PSV akan menghadapi tim papan bawah ADO Den Haag pada Sabtu. Menjelang duel melawan FC Porto di Liga Champions, Peter Bosz diprediksi mengubah susunan timnya di beberapa posisi, menurut Voetbalzone. Pertandingan di Den Haag dimulai pukul 16.30 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Bosz puas dengan penampilan Matej Kovar saat melawan RB Leipzig, sehingga sang kiper juga akan menjadi starter menghadapi ADO. Sergiño Dest mengisi posisi bek kanan dan Filip Kostic di bek kiri. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo diistirahatkan, sehingga Ryan Flamingo dan Yarek Gasiorowski akan menjadi starter di jantung pertahanan.

Mauro Júnior kembali menjadi gelandang bertahan. Noah Fernandez menggantikan Kodai Sano, yang juga diistirahatkan Bosz menjelang laga tandang melawan FC Porto. Guus Til melengkapi lini tengah PSV di Den Haag.

Dennis Man kembali mendapat kesempatan di sisi kanan lini depan, sementara Ivan Perisic bergeser ke kiri. Ruben van Bommel mengawali laga di bangku cadangan PSV. Sven Mijnans kembali menjadi tumpuan di lini depan tim kandidat juara itu.

PSV pun mengincar pembalasan atas kekalahan 1-0 dari RB Leipzig. ADO meraih satu poin di kandang Telstar (2-2), dalam pertandingan yang sebagian besarnya dijalani tim asal Den Haag itu dengan sepuluh pemain setelah Milan Hokke mendapat kartu merah.

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Perkiraan susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.