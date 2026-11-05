Ajax kehilangan sejumlah pemain untuk laga tandang melawan FC Midtjylland pada Kamis di Conference League. Pelatih Míchel Sánchez pun harus memutar otak untuk menyusun susunan pemain yang kuat. Laga di Denmark itu dimulai pukul 18.45 dan disiarkan langsung di Ziggo Sport Select.

Sofyan Amrabat, Julian Brandt, Viktor Tsygankov, dan Anton Gaaei dipastikan absen untuk Ajax pada Kamis, sebagaimana diketahui pada Rabu. Simon Adingra, Kasper Dolberg, dan Yves Bissouma juga tidak dapat dimainkan. Steven Berghuis dan Daley Blind sudah kembali bugar, meski Berghuis belum siap menjadi starter.

Marc ter Stegen akan berdiri di bawah mistar gawang di MCH Arena. Lucas Rosa (kanan) dan Owen Wijndal (kiri) menempati posisi bek sayap. Aaron Bouwman dan Youri Baas akan mengisi jantung pertahanan Ajax saat menghadapi Midtjylland.

Banyaknya pemain yang absen membuat Míchel harus memutar otak untuk menyusun lini tengah. Pelatih asal Spanyol itu telah mengisyaratkan bahwa Daley Blind dipertimbangkan sebagai opsi serius untuk posisi nomor 6. Kapten Davy Klaassen dan Jorthy Mokio tampaknya hampir pasti menjadi starter.

Oscar Gloukh, yang kerap ditempatkan Míchel sebagai sayap kiri, harus mengatasi masalah kekurangan pemain di sisi kanan. Berghuis belum cukup bugar untuk menjadi starter, meski akan berada di bangku cadangan. Tolu Arokodare menjadi tumpuan paling depan bagi tim tamu asal Amsterdam, dengan Abdellah Ouazane beroperasi dari sisi kiri.

Pertandingan berikutnya MID Conference League 12.45 AJX Tonton

Ajax menjalani persiapan terakhir yang baik menjelang Kamis dengan kemenangan 1-0 atas AZ. Midtjylland menang 2-3 atas FC Nordsjælland dalam laga yang berlangsung seru dan, sebagai pemuncak klasemen Superligaen, unggul dua poin atas pesaing terdekatnya, FC Copenhagen.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Blind, Mokio, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.