Presiden baru di Al Nassr Saudi: krisis dan sejumlah persoalan menantinya

Kedatangan Ahmed Al-Sultan ke kursi kepemimpinan perusahaan sepak bola klub Al-Nassr bukan sekadar pergantian nama dalam struktur manajemen, sebab pria ini memulai tugas barunya pada momen yang sensitif, di saat sejumlah berkas yang membutuhkan keputusan penting menumpuk di meja "Al-Alami" dalam waktu dekat.

Di antara angka-angka finansial yang membutuhkan solusi, masa depan para bintang yang menanti kepastian, dan bursa transfer yang tak kenal ampun, pengalaman presiden baru ini akan menghadapi ujian yang berbeda.

Menurut surat kabar Saudi "Al-Riyadiah", Al-Sultan mengambil alih kepemimpinan klub Al-Nassr menggantikan Abdullah Al-Majed, dan dijadwalkan segera memulai tugasnya.

Penunjukannya bertepatan dengan perubahan struktural yang berlangsung cepat dalam sistem Liga Roshn Pro, sehingga ia mendapati dirinya menghadapi tanggung jawab memimpin kemudi manajemen pada fase transisi yang menuntut keseimbangan antara ambisi olahraga dan kewajiban finansial.

Pertandingan berikutnya ALN Saudi Pro League 14.00 DIR

Al-Sultan bukanlah sosok yang asing dari dunia manajemen dan investasi, sebab ia memiliki perjalanan karier yang kuat di sektor ritel di kerajaan, dan menjabat sebagai Chief Executive Officer serta anggota dewan direksi perusahaan Saco Gallery, di samping keanggotaannya di dewan direksi Arabian Oud dan Cenomi Retail. Ia juga memimpin perusahaan Saco Stores for Development and Investment sejak Desember 2024, setelah sebelumnya menjadi anggota dewan direksinya pada tahun 2022.

Presiden baru Al-Nassr ini juga memiliki pengalaman menonjol melalui jabatannya sebagai mantan Chief Executive Officer perusahaan Thob Al Aseel pada periode 2018 hingga 2024, sebuah tahapan yang memperkuat pengalamannya di bidang manajemen, pembiayaan, dan investasi. Ia menyandang gelar magister administrasi bisnis dari Universitas Brunel Inggris dan sarjana di bidang keuangan dari Universitas Qassim.

Namun, pengalaman manajerial itu akan segera diuji secara nyata di dalam Al-Nassr, yang terdepan di antaranya adalah berkas pemain Portugal Joao Felix, yang masa depannya menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan kepastian, baik melalui langkah memperpanjang kontraknya maupun mengambil keputusan yang sesuai dengan visi olahraga dan finansial klub untuk fase mendatang.

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Masa depan Felix tidak akan menjadi satu-satunya berkas yang menanti Al-Sultan, sebab muncul pula kebutuhan untuk mendatangkan kontrak sponsor baru yang mengangkat sumber daya klub, bekerja menangani krisis finansial, di samping mengelola berkas transfer dan rekrutmen yang dibutuhkan tim untuk memperkuat kemampuannya dalam bersaing. Ini adalah berkas-berkas yang menuntut keputusan yang matang tanpa mengabaikan ambisi besar para suporter "Al-Alami".

Di antara pengalamannya dalam manajemen, keuangan, dan investasi, serta besarnya berkas yang menantinya di dalam Al-Nassr, tugas Ahmed Al-Sultan dimulai di tengah ekspektasi yang tinggi. Keberhasilannya tidak akan diukur hanya dari kemampuannya mengelola perusahaan sepak bola, melainkan dari solusi yang akan ia tawarkan untuk berkas-berkas yang menggantung, dan bagaimana ia akan mengubah pengalaman tersebut menjadi langkah-langkah nyata yang mengembalikan stabilitas serta mendukung proyek Al-Nassr pada fase mendatang.