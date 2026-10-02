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UEFA Nations League A
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Toumba Stadium
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Pratinjau Yunani vs Jerman di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

UEFA Nations League A
Germany
Greece
C. Tzolis
J. Klopp

Pratinjau lengkap pertandingan Yunani vs Jerman di UEFA Nations League A. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan banyak lagi.

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UEFA Nations League A - Pekan 4
Toumba Stadium

Yunani vs Jerman akan dimulai pada 4 Oktober 2026 pukul 12.45 EST dan 18.45 GMT.

Yunani berusaha menjaga laju sempurna mereka

Kuda hitam, Yunani, telah memenangi dua dari tiga laga Nations League mereka sejauh ini, meraih kemenangan atas Serbia dan Jerman sebelum bermain imbang 2-2 dengan Belanda pada Kamis. Winger Arsenal Christos Tzolis tampil gemilang dengan mengenakan jersey nomor 10 untuk tim asuhan Ivan Jovanovic, mencetak gol melawan Serbia dan terus memberi ancaman dari sisi kiri. Striker veteran berbasis di Saidi, Giorgos Masouras, mencetak gol dan menyumbang assist saat melawan Belanda.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Klopp memulai dengan lambat

Jerman sudah tertinggal dalam perburuan di UEFA Nations League A dengan hanya satu kemenangan dari tiga pertandingan, meski mereka meraih hasil itu pada laga terakhir melawan Serbia berkat gol dari Tom Bischof milik Bayern dan bintang Liverpool Florian Wirtz dalam tim Jerman yang banyak berubah.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Greece vs Germany

Manajer

  • I. Jovanovic

Yunani dilatih oleh Ivan Jovanovic, meski saat ini belum ada informasi cedera atau skorsing yang sudah dikonfirmasi untuk tim tuan rumah. Pembaruan diperkirakan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Jurgen Klopp menangani Jerman, tetapi daftar cedera dan skorsing skuad tim tamu belum dikonfirmasi pada tahap ini. Kabar tim lebih lanjut akan diberikan saat tersedia menjelang pertandingan ini.

Performa

GRE

GRE - Performa

SWE
S2-2
ITA
K0-1
SER
M1-2
GER
M0-1
NED
S2-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
GER

GER - Performa

ECU
K2-1
PAR
K1-1
NED
S1-1
GRE
K0-1
SER
M2-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/5
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Yunani menatap laga ini dengan rangkaian performa terbaik mereka dalam beberapa bulan terakhir, memenangi dua laga dan tidak sekali pun imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan dua kekalahan juga tercatat. Dua kemenangan mereka hadir di Nations League, menundukkan Serbia 2-1 di Beograd pada 24 September sebelum melanjutkannya dengan kemenangan 1-0 atas Jerman tiga hari kemudian, hasil yang mengangkat mereka ke puncak Grup A. Sebelum Nations League dimulai, Yunani melewati tiga laga persahabatan tanpa kemenangan, termasuk kalah 1-0 dari Italia dan imbang 2-2 dengan Swedia, serta gagal mencetak gol dalam dua dari tiga pertandingan tersebut.

Catatan terbaru Jerman sulit dibaca dengan nyaman: satu kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Satu-satunya kemenangan mereka datang saat melawan Pantai Gading di Piala Dunia, dan sejak itu mereka bermain imbang dengan Belanda pada pembuka Nations League sebelum kalah dari Ekuador di Piala Dunia dan Yunani di Augsburg. Kekalahan dari Yunani itu menjadi pertama kalinya dalam 14 laga internasional Jerman gagal mencetak gol, sebuah statistik merugikan bagi tim yang sebelumnya begitu produktif pada awal musim panas.

Rekor pertemuan

Head to Head

GreeceSeriGermany
1
0
4
UEFA Nations League A
Germany badge
Germany
GER
0
Greece badge
Greece
GRE
1
FT
Friendlies
Germany badge
Germany
GER
2
Greece badge
Greece
GRE
1
FT
European Championship
Germany badge
Germany
GER
4
Greece badge
Greece
GRE
2
FT
World Cup Qualification UEFA
Greece badge
Greece
GRE
2
Germany badge
Germany
GER
4
FT
World Cup Qualification UEFA
Germany badge
Germany
GER
2
Greece badge
Greece
GRE
0
FT
6Gol yang Dicetak12
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan 1-0 untuk Yunani di Augsburg pada 27 September 2026 di UEFA Nations League, hasil yang membalik pola yang selama ini terbentuk dalam duel ini. Sebelumnya, Jerman mengalahkan Yunani 2-1 dalam laga persahabatan pada Juni 2024 dan 4-2 di Euro 2012. Dalam lima pertemuan yang tercatat, Jerman memegang keunggulan jelas dengan tiga kemenangan berbanding satu milik Yunani, dengan satu hasil lain berpihak kepada Yunani dalam kualifikasi Piala Dunia 2001 yang dimainkan di Athena dan berakhir 2-4 untuk Jerman.

Klasemen

Grp. 2

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
GreeceGreeceGRE
321053+27
S
M
M
2
NetherlandsNetherlandsNED
312054+15
S
M
S
3
GermanyGermanyGER
311132+14
M
K
S
4
SerbiaSerbiaSER
300326-40
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Di Grup A UEFA Nations League, Yunani saat ini berada di posisi pertama sementara Jerman di urutan ketiga, cerminan dari start kontras yang dibuat kedua tim di kompetisi ini.

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