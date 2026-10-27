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Pratinjau Venezia vs Inter di Serie A: Semua yang perlu Anda ketahui

AC Milan vs Inter
AC Milan
Inter
Serie A
Venezia vs Inter
Venezia
M. Thuram

Pratinjau Venezia vs Inter di Serie A

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Serie A - Pekan 9
Stadio Pierluigi Penzo

Jago bangkit, Inter berpeluang besar mempertahankan Scudetto

Inter bertandang ke Stadio Pierluigi Penzo untuk menghadapi Venezia yang berada di dasar klasemen, dengan modal kemenangan dramatis atas Fiorentina. Gelandang asal Polandia, Zielinski, mengeksekusi penalti pada menit ke-97 untuk memastikan kemenangan atas Fiorentina. Marcus Thuram mencetak gol penyeimbang lalu menghasilkan penalti, menegaskan betapa pentingnya perannya bagi Inter saat kapten sekaligus andalan mereka, Lautaro Martinez, absen. Inter memenangi tujuh dari delapan pertandingan di Serie A, dengan Lazio mencatat awal musim yang identik. Inter lebih dulu kebobolan dalam empat dari tujuh kemenangan itu, menunjukkan kemampuan mereka mengatasi situasi sulit dan bangkit dalam pertandingan.

FC Internazionale v ACF Fiorentina - Serie A 2026/27Getty Images

Venezia bersiap menghadapi ujian terberat di Italia

Kemenangan 1-0 atas Napoli ternyata menjadi harapan palsu bagi Venezia yang berada di dasar klasemen. Mereka kemudian kalah 1-0 dari Genoa dan tetap terpuruk di posisi terbawah dengan hanya tiga poin dari maksimal 24. Penyerang asal Nigeria, Akor Adams, yang didatangkan dari Sevilla, menjadi salah satu dari sedikit hal positif bagi Venezia. Jika ingin meraih hasil dari pertandingan ini, mereka kemungkinan membutuhkan penampilan gemilang dari pemain berusia 26 tahun tersebut.

Genoa CFC v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Statistik kunci

  • Inter memenangi kelima pertemuan dengan Venezia dengan agregat skor 11-2.
  • Inter mencetak rata-rata 2,9 gol per pertandingan Serie A musim ini.
  • Venezia gagal mencetak gol dalam empat dari delapan pertandingan liga mereka musim ini.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Venezia vs Inter

3-5-2
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Venezia
VEN
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Inter
INT
3-5-2
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoA. HainautA. HainautK. PerezK. PerezS. SohmS. SohmT. BasicT. BasicR. HapsR. HapsA. AdamsA. AdamsJ. YeboahJ. YeboahI. ProvedelI. ProvedelA. BastoniA. BastoniM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckH. MkhitaryanH. MkhitaryanA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaH. CalhanogluH. CalhanogluC. AugustoC. AugustoM. ThuramM. ThuramF. EspositoF. Esposito
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Inter
INT
3-5-2
Venezia

Susunan Pemain Utama

Inter

Manajer

  • D. Nicola
  • C. Chivu

Davide Nicola tidak dapat memainkan Bartol Franjic, Andrea Adorante, dan Marin Sverko karena cedera. Dalam prediksi susunan pemain, Filip Stankovic mengisi posisi penjaga gawang, sementara Juan Jesus, Redouane Halhal, Matias Moreno, Antoine Hainaut, dan Ridgeciano Haps membentuk lini pertahanan. Kike Perez, Simon Sohm, dan Toma Basic diperkirakan mengisi lini tengah, dengan Akor Adams dan John Yeboah memimpin serangan.

Cristian Chivu masih harus menghadapi daftar cedera yang panjang, dengan Lautaro Martinez, John Stones, Luis Henrique, Benjamin Pavard, dan Curtis Jones semuanya tidak tersedia. Meski mereka absen, prediksi susunan pemain Inter tetap tangguh: Ivan Provedel di bawah mistar; Alessandro Bastoni, Manuel Akanji, dan Yann Aurel Bisseck di lini pertahanan; Henrikh Mkhitaryan, Andy Diouf, Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu, dan Carlos Augusto di lini tengah; serta Marcus Thuram berduet dengan Francesco Pio Esposito di depan.

Performa

VEN

VEN - Performa

LAZ
K0-2
RAP
M1-0
ATA
K3-1
NAP
M1-0
GEN
K1-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5
INT

INT - Performa

PAR
M3-0
CLB
K3-4
BOL
M1-3
SHK
M1-0
FIO
M2-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Venezia menghadapi pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak tiga gol dan kebobolan sembilan kali. Pada laga terakhir, mereka kalah 1-0 dari Genoa di Serie A, setelah meraih kemenangan berkesan 1-0 atas Napoli sepekan sebelumnya. Hasil itu menunjukkan Venezia mampu menyulitkan tim mana pun di liga.

Inter datang dengan catatan empat kemenangan dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir, mencetak sembilan gol dan kebobolan delapan kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan comeback 2-1 atas Fiorentina, setelah sebelumnya menang 1-0 atas Shakhtar Donetsk di Liga Champions. Satu-satunya kekalahan dalam rentetan itu adalah kekalahan 3-4 dari Club Brugge di kompetisi Eropa. Khusus di Serie A, Inter memenangi tiga pertandingan terakhir secara beruntun.

Rekor pertemuan

Head to Head

VeneziaSeriInter
0
0
5
Coppa Italia
Inter badge
Inter
INT
5
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FT
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
1
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
1
Venezia badge
Venezia
VEN
0
FT
Serie A
Inter badge
Inter
INT
2
Venezia badge
Venezia
VEN
1
FT
Serie A
Venezia badge
Venezia
VEN
0
Inter badge
Inter
INT
2
FT
2Gol yang Dicetak11
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru kedua tim terjadi di Coppa Italia pada 3 Desember 2025, ketika Inter menang 5-1 di kandang. Sebelumnya, Venezia menjamu Inter di Serie A pada Januari 2025, dengan Inter menang 1-0 di Penzo. Dalam lima laga terakhir yang tercatat sebagai pertemuan kedua tim, Inter menang empat kali dan Venezia sekali. Satu-satunya kemenangan tim tuan rumah itu terjadi dalam laga persahabatan melawan Rapid Wien, bukan pertemuan kompetitif. Dominasi Inter dalam pertemuan ini terlihat jelas.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
InterInterINT
87102310+1322
M
M
M
S
M
2
LazioLazioLAZ
8710165+1122
M
M
M
M
S
3
RomaRomaROM
8530196+1318
S
M
S
S
M
4
AC MilanAC MilanMIL
8530167+918
M
M
S
M
S
5
ComoComoCOM
8521147+717
M
M
S
K
M
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
S
M
K
M
S
7
JuventusJuventusJUV
8422118+314
M
K
S
M
K
8
TorinoTorinoTOR
84131311+213
M
M
M
S
K
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
K
K
S
M
M
10
SSC NapoliSSC NapoliNAP
83231310+311
S
K
M
S
M
11
AtalantaAtalantaATA
83141415-110
S
K
M
K
K
12
LecceLecceLEC
8305914-59
K
M
K
K
M
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
M
K
M
S
K
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
K
K
S
K
M
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
K
M
K
M
K
16
GenoaGenoaGEN
8215613-77
M
K
M
K
S
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
K
K
K
K
K
18
FiorentinaFiorentinaFIO
8116919-104
K
K
K
S
M
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
K
K
K
M
K
20
VeneziaVeneziaVEN
8107617-113
K
M
K
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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