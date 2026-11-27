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PSV akan menjamu Go Ahead Eagles di Philips Stadion pada Sabtu malam. Setelah kekalahan menyakitkan 5-1 dari Real Madrid di Liga Champions, pelatih Peter Bosz tampaknya akan mengubah tiga posisi dalam susunan pemain utamanya. Ricardo Pepi termasuk yang berpeluang tampil sejak awal.

PSV menjalani malam yang sangat membuat frustrasi di Madrid. Tim asal Eindhoven itu unggul saat memasuki jeda, tetapi segalanya berantakan pada babak kedua. Meski begitu, Bosz tetap mendapat kepercayaan diri dari penampilan timnya di ibu kota Spanyol.

"Kami melakukan banyak hal dengan baik dalam berbagai situasi," kata Bosz dalam konferensi pers Jumat siang. "Itu memberi kami keyakinan bahwa kami mampu bersaing di level ini, bahkan dalam laga tandang. Namun, kami harus mampu melakukannya selama 90 menit."

Tidak ada alasan untuk melakukan perubahan di bawah mistar saat menghadapi Go Ahead Eagles, sehingga Matej Kovar tetap menjadi penjaga gawang. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo kembali menjadi duet bek tengah, sementara Sergiño Dest menempati posisi bek kanan.

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Di sisi kiri pertahanan, Bosz tampaknya akan membuat perubahan. Filip Kostic terlihat rentan, terutama saat transisi melawan Real Madrid, dan kemungkinan harus menyerahkan tempatnya kepada Yarek Gasiorowski. Sang bek langsung menghadapi ujian berat karena akan berhadapan dengan bintang Go Ahead, Søren Tengstedt, yang telah mencetak sembilan gol dan menyumbang dua assist dalam 13 pertandingan Eredivisie musim ini.

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Di lini tengah, Bosz masih belum bisa mengandalkan kapten Mauro Júnior. Paul Wanner tampil sejak awal melawan Real Madrid, tetapi pemain asal Austria itu tampaknya harus kembali memulai laga melawan Go Ahead Eagles dari bangku cadangan.

Sven Mijnans diperkirakan bergeser satu lini ke belakang untuk mengisi lini tengah PSV bersama Kodai Sano dan Guus Til. Til akan berperan sebagai gelandang yang paling maju.

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Perubahan posisi Mijnans juga berdampak pada lini depan PSV. Ricardo Pepi tampaknya akan tampil sejak awal untuk pertama kalinya sejak kembali dari cedera, sementara Ruben van Bommel mempertahankan tempatnya di sisi kiri.

Di sisi kanan, Esmir Bajraktarevic kemungkinan lebih diutamakan daripada Ivan Perisic, yang tidak kembali dari ruang ganti setelah jeda babak pertama di Madrid karena cedera. "Pemeriksaan sudah dilakukan dan untungnya ternyata tidak ada yang serius. Kami senang mendengarnya. Namun, apakah kondisinya cukup baik untuk besok, masih harus dilihat," kata Bosz.

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PSV juga bisa meraih keuntungan dalam persaingan jika mengalahkan Go Ahead Eagles, mengingat De Klassieker akan berlangsung pada Minggu. Namun, Bosz enggan memikirkannya. "Kami harus tampil baik dan menang. Baru setelah itu ada gunanya melihat para pesaing, dan menyaksikannya akan terasa menyenangkan."

Prediksi susunan pemain PSV: Kovár; Dest, Geertruida, Obispo, Gasiorowski; Sano, Mijnans, Til; Bajraktarevic, Pepi, Van Bommel.