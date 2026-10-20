Beberapa jam sebelum laga penentu melawan Stuttgart di Liga Champions, presiden Atletico Madrid Enrique Cerezo memutuskan untuk memecah keheningan dan mematahkan semua ekspektasi.

Alih-alih membicarakan laga penting di Eropa itu, Cerezo justru menyampaikan pesan langsung kepada para petinggi sepak bola Spanyol, membela dirinya dengan cara yang sarkastis, dan menuntaskan perdebatan seputar momen paling menghebohkan di pekan lalu yang melibatkan pemain Real Madrid, Arda Guler.

Tidak ada perang antar petinggi

Dalam pernyataan singkat kepada media sebelum laga melawan Stuttgart, yang dikutip radio Spanyol "Cope", Cerezo mencoba meredakan suasana yang memanas di sepak bola Spanyol selama beberapa hari terakhir, yang diwarnai perang pernyataan antarmanajemen klub-klub besar.

Cerezo berkata dengan nada tegas: "Menurut saya seharusnya tidak ada perang dalam sepak bola, terutama antar petinggi."

Pesan yang oleh banyak orang dinilai ditujukan langsung kepada apa yang terjadi antara Real Madrid, Barcelona, dan Atletico sendiri, sebagai upaya dari presiden kawakan itu untuk mengembalikan ketenangan menjelang pekan yang padat dengan laga-laga besar.





Kita semua mengeluh, tapi sebagian berlebihan

Ketika ditanya soal keluhan yang terus bermunculan mengenai wasit di LaLiga, yang telah menjadi perbincangan semua klub, Cerezo menjawab dengan senyum sarkastis yang sarat makna.

Ia berkata: "Kita semua mengeluh soal segala hal, tapi masalahnya adalah sebagian melakukannya secara berlebihan dan sebagian lainnya lebih sedikit."

Pernyataan yang oleh para analis dianggap sebagai sindiran jelas bahwa Atletico Madrid juga mengalami ketidakadilan wasit, namun tidak membesar-besarkan perkara seperti klub-klub lain, sebagai isyarat tidak langsung kepada perdebatan yang berlangsung seputar Real Madrid dan Barcelona.

Menuntaskan perdebatan momen Guler

Adapun poin yang paling menghebohkan adalah komentarnya tentang momen kontroversial Arda Guler yang menyita perhatian para penggemar dalam laga terakhir Real Madrid melawan Sevilla.

Cerezo tidak ragu menyampaikan pendapatnya secara blak-blakan, dengan berkata: "Terkait permainan Arda Guler, saya melihatnya dengan jelas, tapi mungkin wasit tidak melihatnya."

Dengan kalimat singkat ini, presiden Atletico Madrid bergabung dalam daftar pihak yang mengkritik keputusan wasit pada momen tersebut, menegaskan bahwa pelanggaran itu jelas dari sudut pandangnya, dan hanya wasit sendiri yang tidak melihatnya.



