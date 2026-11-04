PSV melanjutkan fase grup Liga Champions pada Rabu melawan Club Brugge dan Voetbalzone memperkirakan Peter Bosz akan mempertahankan sebagian besar pemain dari tim yang mengalahkan Willem II 7-0 pada Sabtu. Pertandingan di Philips Stadion dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Matej Kovar akan menjaga gawang menghadapi klub besar Belgia itu. Sergiño Dest mengisi sisi kanan, sementara Filip Kostic menggantikan Yarek Gasiorowski sebagai bek kiri. Lutsharel Geertruida dan Armando Obispo menjadi duet bek tengah PSV.

Mauro Júnior bertugas mengendalikan lini tengah. Kodai Sano hampir tak tergantikan di lini ini, sedangkan Guus Til menjadi pemain PSV yang beroperasi paling depan di lini tengah.

Di lini depan, Ivan Perisic bertugas memasok bola dari sisi kanan, sementara Ruben van Bommel menyisir sisi kiri. Sven Mijnans menjadi tumpuan PSV di lini serang. Ricardo Pepi masuk sebagai pemain pengganti dan mencetak gol saat melawan Willem II pada Sabtu, tetapi kembali duduk di bangku cadangan saat menghadapi Brugge.

PSV memang sama sekali tak menemui kesulitan menghadapi Willem II yang tengah terpuruk pada Sabtu. Club Brugge menang 4-2 di kandang Zulte-Waregem dan memuncaki klasemen Jupiler Pro League. Setelah pertandingan di Eindhoven, Club Brugge akan menghadapi laga besar melawan Anderlecht pada Minggu.

Pertandingan berikutnya PSV Champions League 15.00 CLB Tonton

Prediksi susunan pemain PSV: Kovar; Dest, Geertruida, Obispo, Kostic; Mauro Júnior, Sano, Til; Perisic, Mijnans, Van Bommel.