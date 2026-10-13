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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Prediksi susunan pemain PSV: Bosz mengubah tim di setiap lini di Liga Champions

RB Leipzig vs PSV
RB Leipzig
PSV
Champions League

PSV menghadapi RB Leipzig di Liga Champions pada Selasa dan Voetbalzone memprediksi pelatih Peter Bosz akan melakukan sejumlah perubahan dibandingkan saat menang 2-0 atas sc Heerenveen pada Jumat. Laga di Jerman ini dimulai pukul 21.00 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select. 

Matej Kovar akan menjaga gawang di Red Bull Arena. Sergiño Dest tetap menempati posisi bek kanan, sementara Lutsharel Geertruida menggantikan Ryan Flamingo di jantung pertahanan. Armando Obispo akan menjadi tandemnya, sedangkan Filip Kostic tampil sebagai bek kiri.

Mauro Júnior bergeser ke lini tengah setelah turun minum saat menghadapi Heerenveen pada Jumat dan akan menjadi starter di lini tersebut melawan Leipzig. Karena itu, Noah Fernandez harus duduk di bangku cadangan. Kodai Sano dan Guus Til melengkapi lini tengah PSV. 

Ivan Perisic kembali mengisi posisi sayap kanan di lini depan, sementara Ruben van Bommel diharapkan menghadirkan ancaman dari sisi kiri. Karena Ricardo Pepi cedera, Sven Mijnans kembali menjadi ujung tombak PSV.

PSV pun mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan 2-0 di kandang. Leipzig tampil perkasa melawan Eintracht Frankfurt, yang dibantai 6-0. Itu menjadi persiapan terakhir yang sangat meyakinkan menjelang laga-laga besar melawan PSV, Bayern München, dan Real Madrid.

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Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.

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