ini."

Pernyataan sang CEO tersebut mendapat tepuk tangan dari para hadirin yang datang ke konferensi media itu.

Dreesen juga berbicara mengenai kembalinya Jamal Musiala ke lapangan, kemarin Sabtu, saat hasil imbang tanpa gol melawan Schalke pada pekan ketiga Liga Jerman, setelah ia mengalami masalah kesehatan dalam beberapa pekan terakhir.

CEO klub Bavaria itu menyatakan: "Jamal berlatih dengan sangat baik. Saya rasa luar biasa bahwa Vincent (Kompany) memasukkannya ke dalam skuad tim, dan juga memberinya beberapa menit. Ia menurunkannya meski pertandingan belum ditentukan hasilnya, dan ini menunjukkan betapa besar kepercayaannya kepada Jamal. Semua orang di klub melakukan segala yang mereka bisa untuk mendukung Jamal."

Saat ini Bayern tengah bersiap membuka perjalanannya di edisi baru Liga Champions Eropa, dengan menghadapi tamunya klub Norwegia Bodø/Glimt, Kamis mendatang, di Stadion Allianz Arena di Munich.

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