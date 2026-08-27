Miguel Ángel Gil Marín, CEO Atletico Madrid, kembali menegaskan penolakan klubnya untuk bernegosiasi dengan Barcelona terkait transfer penyerang Argentina Julian Alvarez, seraya menyebut bahwa sang pemain tengah melalui masa yang sulit.

Pernyataan Gil Marín tersebut muncul di tengah berlanjutnya polemik seputar masa depan Alvarez, yang telah menunjukkan keinginannya untuk pindah ke klub Catalan itu, sementara ia menghadapi penentangan keras dari pihak manajemen Los Rojiblancos.

Gil Marín mengatakan dalam pernyataan kepada jaringan "Movistar Plus Deportes", pada Kamis malam ini, di sela-sela partisipasinya dalam acara undian Liga Champions Eropa: "Julian Alvarez memang berada dalam kondisi yang buruk, karena ada sejumlah orang yang bertanggung jawab menipu dan membingungkannya."

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Ia menambahkan: "Kami tidak akan bernegosiasi dengan Barcelona dalam kondisi apa pun. Kami merasa jijik dengan kepalsuan dan ketiadaan moral."

Marín melanjutkan: "Jika (Alvarez) tidak ingin bertahan di Atletico, maka kami akan mencari alternatif, tetapi Barcelona tidak akan pernah menjadi pilihan, tidak akan pernah."

Sebelumnya, pada hari Kamis, Atleti telah merilis pernyataan resmi yang berbunyi: "Para anggota dewan direksi Atletico Madrid, secara bulat, menunjukkan dukungan penuh mereka terhadap keputusan klub untuk tidak menegosiasikan transfer Julian Alvarez ke klub Barcelona."

Ditambahkan: "Para anggota dewan direksi menyadari bahwa Atletico Madrid terbuka terhadap negosiasi yang lazim di bursa transfer, tetapi selalu dengan cara yang etis dan profesional, dengan rasa saling menghormati antara kedua klub. Dan kami sepenuhnya mendukung sikap yang sebelumnya telah diumumkan klub bahwa klub Barcelona tidak mematuhi syarat-syarat tersebut, sehingga, tidak ada dan tidak akan ada negosiasi apa pun dengannya terkait transfer Julian Alvarez."

Klub ibu kota itu melengkapi: "Atletico Madrid percaya bahwa pemain kami akan memahami keputusan tersebut, dan akan berfokus untuk bekerja dengan segenap kemampuan terbaiknya guna membantu klub mencapai tujuannya, sebagaimana yang telah ia lakukan dalam dua musim ia membela warna kami."

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