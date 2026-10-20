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Prediksinya terbukti benar pada 2025: kecerdasan buatan memilih kandidat untuk Ballon d'Or

Paris Saint-Germain vs Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Champions League
Real Madrid vs RB Leipzig
Real Madrid
RB Leipzig
K. Mbappe
L. Yamal
H. Kane
L. Messi
Prancis
Spanyol
Jerman
Inggris
Argentina

Acara tersebut akan berlangsung pada hari Senin mendatang

Sebuah laporan media pada hari Selasa ini menyebutkan bahwa kecerdasan buatan telah menentukan pilihannya atas kandidat favoritnya untuk penghargaan Ballon d'Or tahun 2026.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa menurut prediksi perusahaan Prancis "Avisia" yang mengkhususkan diri dalam bidang data dan kecerdasan buatan, Lamine Yamal memuncaki daftar kandidat dengan persentase 23% untuk memenangkan penghargaan tersebut, unggul atas Harry Kane (21%) dan Kylian Mbappe (19%).

Rodri dan Lionel Messi melengkapi lima besar dengan persentase 19% dan 18% secara berurutan.

 Untuk menentukan peringkat ini, model tersebut menggabungkan performa individu dan kolektif, liputan media terhadap para pemain, serta pola pemungutan suara sebelumnya.


Perusahaan ini mengandalkan model prediktif yang didasarkan pada algoritma klasifikasi bernama "random forest", yang membandingkan berbagai skenario dengan menggunakan data dari indeks pemain miliknya.

 Perusahaan tersebut mengklaim bahwa mereka telah menentukan lima pemain teratas dalam daftar lima pemain terbaik untuk edisi 2025, yang dimenangkan oleh Ousmane Dembele, dan juga membanggakan tingkat akurasi sebesar 75% untuk Piala Dunia 2026.

 Pada tahun yang didominasi oleh turnamen Piala Dunia, kecerdasan buatan menempatkan bintang muda Barcelona yang sedang menanjak itu di puncak, tanpa menjamin kemenangannya atas gelar tersebut.

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