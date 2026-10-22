Ajax akan menghadapi Atalanta di Conference League pada Kamis. Míchel Sánchez diprediksi melakukan sejumlah perubahan dari tim yang menang 2-5 atas FC Groningen pada Minggu, menurut Voetbalzone. Pertandingan di Johan Cruijff ArenA dimulai pukul 21.00 dan dapat disaksikan secara langsung di Ziggo Sport Select.

Steven Berghuis dan Daley Blind sudah kembali berlatih, tetapi belum bisa bermain melawan Atalanta. Anton Gaaei, Simon Adingra, Caio Henrique, dan Oliver Edvardsen juga masih dalam pemulihan cedera.

Marc ter Stegen akan mengawal gawang pada Kamis, sementara Thilo Kehrer kembali menempati posisi bek kanan. Owen Wijndal kembali menjadi bek kiri, dengan Youri Baas dan Aaron Bouwman mengisi jantung pertahanan Ajax.

Sofyan Amrabat bertugas menjaga kendali di lini tengah Ajax. Davy Klaassen, yang bermain sebagai penyerang sayap kanan yang bergerak ke dalam saat melawan Groningen, juga akan menjadi starter. Julian Brandt menjadi pemain yang diharapkan memberi dorongan serangan dari lini ini.

Oscar Gloukh lebih diutamakan daripada Viktor Tsygankov di sisi kanan lini depan, sementara Abdellah Ouazane menjadi starter di sayap kiri. Tolu Arokodare menggantikan Marcos Leonardo sebagai ujung tombak melawan Atalanta.

Ajax pun mendapat suntikan kepercayaan diri berkat kemenangan telak di Groningen. Atalanta bangkit dengan kuat saat menghadapi AC Milan pada Minggu, tetapi akhirnya meninggalkan San Siro dengan kekalahan 3-2.

Prediksi susunan pemain Ajax: Ter Stegen; Kehrer, Baas, Bouwman, Wijndal; Brandt, Amrabat, Klaassen; Gloukh, Tolu, Ouazane.