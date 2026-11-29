Bagikan Ikuti GOAL di Google

Presiden klub Saudi Al Riyadh, Bandar bin Fahd Al-Muqail, menjawab tuntas kabar yang beredar mengenai perekrutan pelatih asal Maroko Hussein Ammouta oleh klubnya untuk menangani tim dalam periode mendatang.

Iklan

Petualangan pelatih asal Maroko itu bersama Al Ahly berakhir beberapa hari lalu, setelah tim berjuluk Si Merah tersebut kalah 0-2 dari Pyramids di Liga Primer Mesir.

Ammouta (57 tahun) mulai menangani Al Ahly pada awal Juli lalu dengan kontrak berdurasi dua musim, menggantikan pelatih asal Denmark Jess Thorup.

Ammouta memimpin klub Mesir itu dalam 14 pertandingan di berbagai kompetisi, dengan catatan 11 kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Dalam beberapa jam terakhir, beredar kabar bahwa Al Riyadh telah merekrut Hussein Ammouta. Sebuah foto yang memperlihatkan dirinya memegang jersei klub Saudi tersebut, yang pernah ia bela sebagai pemain, juga tersebar luas.

Iklan Iklan

Namun, presiden Al Riyadh pada Minggu (hari ini) membantah semua kabar yang beredar dalam beberapa jam terakhir mengenai perekrutan pelatih asal Maroko itu.

Topik Terkait

Pertandingan berikutnya ALR Saudi Pro League 09.40 ALH

Bandar bin Fahd Al-Muqail membagikan ulang salah satu berita tentang perekrutan Hussein Ammouta oleh klubnya melalui akunnya di platform "X" dan menulis: "Berbohonglah lebih banyak lagi". Dengan begitu, ia mengakhiri polemik seputar kebenaran transfer pelatih asal Maroko tersebut.

Shobeir Picu Polemik soal Pemecatan Ammouta

Di Al Ahly, pemecatan tidak selalu terjadi karena kekalahan. Terkadang penyebabnya jauh lebih dalam, dan hal inilah yang ditegaskan oleh jurnalis Ahmed Shobeir, mantan kiper klub tersebut , hanya beberapa jam setelah Al Ahly mengumumkan pemecatan pelatih asal Maroko Hussein Ammouta beserta staf kepelatihannya, menyusul kekalahan 0-2 dari Pyramids.

Iklan

Ketika semua orang mengira kekalahan dari Pyramids menjadi penyebab langsung kepergian Ammouta, Shobeir muncul dan membalikkan semua dugaan. Ia menegaskan bahwa masalahnya bukan pada hasil pertandingan ataupun manajemen, melainkan pada sesuatu yang tidak terlihat di lapangan, tetapi mampu menghancurkan tim mana pun dari dalam: para pemain tidak yakin dengan sang pelatih.

Shobeir menulis sebuah unggahan di akunnya di "X" yang langsung ramai di media sosial: "Mengapa Ammouta harus meninggalkan Al Ahly? Hal terburuk, kawan-kawan, adalah ketika para pemain tidak yakin dengan pelatihnya!"

Iklan

Shobeir menambahkan: "Meskipun semua orang mengatakan bahwa dia sangat santun dan sangat menghormati orang lain, secara teknis tidak ada kecocokan antara para pemain dan Ammouta. Keadaannya makin memburuk dari hari ke hari, sampai akhirnya kami kalah dari Pyramids, dan setelah itu menjadi sangat sulit baginya untuk bertahan."

Al Ahly tampil sangat buruk saat menghadapi Pyramids, tidak mencerminkan status mereka sebagai mantan juara Afrika. Pada salah satu periode pertandingan, penguasaan bola Pyramids bahkan mencapai 80%, sementara Si Merah hanya 20%.

Iklan

Setelah kekalahan itu, Al Ahly tertahan di angka 20 poin dan turun ke peringkat ketiga klasemen Liga Mesir. Sementara itu, Pyramids memperkokoh posisi di puncak klasemen dengan 27 poin, sedangkan rival tradisional Al Ahly, Zamalek, naik ke peringkat kedua dengan 22 poin setelah mengalahkan El Gouna 2-1 pada pekan yang sama.