Portugal vs Wales: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 1 24 Sep 2026 - 14.45 Estadio Jose Alvalade

Portugal dan Wales akan kick-off pada 24 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Sang juara memulai kampanye grup

Juara bertahan UEFA Nations League, Portugal, kembali ke kandang di Estádio José Alvalade untuk menjamu Wales pada Matchday 1. Memasuki babak baru di bawah pelatih kepala yang baru ditunjuk, Jorge Jesus, Seleção membidik awal yang meyakinkan dalam upaya mempertahankan gelar di depan para pendukungnya sendiri. Bagi Wales asuhan Craig Bellamy, kembali ke League A menjadi ujian besar saat mereka berusaha menunjukkan kapasitas melawan salah satu tim nasional terbaik di Eropa.

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Awal baru Seleção: era Jorge Jesus dimulai di Lisbon

Portugal memasuki laga pembuka pada Kamis ini dengan tujuan mengawali kampanye mereka dengan kemenangan setelah melaju hingga babak 16 besar di Piala Dunia 2026. Jorge Jesus memanggil skuad kuat berisi 25 pemain yang menampilkan para veteran bintang Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, Rúben Dias, dan Cristiano Ronaldo yang kini berusia 41 tahun, bersama nama-nama baru Nuno Tavares, Samuel Soares, João Palhinha, dan Fábio Silva. Dengan kualitas kreativitas mematikan di seluruh lini tengah, Portugal ingin memasang standar tinggi di Grup A4.

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Pasukan Bellamy membidik pernyataan awal

Wales bertandang ke Lisbon dengan tekad menguji diri setelah meraih promosi kembali ke League A pada siklus Nations League sebelumnya. Skuad Craig Bellamy berusaha bangkit dari laga-laga ekshibisi internasional terbaru, dengan mengandalkan ketajaman serangan Brennan Johnson, Daniel James, dan David Brooks serta kestabilan di pusat pertahanan dari Ethan Ampadu dan Joe Rodon. Menghadapi Portugal di kandang lawan jelas menjadi rintangan besar, tetapi Wales punya cukup banyak kecepatan dalam serangan balik untuk mengancam tuan rumah.

Bisakah Wales membendung lini depan Portugal?

Secara historis, pertemuan antara kedua tim ini menghadirkan intensitas taktis yang tinggi, terutama kemenangan 2-0 Portugal di semifinal Euro 2016. Trio lini tengah Portugal yang berisi Vitinha, João Neves, dan Bruno Fernandes akan berusaha menguasai bola serta membuka ruang bagi Rafael Leão dan Ronaldo. Sementara itu, Wales akan mengandalkan blok menengah yang disiplin dan permainan transisi cepat melalui Brennan Johnson untuk menciptakan peluang lewat serangan balik. Dengan poin-poin penting yang diperebutkan di Grup A4, duel Kamis ini menjanjikan aksi menarik sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Portugal ditangani Jorge Jesus, yang telah menetapkan skuad pertamanya untuk kampanye Nations League. Belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan proyeksi starting XI juga belum diumumkan. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off.

Wales dipimpin Craig Bellamy. Sama seperti Portugal, belum ada informasi cedera atau skorsing yang tersedia untuk tim tamu saat ini. Pembaruan akan menyusul seiring laga semakin dekat.

Performa

Portugal menatap pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga terakhir mereka, mencetak sembilan gol dan kebobolan dua kali. Penampilan terbaru mereka adalah kekalahan 1-0 dari Spanyol di perempat final Piala Dunia, yang mengakhiri rangkaian hasil yang mencakup kemenangan 2-1 atas Kroasia dan kemenangan dominan 5-0 melawan Uzbekistan. Portugal mencatatkan dua clean sheet dalam lima pertandingan tersebut, menunjukkan tim yang sulit ditembus meski tersingkir lebih awal dari Piala Dunia.

Wales mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga terakhir mereka, mencetak 11 gol tetapi kebobolan delapan. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-1 dari Rumania dalam laga persahabatan pada Juni. Satu-satunya kemenangan dalam periode itu datang lebih awal, yaitu kemenangan telak 7-1 atas North Macedonia di kualifikasi Piala Dunia, meski hasil itu kini terasa jauh mengingat kesulitan yang datang setelahnya.

Rekor pertemuan

Kedua tim telah bertemu dua kali dalam catatan sejarah terbaru, dengan Portugal menang pada kedua kesempatan tersebut. Pertandingan terbaru terjadi di Euro 2016 pada 6 Juli, ketika Portugal menang 2-0. Sebelumnya, Portugal mengalahkan Wales 3-0 dalam laga persahabatan pada Juni 2000. Portugal memenangi kedua pertemuan itu dan tidak kebobolan dalam dua pertandingan tersebut.

Klasemen

Grp. 4 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Denmark DEN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Norway NOR 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Portugal POR 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Wales WAL 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi



