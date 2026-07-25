Presiden Al Ahli Saudi Mengundurkan Diri dari Jabatannya

Khalid Al-Ghamdi, presiden klub Al-Ahli Arab Saudi, memutuskan untuk mundur dari jabatannya pada hari Sabtu ini, setelah dua tahun penuh memimpin sistem administrasi klub.

Surat kabar Arab Saudi "Al-Jazirah" menyebutkan bahwa Al-Ghamdi mengarah untuk mengajukan pengunduran diri dari jabatannya sebagai presiden Al-Ahli pada hari Sabtu ini, sebelum mengumumkan pencalonan dirinya untuk kursi kepresidenan Federasi Sepak Bola Arab Saudi, besok hari Minggu.

Federasi Sepak Bola Arab Saudi telah membuka pintu bagi mereka yang ingin mencalonkan diri dalam pemilihan mendatang, yang akan berlangsung pada 30 Agustus mendatang, setelah presiden sebelumnya Yasser Al-Misehal mengundurkan diri dari jabatannya pada akhir bulan lalu.

Menurut laporan sebelumnya surat kabar Arab Saudi "Ar-Riyadiyah", Al-Ghamdi akan mengungkap seluruh rincian terkait pencalonannya besok hari Minggu, termasuk di antaranya daftar kandidatnya, yang akan mencakup para mantan pemain dan administrator yang pernah bekerja di sepak bola Arab Saudi.

Keputusan Al-Ghamdi untuk meninggalkan jabatannya sebagai presiden Al-Ahli datang di tengah arah menuju penghapusan pemilihan dewan direksi lembaga-lembaga nirlaba, khususnya di klub Al-Nassr, Al-Ittihad, dan Al-Ahli, sebagai langkah awal untuk menjualnya.

Presiden Al-Ahli akan meninggalkan jabatannya setelah dua tahun yang penuh dengan pencapaian dalam perjalanan klub asal Jeddah tersebut, di mana tim itu meraih gelar Liga Champions Elite Asia sebanyak dua kali di bawah kepemimpinannya, serta Piala Super Arab Saudi untuk pertama kalinya setelah absen selama 9 tahun.

Perlu diingat bahwa Yasser Al-Misehal meninggalkan jabatannya setelah timnas Arab Saudi gagal melewati babak grup di turnamen Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, di mana mereka menjadi juru kunci Grup Delapan dengan raihan dua poin.