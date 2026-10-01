Pratinjau UEFA Nations League Kroasia vs Inggris: Semua yang perlu Anda ketahui

Kroasia vs Inggris: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 3 3 Okt 2026 - 12.00 Stadion Rujevica

Kroasia dan Inggris akan kick-off pada 3 Oktober 2026 pukul 16.00 GMT (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST).

Raksasa Grup A3 bertemu di Rijeka

Kroasia kembali bermain di kandang di Stadion HNK Rijeka Rujevica untuk menjamu Inggris pada matchday 3 kampanye UEFA Nations League 2026/27 League A mereka di Grup A3. Setelah jendela internasional pembuka yang berjalan campur aduk, skuad asuhan pelatih kepala Slaven Bilić berupaya memaksimalkan kondisi kandang untuk mengamankan hasil penting dan naik di klasemen grup. Bagi Inggris asuhan Thomas Tuchel, perjalanan ke Rijeka setelah kemenangan tandang meyakinkan pada akhir pekan menjadi ujian penting saat mereka berusaha terus menekan pemuncak grup, Spanyol.

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Jendela September Kroasia yang campur aduk

Kroasia memasuki pertemuan hari Sabtu ini dengan tekad bangkit setelah mengalami kekalahan tandang berat 4-1 melawan Spanyol pada matchday 2 (29 September). Penyerang Dion Drena Beljo mencetak satu-satunya gol Kroasia di Seville sebelum Spanyol mengambil alih permainan. Hasil itu menyusul kemenangan tandang impresif 2-1 atas Ceko di Praha pada matchday 1 (26 September), membuat Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol, dan Mateo Kovačić fokus memulihkan ketenangan lini belakang saat bermain di kandang.

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Upaya kebangkitan Inggris

Inggris bertandang ke Kroasia dengan kepercayaan diri tinggi setelah meraih kemenangan tandang disiplin 2-0 atas Ceko di Praha pada matchday 2 (29 September). Setelah kalah 3-2 di kandang dari Spanyol di Wembley pada laga pembuka, gol babak kedua dari Anthony Gordon (47') dan kapten Harry Kane (69') memberi Thomas Tuchel kemenangan Nations League pertamanya sebagai pelatih. Dengan dukungan kreativitas Trent Alexander-Arnold dan dorongan menyerang Jude Bellingham, Inggris berupaya membangun rentetan kemenangan tandang.

Bisakah mesin lini tengah Kroasia meredam serangan sayap Inggris?

Pertemuan historis antara dua kekuatan sepakbola ini menghasilkan drama taktis yang tinggi, termasuk kemenangan grup Piala Dunia 4-2 Inggris pada awal musim panas ini. Kroasia akan berusaha mengontrol penguasaan bola di area tengah melalui Luka Modrić, Mateo Kovačić, dan Petar Sučić sambil mengandalkan Dion Drena Beljo dan Ivan Perišić dalam transisi cepat. Sementara itu, Inggris akan mengandalkan permainan melebar yang dinamis melalui Bukayo Saka dan Anthony Gordon untuk meregangkan lini belakang Kroasia. Dengan poin penting Grup A3 dipertaruhkan, bentrokan hari Sabtu ini menjanjikan aksi Eropa yang intens sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Slaven Bilic belum mengonfirmasi susunan pemain perkiraan untuk Kroasia jelang pertandingan ini, dan belum ada informasi cedera atau skorsing yang diberikan untuk tim tuan rumah. Pembaruan diperkirakan akan ditambahkan lebih dekat ke waktu kick-off.

Thomas Tuchel juga belum merilis proyeksi starting XI untuk Inggris, dengan belum ada daftar absensi yang dikonfirmasi pada tahap ini. Skuad ini mencakup Morgan Gibbs-White, yang dipanggil secara darurat, dan Alex Scott, yang menjalani debut seniornya pada laga sebelumnya.

Performa

Kroasia menatap pertandingan ini dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka, dengan hasil terkini berupa kekalahan telak 4-1 dari Spanyol. Sebelumnya, mereka mencatat kemenangan tandang 2-1 atas Ceko di Nations League. Dalam lima pertandingan itu, Vatreni mencetak enam gol tetapi kebobolan sembilan, catatan yang mencerminkan rapuhnya pertahanan yang didesak untuk dibenahi Bilic. Kampanye Piala Dunia mereka pada awal tahun ini menghasilkan kemenangan atas Ghana dan Panama sebelum tersingkir di perempat-final oleh Portugal.

Inggris datang dengan tiga kemenangan dari lima laga terakhir mereka, yang terbaru adalah kemenangan 2-0 atas Ceko. Kampanye Nations League mereka juga mencakup kekalahan 3-2 dari Spanyol, meski tim asuhan Tuchel menunjukkan produktivitas serangan yang besar selama musim panas dengan mengalahkan Prancis 6-4 dalam semi-final Piala Dunia yang luar biasa sebelum kalah dari Argentina di final. Inggris mencetak 15 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan sepuluh gol, menegaskan daya ledak serangan mereka sekaligus sesekali rentannya lini belakang.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir dengan kemenangan meyakinkan 4-2 Inggris atas Kroasia di Piala Dunia 2026 pada Juni, hasil yang menentukan arah laju Inggris di turnamen tersebut. Sebelumnya, Inggris mengalahkan Kroasia 1-0 di Euro 2020 dan menang 2-1 dalam pertemuan Nations League pada November 2018. Satu-satunya kemenangan Kroasia dalam lima pertemuan terakhir terjadi di Piala Dunia 2018, kemenangan 2-1 yang menyingkirkan Inggris di babak semi-final. Secara keseluruhan, rekor dalam lima pertandingan ini memihak Inggris, yang menang tiga kali berbanding satu kemenangan Kroasia, dengan satu laga berakhir imbang.

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