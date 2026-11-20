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Feyenoord menjamu sesama klub Rotterdam, Excelsior, di De Kuip pada Sabtu. Pertanyaan besarnya: apakah Anis Hadj Moussa cukup fit untuk menjadi starter? Derbi Rotterdam dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di ESPN 1.

Sesuai perkiraan, Tjark Ernst akan mengawal gawang Feyenoord. Dari kanan ke kiri, Givairo Read, Tsuyoshi Watanabe, Mika Mármol, dan Javi López mengisi lini belakang tuan rumah.

Tidak ada nama baru di lini tengah Feyenoord. Artinya, Charles Vanhoutte, Oussama Targhalline, dan Gjivai Zechiël akan tampil sejak awal melawan Excelsior.

Hadj Moussa kembali dari tugas bersama tim nasional Aljazair dengan cedera pergelangan kaki. Karena itu, Giovanni van Bronckhorst memilih menurunkan Jerayno Schaken sejak awal sebagai pemain sayap kanan.

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Pelatih Feyenoord itu tidak ingin mengambil risiko sedikit pun terkait Hadj Moussa. Pasalnya, timnya akan menjamu FC Porto pada Selasa dalam fase liga Liga Champions.

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"Menurut saya, Schaken jelas siap. Dia juga sudah masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya. Kami hanya melakukan itu jika kami percaya kepada seorang pemain. Menurut saya, dia punya kualitas yang sangat berguna bagi kami," kata Van Bronckhorst dalam sesi jumpa pers pada Jumat.

Nacho Ferri kembali menjadi ujung tombak Feyenoord, yang tertinggal satu poin dari pemuncak klasemen PSV. Luciano Valente kembali dipercaya sebagai pemain sayap kiri.

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Feyenoord mengincar hasil lebih baik di Vriendenloterij Eredivisie. Pasalnya, sesaat sebelum jeda internasional, tim Van Bronckhorst kalah 5-3 di markas sc Heerenveen.

Prediksi susunan pemain Feyenoord: Ernst; Read, Watanabe, Mármol, López; Vanhoutte, Targhalline, Zechiël; Hadj Moussa, Ferri, Valente.