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PSV melanjutkan kiprah di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu dengan laga tandang melawan NEC. Akankah Sergiño Dest pulih tepat waktu untuk laga besar di Nijmegen? Pertandingan di De Goffert dimulai pukul 16.30 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Peter Bosz dipastikan harus tampil tanpa empat pemain yang mengalami cedera jangka panjang pada Sabtu sore: Adamo Nagalo, Jerdy Schouten, Sami Ouaissa, dan Alassane Pléa.

Paul Wanner kemungkinan bisa kembali masuk skuad. Gelandang asal Austria itu telah berlatih bersama tim sepanjang pekan ini.

Matej Kovar akan menjaga gawang PSV. Peter Bosz tidak mau mengambil risiko dengan Dest mengingat laga melawan Real Madrid pada Selasa di Liga Champions. Karena itu, Kiliann Sildillia akan menjadi starter di posisi bek kanan.

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Selain itu, tidak ada kejutan di lini belakang PSV. Lutsharel Geertrudia dan Armando Obispo akan berduet sebagai bek tengah, sementara Filip Kostic menjadi starter di sisi kiri.

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Lini tengah tim asal Eindhoven juga diisi nama-nama yang sudah familier. Mauro Júnior dan Kodai Sano bertugas mengendalikan permainan. Guus Til menjadi pemain yang paling maju di lini ini.

Di lini depan, Ivan Perisic bertugas memasok bola dari sisi kanan kepada penyerang Sven Mijnans. Ruben van Bommel beroperasi di sisi kiri di De Goffert.

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PSV memasuki jeda internasional setelah menang 2-5 atas SC Cambuur. Hasil itu menempatkan tim asuhan Bosz di puncak klasemen Eredivisie, meski Feyenoord dan Ajax membuntuti dengan ketat.

NEC meraih tiga poin saat bertandang ke markas FC Utrecht dengan kemenangan 2-3. Dengan demikian, tim asuhan Dick Schreuder yang begitu mengesankan musim lalu kini berada di papan tengah Eredivisie.

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Prediksi susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.