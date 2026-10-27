Pratinjau Venezia vs Inter di Serie A

Serie A - Pekan 9 28 Okt 2026 - 13.30 Stadio Pierluigi Penzo

Jago bangkit, Inter berpeluang besar mempertahankan Scudetto

Inter bertandang ke Stadio Pierluigi Penzo untuk menghadapi Venezia yang berada di dasar klasemen, dengan modal kemenangan dramatis atas Fiorentina. Gelandang asal Polandia, Zielinski, mengeksekusi penalti pada menit ke-97 untuk memastikan kemenangan atas Fiorentina. Marcus Thuram mencetak gol penyeimbang lalu menghasilkan penalti, menegaskan betapa pentingnya perannya bagi Inter saat kapten sekaligus andalan mereka, Lautaro Martinez, absen. Inter memenangi tujuh dari delapan pertandingan di Serie A, dengan Lazio mencatat awal musim yang identik. Inter lebih dulu kebobolan dalam empat dari tujuh kemenangan itu, menunjukkan kemampuan mereka mengatasi situasi sulit dan bangkit dalam pertandingan.

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Venezia bersiap menghadapi ujian terberat di Italia

Kemenangan 1-0 atas Napoli ternyata menjadi harapan palsu bagi Venezia yang berada di dasar klasemen. Mereka kemudian kalah 1-0 dari Genoa dan tetap terpuruk di posisi terbawah dengan hanya tiga poin dari maksimal 24. Penyerang asal Nigeria, Akor Adams, yang didatangkan dari Sevilla, menjadi salah satu dari sedikit hal positif bagi Venezia. Jika ingin meraih hasil dari pertandingan ini, mereka kemungkinan membutuhkan penampilan gemilang dari pemain berusia 26 tahun tersebut.

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Statistik kunci

Inter memenangi kelima pertemuan dengan Venezia dengan agregat skor 11-2.

Inter mencetak rata-rata 2,9 gol per pertandingan Serie A musim ini.

Venezia gagal mencetak gol dalam empat dari delapan pertandingan liga mereka musim ini.

Kabar tim & skuad

Davide Nicola tidak dapat memainkan Bartol Franjic, Andrea Adorante, dan Marin Sverko karena cedera. Dalam prediksi susunan pemain, Filip Stankovic mengisi posisi penjaga gawang, sementara Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut, dan Ridgeciano Haps membentuk lini pertahanan. Kike Perez, Simon Sohm, dan Toma Basic diperkirakan mengisi lini tengah, dengan Akor Adams dan John Yeboah memimpin serangan.

Cristian Chivu masih harus menghadapi daftar cedera yang panjang, dengan Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard, dan Curtis Jones semuanya tidak tersedia. Meski mereka absen, prediksi susunan pemain Inter tetap tangguh: Ivan Provedel di bawah mistar; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, dan Yann Aurel Bisseck di lini pertahanan; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Carlos Augusto di lini tengah; serta Marcus Thuram berduet dengan Francesco Pio Esposito di depan.

Performa

Venezia menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak tiga gol dan kebobolan sembilan kali. Pada laga terakhir, mereka kalah 1-0 dari Genoa di Serie A, setelah meraih kemenangan berkesan 1-0 atas Napoli sepekan sebelumnya. Hasil itu menunjukkan Venezia mampu menyulitkan tim mana pun di liga.

Inter datang dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan comeback 2-1 atas Fiorentina, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan itu adalah kekalahan 3-4 dari Club Brugge di kompetisi Eropa. Khusus di Serie A, Inter memenangi tiga pertandingan terakhir secara beruntun.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Coppa Italia pada 3 Desember 2025, ketika Inter menang 5-1 di kandang. Sebelumnya, Venezia menjamu Inter di Serie A pada Januari 2025, dengan Inter menang 1-0 di Penzo. Dalam lima laga terakhir yang tercatat sebagai pertemuan kedua tim, Inter menang empat kali dan Venezia sekali. Satu-satunya kemenangan tim tuan rumah itu terjadi dalam laga persahabatan melawan Rapid Wien, bukan pertemuan kompetitif. Dominasi Inter dalam pertemuan ini terlihat jelas.