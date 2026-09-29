Pratinjau UEFA Nations League Prancis vs Italia: Semua yang perlu Anda ketahui

Prancis vs Italia: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 3 2 Okt 2026 - 14.45 Stade de France

Prancis dan Italia akan kick-off pada 2 Oktober 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Duel Grup A1 d i Saint-Denis

Prancis kembali ke kandang di Stade de France untuk menjamu rival bersejarah Italia pada matchday 3 kampanye UEFA Nations League 2026/27 League A mereka di Grup A1. Setelah meraih kemenangan beruntun pada jeda internasional, Prancis membidik untuk memperlebar keunggulan di puncak klasemen grup di depan pendukung sendiri. Bagi Italia, bertandang ke Paris setelah penampilan bangkit yang meyakinkan menjadi ujian besar atas kapasitas mereka saat berupaya tetap bersaing di dua besar.

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Jendela sempurna Prancis: Kemenangan beruntun

Prancis memasuki laga Jumat malam dengan enam poin dari enam poin yang tersedia setelah dua penampilan tandang yang disiplin pada matchday 1 dan 2. Setelah membuka kampanye mereka dengan kemenangan 1-0 atas Türkiye di Kocaeli, Prancis mengamankan kemenangan 1-0 lainnya yang diraih dengan susah payah atas Belgia di Brussels. Michael Olise yang masuk dari bangku cadangan menjadi pembeda lewat gol pada menit ke-88 saat melawan Belgia, menegaskan kedalaman taktik skuad yang impresif di bawah tekanan.

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Empat gol mendebarkan Italia di Bursa

Italia bertandang ke Paris dengan tujuan melanjutkan penampilan hidup setelah bangkit dari kemunduran pada laga pembuka. Setelah kalah 2-0 di kandang dari Belgia di Roma, Italia merespons secara dominan dengan kemenangan tandang 4-1 atas Türkiye. Gol-gol babak pertama dari Alessandro Bastoni, Davide Frattesi, dan Michael Kayode membuat Italia sepenuhnya memegang kendali sebelum Pio Esposito menambah gol keempat pada babak kedua, membuktikan lini depan Italia punya daya gedor besar.

Mesin lini tengah dinamis bertemu flair Italia

Pertemuan antara dua raksasa Eropa ini secara konsisten menghadirkan intensitas fisik tinggi dan penyesuaian taktik yang kaya. Mesin lini tengah Prancis yang dipimpin Eduardo Camavinga dan Andy Diouf akan berupaya mengendalikan tempo dan membuka jalur kreatif untuk Bradley Barcola serta Ousmane Dembele. Sementara itu, Italia akan mengandalkan visi Sandro Tonali dan Davide Frattesi untuk membangun koneksi dengan Pio Esposito dan Giacomo Raspadori. Dengan posisi penting di Grup A1 dipertaruhkan, duel hari Jumat menjanjikan drama internasional level atas sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Skuad Prancis asuhan Zinedine Zidane sudah mengalami satu kemunduran akibat cedera pada jeda internasional ini. Ibrahima Konate terpaksa mundur setelah mengalami cedera ligamen kolateral pada kaki kanannya saat latihan, dan langsung kembali ke Real Madrid dengan durasi pemulihannya masih belum dikonfirmasi. Pemain muda Manchester United Leny Yoro mendapat panggilan senior pertamanya secara mengejutkan sebagai hasilnya. Belum ada informasi cedera atau skorsing tambahan yang tersedia untuk tim tuan rumah saat ini, dan pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Roberto Mancini belum mengonfirmasi susunan pemain yang kemungkinan diturunkan untuk Italia, dan belum ada detail spesifik soal cedera atau skorsing yang diberikan untuk skuad tamu pada tahap ini. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Prancis memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan laga terbaru berupa kemenangan 1-0 di kandang Türkiye di Nations League yang memberi Zidane awal kemenangan. Sebelumnya, Prancis menelan dua kali tersingkir beruntun di Piala Dunia, kalah 6-4 dari Inggris di semi-final dan 2-0 dari Spanyol di perempat-final. Perjalanan mereka di Piala Dunia sempat menunjukkan janji dari sisi serangan, dengan kemenangan atas Maroko dan Paraguay, dan Prancis mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut sambil kebobolan delapan gol.

Performa terbaru Italia menceritakan kisah yang lebih sulit. Tim asuhan Mancini kalah 2-0 dari Belgia pada laga pembuka Nations League mereka dan secara keseluruhan hanya memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, dengan kemenangan itu diraih atas Yunani, Luksemburg, dan Irlandia Utara. Hasil imbang 1-1 melawan Bosnia dan Herzegovina dalam kualifikasi Piala Dunia awal tahun ini juga termasuk dalam rangkaian itu. Italia hanya mencetak lima gol dalam lima pertandingan tersebut, angka yang menegaskan poin Tonali tentang skuad yang kekurangan sosok individu dominan.

Rekor head-to-head

Prancis mendominasi duel ini dalam sejarah terbaru, dengan memenangi empat dari lima pertemuan terakhir antara kedua tim. Pertemuan terbaru, bentrokan UEFA Nations League pada November 2024, berakhir 1-3 untuk Prancis dengan Italia sebagai tim tuan rumah, dan laga balasan lebih awal pada kampanye yang sama menghasilkan skor identik 1-3 di Paris. Italia belum mengalahkan Prancis dalam satu pun dari lima pertandingan yang tercatat antara kedua tim, sebuah rangkaian yang membentang hingga 2012 dan memberi tim asuhan Mancini catatan terbaru yang sulit untuk diatasi.

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