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Rian Rosendaal
Diterjemahkan oleh

Prediksi susunan pemain Feyenoord: pemain andalan tersedia untuk menghadapi Como

Feyenoord vs Como
Feyenoord
Como
Champions League

Feyenoord mengincar pembalasan di Liga Champions setelah kalah 5-1 dari FC Barcelona bulan lalu. Giovanni van Bronckhorst diprediksi tetap menurunkan susunan pemain yang mengalahkan AZ 2-0 saat menghadapi Como pada Rabu, menurut Voetbalzone. Laga di De Kuip dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select. 

Tjark Ernst akan mengawal gawang saat menghadapi tim asal Italia itu. Givairo Read (kanan) dan Javi López (kiri) menjadi bek sayap Feyenoord. Jeremiah St. Juste dan Mika Mármol mengisi jantung pertahanan tim Rotterdam tersebut. Tsuyoshi Watanabe sudah kembali bugar sepenuhnya dan bisa diturunkan sebagai pemain pengganti.

Van Bronckhorst tidak menyiapkan kejutan di lini tengah Feyenoord. Artinya, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël akan tampil sejak awal melawan Como. 

Lini depan tuan rumah juga diisi nama-nama andalan. Anis Hadj Moussa beroperasi dari kanan, sementara Luciano Valente yang sedang tampil bagus bermain dari kiri. Nacho Ferri, yang mencetak gol melawan AZ, menjadi penyerang paling depan Feyenoord.

Feyenoord tampil mengesankan melawan AZ dan untuk sementara memimpin klasemen Vriendenloterij Eredivisie. Como berada di papan atas Serie A dan meraih satu poin saat menghadapi AS Roma pada Minggu (0-0), dalam laga yang membuat Donyell Malen diusir keluar lapangan akibat kartu merah.

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Champions League

14 Okt 2026

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Como mengawali kiprahnya di Liga Champions dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas RB Leipzig, yang menjadi lawan PSV pada Selasa. Sementara itu, Feyenoord kalah dengan selisih besar di Barcelona.

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.

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