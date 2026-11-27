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Ajax kemungkinan besar tampil dengan susunan pemain yang banyak berubah saat menghadapi Feyenoord pada Minggu siang. Pelatih Míchel Sánchez tampaknya akan melakukan tujuh perubahan dibandingkan dengan laga Conference League melawan FC Thun (4-0), terutama di lini belakang dan depan.

Míchel memutuskan mengistirahatkan sejumlah pemain andalan pada Kamis malam demi De Klassieker. Pelatih asal Spanyol itu melakukan sembilan perubahan dibandingkan dengan laga Eredivisie melawan ADO Den Haag, tetapi timnya tetap menang mudah atas wakil Swiss tersebut.

Di De Kuip, Míchel diperkirakan kembali mengandalkan para pemain pilihannya. Marc ter Stegen akan mengawal gawang, sementara tiga dari empat bek yang menjadi starter melawan FC Thun tampaknya akan kehilangan tempat di susunan awal.

Thilo Kehrer, Dies Janse, dan Daley Blind diperkirakan harus memberi tempat kepada Lucas Rosa, Aaron Bouwman, dan Youri Baas. Owen Wijndal menjadi satu-satunya bek yang mempertahankan tempatnya sebagai starter dan akan menghadapi duel menarik dengan Anis Hadj Moussa di sisi kiri.

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Di lini tengah, Míchel tampaknya hanya akan melakukan satu perubahan. Sofyan Amrabat dan Julian Brandt tetap menjadi starter, sedangkan Yves Bissouma kembali ke susunan pemain menggantikan Rayane Bounida.

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Bissouma tidak berhak tampil pada Kamis malam sehingga akan memulai laga di Rotterdam dalam kondisi bugar. Bersama Amrabat, pemain asal Mali itu diharapkan menghadirkan keseimbangan dan pengalaman di lini tengah Ajax, sementara Brandt dapat lebih berfokus pada permainan menyerang.

Lini depan Ajax diperkirakan mengalami perombakan total. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo, dan Abdellah Ouazane sama-sama terancam kehilangan tempat sebagai starter karena Tolu Arokodare dan Oscar Gloukh diperkirakan kembali ke susunan pemain.

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Ketidakpastian terbesar ada pada posisi di sisi kanan. Meski Bounida tampil mengesankan saat menghadapi FC Thun pada Kamis malam, Míchel tampaknya lebih memilih opsi yang lebih aman, yakni Davy Klaassen.

Ajax memasuki laga melawan Feyenoord sebagai tim peringkat kedua Eredivisie, sementara lawannya saat ini menempati posisi kelima. Allard Lindhout akan meniup peluit tanda dimulainya De Klassieker di De Kuip pada Minggu pukul 14.30.

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Prediksi susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Bissouma, Brandt; Klaassen, Tolu, Gloukh.