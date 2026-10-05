Seluruh perhatian pada Selasa malam tertuju ke Stadion Al-Inma di Kota Jeddah, untuk menyaksikan laga yang dinanti antara timnas Arab Saudi dan Uni Emirat Arab di final Piala Teluk Arab "Khaleeji 27", di tengah penantian besar terhadap susunan pemain yang akan diandalkan oleh pelatih asal Yunani Georgios Donis dan pelatih asal Kroasia Zlatko Dalic, demi memastikan gelar juara.

Timnas Arab Saudi melaju ke babak final setelah melewati hadangan Qatar lewat adu penalti dengan skor 3-2, usai waktu normal dan perpanjangan waktu berakhir imbang tanpa gol, sementara timnas Uni Emirat Arab memastikan tempatnya di final setelah mengalahkan Oman dengan satu gol tanpa balas, sehingga kedua timnas kembali bertemu untuk memperebutkan gelar Teluk.

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Berdasarkan prediksi terakhir, Donis terus mengandalkan Mohammed Al-Owais untuk menjaga gawang Arab Saudi, setelah ia memainkan peran menonjol dalam perjalanan timnas di turnamen ini, dengan tetap mempertahankan unsur-unsur inti yang tampil pada laga-laga sebelumnya, khususnya di lini belakang yang berkontribusi menjaga gawang tetap perawan.

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Timnas Arab Saudi diperkirakan memulai laga dengan susunan pemain sebagai berikut:

Penjaga gawang: Mohammed Al-Owais.

Lini pertahanan: Mohammed Mahzari, Abdulelah Al-Amri, Jihad Zakri, Mutaib Al-Harbi.

Lini tengah: Mohammed Kanno, Saleh Abu Al-Shamat, Nasser Al-Dawsari.

Lini serang: Sultan Mandash, Hammam Al-Hammami, Firas Al-Buraikan.

Di sisi lain, timnas Uni Emirat Arab memasuki laga di bawah arahan pelatih veterannya Zlatko Dalic, yang bertekad membawa Uni Emirat Arab meraih gelar Teluk, dengan mengandalkan sejumlah unsur terbaiknya di berbagai lini, terutama penjaga gawang Khalid Eisa dan penyerang Ousmane Camara.

Timnas Uni Emirat Arab diperkirakan memasuki laga dengan susunan pemain berikut:

Penjaga gawang: Khalid Eisa.

Lini pertahanan: Marcus Meloni, Alaaeddine Zouhir, Lucas Pimenta, Ruben Canedo.

Lini tengah bertahan: Mamadou Coulibaly, Essam Fayez.

Lini tengah menyerang: Ali Saleh, Luan Pereira, Guilherme Bala.

Lini serang: Ousmane Camara.

Kedua timnas memasuki laga dengan ambisi yang berbeda, di mana timnas Arab Saudi berupaya memanfaatkan penyelenggaraan final di tanah sendiri dan di hadapan pendukungnya untuk meraih gelar, sementara timnas Uni Emirat Arab berharap bisa pulang membawa trofi dari Jeddah, setelah berhasil melewati Oman dan mencapai babak final.

Laga ini diperkirakan akan menyajikan persaingan taktik yang kuat antara Donis dan Dalic, terutama karena timnas Arab Saudi mencapai final setelah menjaga gawangnya tetap perawan dalam empat laganya di turnamen ini, sementara timnas Uni Emirat Arab menunjukkan kemampuannya menghadapi laga sistem gugur, menjadikan final sebagai ujian terakhir bagi kedua timnas di Khaleeji 27.