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UEFA Nations League A
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WWK Arena
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Pratinjau UEFA Nations League Jerman vs Yunani: Semua yang perlu Anda ketahui

Germany vs Greece
UEFA Nations League A
Germany
Greece

Pratinjau komprehensif pertandingan Jerman vs Yunani di UEFA Nations League. Kami mengulas performa terkini, pembaruan skuad, dan sorotan utama menjelang laga Grup A2 pada Minggu malam di WWK Arena, Augsburg.

Jerman vs Yunani: Detail pertandingan

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UEFA Nations League A - Pekan 2
WWK Arena

Jerman dan Yunani akan kick-off pada 27 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Duel Grup A2 di WWK Arena

Jerman kembali ke kandang di Augsburg untuk menjamu Yunani pada matchday 2 kampanye UEFA Nations League 2026/27 mereka di Liga A Grup A2. Di bawah pelatih kepala Jürgen Klopp, Jerman berupaya memaksimalkan dukungan kandang dan mengamankan poin-poin penting sejak awal di grup kompetitif yang juga dihuni Belanda dan Serbia. Bagi Yunani, menghadapi juara dunia empat kali Jerman di laga tandang menjadi ujian berat saat mereka beradaptasi dengan persaingan level tertinggi di Liga A.

Germany Training SessionGetty Images

Penyempurnaan taktik Jerman di bawah Klopp

Jerman memasuki laga hari Minggu ini dengan tekad untuk membangun dominasi awal di Grup A2. Dengan Jürgen Klopp yang telah menyusun skuad luas untuk mengembangkan talenta internasional baru bersama para bintang yang sudah terbukti, Jerman berusaha menerapkan pressing bertempo tinggi dan transisi cepat. Tuan rumah akan mengandalkan permainan sentral dinamis dari Jamal Musiala dan Florian Wirtz untuk menembus lini pertahanan lawan dan menghidupkan serangan mereka.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GRE-DENGetty Images

Ketangguhan pertahanan Yunani saat tandang

Yunani bertandang ke Bavaria dengan tekad menunjukkan disiplin taktik melawan salah satu tim dengan serangan terbaik di Eropa. Setelah mengamankan tempat di Liga A, tim tamu akan fokus menjaga blok rendah hingga menengah yang rapat dan menyerang cepat lewat serangan balik. Kepemimpinan penting di lini belakang dan penyelesaian akhir yang klinis dari penyerang Vangelis Pavlidis akan sangat vital jika Yunani ingin menciptakan kejutan di tanah Jerman.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Germany vs Greece

Manajer

  • J. Klopp

Jurgen Klopp menangani Jerman untuk pertandingan ini, meski belum ada susunan pemain perkiraan atau informasi spesifik mengenai cedera dan skorsing yang dikonfirmasi menjelang kick-off. Pembaruan skuad lebih lanjut diperkirakan akan tersedia mendekati pertandingan.

Yunani dilatih Ivan Jovanovic, dan demikian pula belum ada kabar tim yang dikonfirmasi terkait cedera, skorsing, atau proyeksi susunan pemain inti pada tahap ini. Pembaruan akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

GER

GER - Performa

USA
M1-2
CUW
M7-1
CIV
M2-1
ECU
K2-1
PAR
K1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
13/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
5/5
GRE

GRE - Performa

BLR
S0-0
PAR
K0-1
HUN
S0-0
SWE
S2-2
ITA
K0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
2/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
1/5

Jerman menatap laga Nations League ini setelah memainkan lima pertandingan di Piala Dunia dan laga persahabatan internasional, dengan catatan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan. Tim asuhan Klopp menampilkan performa paling meyakinkan lewat penghancuran 7-1 atas Curacao di Piala Dunia, lalu melanjutkannya dengan kemenangan 2-1 atas Pantai Gading. Namun, mereka tersingkir dari turnamen setelah kalah 2-1 dari Ekuador dan kalah 1-1 dari Paraguay di babak 16 besar. Dalam lima laga tersebut Jerman mencetak 13 gol dan kebobolan enam kali.

Yunani kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa bulan terakhir, dengan hanya satu kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka, tiga kali imbang dan dua kali kalah. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Italia dalam laga persahabatan, dan mereka hanya mencatatkan satu clean sheet dalam lima pertandingan tersebut sembari hanya mencetak tiga gol. Tiga dari lima hasil terakhir mereka berakhir imbang, termasuk kebuntuan tanpa gol melawan Hungaria dan Belarus.

Rekor pertemuan

Head to Head

GermanySeriGreece
4
0
0
Friendlies
Germany badge
Germany
GER
2
Greece badge
Greece
GRE
1
FT
European Championship
Germany badge
Germany
GER
4
Greece badge
Greece
GRE
2
FT
World Cup Qualification UEFA
Greece badge
Greece
GRE
2
Germany badge
Germany
GER
4
FT
World Cup Qualification UEFA
Germany badge
Germany
GER
2
Greece badge
Greece
GRE
0
FT
12Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/4
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/4

Jerman memiliki rekor kuat atas Yunani dalam pertemuan yang tercatat, dengan memenangi tiga dari empat laga dalam data tersebut. Pertemuan paling baru terjadi dalam laga persahabatan pada Juni 2024, yang dimenangi Jerman 2-1. Hasil paling timpang dalam rangkaian ini adalah kemenangan 4-2 Jerman di Euro 2012, sementara pertemuan kualifikasi Piala Dunia sebelumnya pada 2000 dan 2001 juga berakhir dengan kemenangan Jerman. Yunani belum pernah mengalahkan Jerman dalam empat pertemuan yang tercatat.

Klasemen

Grp. 2

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
GermanyGermanyGER
00000000
2
GreeceGreeceGRE
00000000
3
NetherlandsNetherlandsNED
00000000
4
SerbiaSerbiaSER
00000000
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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