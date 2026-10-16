PSV akan menghadapi penghuni papan bawah ADO Den Haag pada Sabtu. Menjelang laga melawan FC Porto di Liga Champions, Peter Bosz diprediksi mengubah susunan timnya di beberapa posisi, menurut Voetbalzone. Pertandingan di Den Haag dimulai pukul 16.30 dan dapat disaksikan secara langsung di ESPN 2.

Bosz puas dengan penampilan Matej Kovar saat melawan RB Leipzig, sehingga sang kiper kembali menjadi starter menghadapi ADO. Sergiño Dest mengisi posisi bek kanan dan Filip Kostic bek kiri. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo diistirahatkan, sehingga Ryan Flamingo dan Yarek Gasiorowski menjadi starter di jantung pertahanan.

Mauro Júnior kembali menjadi starter sebagai gelandang bertahan. Noah Fernandez menggantikan Kodai Sano, yang juga diistirahatkan Bosz menjelang laga tandang melawan FC Porto. Guus Til melengkapi lini tengah PSV di Den Haag.

Dennis Man kembali mendapat kesempatan di sisi kanan lini depan, sementara Ivan Perisic bergeser ke sisi kiri. Ruben van Bommel mengawali laga di bangku cadangan PSV. Sven Mijnans sekali lagi menjadi tumpuan di lini depan tim kandidat juara tersebut.

PSV pun bertekad menebus kekalahan 1-0 dari RB Leipzig. ADO meraih satu poin di kandang Telstar (2-2), dalam pertandingan yang membuat tim asal Den Haag itu bermain dengan sepuluh orang untuk waktu yang lama setelah Milan Hokke menerima kartu merah.

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Prediksi susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Flamingo, Gasiorowski, Kostic; Mauro Júnior, Fernandez, Til; Man, Mijnans, Perisic.