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Pratinjau Villarreal vs PSG di Liga Champions: Semua yang perlu Anda ketahui

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Champions League
A. Hakimi

Pratinjau lengkap pertandingan Villarreal vs PSG di Liga Champions. Kami membahas taktik, kabar tim, performa terkini, dan lainnya.

Pratinjau Villarreal vs PSG di Liga Champions

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Champions League - Pekan 4
Estadio de la Ceramica

PSG bertandang ke Estadio de la Cerámica pada Selasa, 3 November, untuk menghadapi Villarreal dalam pertandingan fase liga Liga Champions. Sepak mula dijadwalkan pukul 16.00 EST atau 20.00 GMT.

Awal sempurna sang juara Eropa

PSG tiba di Villarreal setelah mengawali upaya mempertahankan gelar Liga Champions dengan sempurna. Mereka mencetak enam gol ke gawang Slovan Bratislava sebelum mengalahkan Manchester City dan Barcelona. Di semua kompetisi, tim asuhan Luis Enrique meraih sembilan kemenangan beruntun, yang terbaru dengan membantai Le Havre 5-1 di Ligue 1. Bek kanan yang rajin membantu serangan, Achraf Hakimi, mencetak hat-trick yang jarang ia bukukan saat Kvicha Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele absen karena cedera. Hakimi juga menyumbang dua assist.

FBL-FRA-LIGUE1-LE HAVRE-PSGGetty Images

Kapal Selam Kuning terpuruk di LaLiga

Villarreal berada dalam masalah besar di kompetisi domestik setelah kalah dari Espanyol, hasil yang membuat mereka menempati posisi kedua dari bawah di LaLiga. Dalam laga terakhirnya di Liga Champions, mereka kalah 4-3 dari Liverpool di Anfield. Villarreal setidaknya punya alasan untuk yakin bisa menyulitkan PSG, sebab seluruh pertandingan sang juara bertahan di Liga Champions musim ini menghasilkan gol bagi kedua tim. Hal yang sama juga berlaku untuk laga-laga Villarreal di Eropa musim ini. Selain itu, kedua tim mencetak gol dalam 12 dari 14 pertandingan kandang Villarreal di semua kompetisi.

Liverpool FC v Villarreal CF - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Enam kemenangan terakhir PSG di semua kompetisi diraih dengan selisih sedikitnya dua gol.
  • Tiga pertandingan Villarreal di fase liga menghasilkan 16 gol, dengan rata-rata 5,33 gol per pertandingan.
  • Dua pemain Villarreal, Gerard Moreno dan Ilias Akhomach, diragukan tampil, sementara PSG kehilangan tiga pemain pentingnya, Marquinhos, Ousmane Dembélé, dan Khvicha Kvaratskhelia.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Villarreal vs Paris Saint-Germain

4-4-2
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Villarreal
VIL
Formasi
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Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
P. GulacsiP. GulacsiS. CardonaS. CardonaP. NavarroP. NavarroS. MourinoS. MourinoR. VeigaR. VeigaP. GueyeP. GueyeA. MoleiroA. MoleiroT. BuchananT. BuchananS. ComesanaS. ComesanaG. MikautadzeG. MikautadzeG. MorenoG. MorenoM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoI. ZabarnyiI. ZabarnyiA. HakimiA. HakimiL. HernandezL. HernandezVitinhaVitinhaF. RuizF. RuizJ. NevesJ. NevesF. TorresF. TorresM. GodtsM. GodtsD. DoueD. Doue
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Paris Saint-Germain
PSG
4-4-2
Villarreal

Susunan Pemain Utama

Paris Saint-Germain

Manajer

  • I. Perez
  • Luis Enrique

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