Pemuncak klasemen Feyenoord melanjutkan kiprahnya di Vriendenloterij Eredivisie pada Sabtu melawan Telstar. Pelatih Giovanni van Bronckhorst diprediksi melakukan sejumlah perubahan dalam timnya oleh Voetbalzone. Hal itu terutama berkaitan dengan pertandingan Liga Champions melawan Real Betis pada tengah pekan. Laga di Velsen-Zuid dimulai pukul 20.00 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Van Bronckhorst berbicara tentang kebugaran skuadnya dalam sesi jumpa pers pada Jumat. Luciano Valente ditarik keluar saat menghadapi Como pada Rabu, tetapi bisa bermain pada Sabtu. "Saya tidak menyangkanya. Dia merasakan sedikit gangguan pada hamstring-nya saat jeda. Dia juga pernah mengalaminya sekali tahun lalu. Untungnya tidak ada kerusakan, tetapi masalahnya terutama pada posisi tubuhnya. Kami sudah mengatasinya," kata pelatih Feyenoord itu.

Tjark Ernst tetap mengisi posisi penjaga gawang Feyenoord, dengan Givairo Read sebagai bek kanan. Jeremiah St. Juste mengalami keluhan kelelahan saat melawan Como dan akan digantikan Tsuyoshi Wattanabe saat menghadapi Telstar. Mika Mármol dan Javi López melengkapi lini pertahanan tim asal Rotterdam itu.

Di lini tengah, Oussama Targhalline diistirahatkan oleh pelatihnya dan Sem Steijn akan tampil sejak awal. Gjivai Zechiël dan Charles Vanhoutte mempertahankan tempat mereka di susunan pemain inti pemuncak klasemen asal Rotterdam itu.

Anis Hadj Moussa, yang tampil gemilang melawan Como, akan menjadi penyerang sayap kanan. Nacho Ferri menjadi tumpuan di lini depan, sementara Gaoussou Diarra, yang tampil cukup baik sebagai pemain pengganti saat melawan Como, menggantikan Valente di sisi kiri.

Pertandingan berikutnya TEL Eredivisie 14.00 FEY

Perkiraan susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Wattanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Zechiël, Steijn; Hadj Moussa, Ferri, Diarra.