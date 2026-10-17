Prediksi susunan pemain Ajax: Míchel melakukan banyak perubahan di Groningen

Ajax harus kembali berlaga melawan FC Groningen tiga hari setelah kekalahan menyakitkan 2-1 dari Hajduk Split. Pelatih Míchel Sánchez diprediksi mengubah susunan pemainnya di sejumlah posisi, menurut Voetbalzone. Pertandingan di kawasan jauh di utara itu dimulai Minggu pukul 16.45 dan disiarkan langsung di ESPN 2.

Marc ter Stegen kembali mengawal gawang Ajax. Lucas Rosa kembali menempati posisi bek kanan, sehingga Thilo Kehrer bergeser ke jantung pertahanan. Ia akan berduet dengan Youri Baas, sementara Aaron Bouwman turun ke bangku cadangan. Owen Wijndal menggantikan Joffre Torrents di posisi bek kiri.

Di lini tengah, Sofyan Amrabat menyerahkan posisi gelandang bertahan kepada Jorthy Mokio. Davy Klaassen dan Julian Brandt tetap menjadi starter di Groningen, sementara Yves Bissouma bisa dimainkan sebagai pemain pengganti.

Viktor Tsygankov kembali menjadi starter di sayap kanan karena Simon Adingra belum sepenuhnya bugar untuk bertanding. Tolu Arokodare menjadi penyerang paling depan, sedangkan Oscar Gloukh kali ini lebih dipilih daripada Abdellah Ouazane di sayap kiri.

Pelatih asal Spanyol itu tidak bisa memainkan Kasper Dolberg dan Steven Berghuis di lini depan. Sang penyerang dan pemain sayap absen pada Minggu karena cedera.

Pertandingan berikutnya GRO Eredivisie 10.45 AJX

Ini menjadi pekan yang berat bagi Ajax, setelah kehilangan poin saat melawan NEC (1-1) dan menelan kekalahan di Conference League. Sebaliknya, FC Groningen mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan telak 1-5 atas Excelsior.

Perkiraan susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Rosa, Kehrer, Baas, Wijndal; Mokio, Klaassen, Brandt; Tysgankov, Tolu, Gloukh.