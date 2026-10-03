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UEFA Nations League A
team-logoItaly
Stadio Renato Dell'Ara
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Pratinjau UEFA Nations League Italia vs Turki: Semua yang perlu Anda ketahui

Italy vs Turkiye
UEFA Nations League A
Italy
Turkiye

Pratinjau lengkap pertandingan Italia vs Türkiye di UEFA Nations League. Kami mengulas hasil Matchday 3, performa, dan sorotan utama jelang duel Grup A1 pada Senin malam di Stadion Renato Dall'Ara, Bologna.

Italia vs Turki: Detail pertandingan

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UEFA Nations League A - Pekan 4
Stadio Renato Dell'Ara

Italia dan Türkiye akan kick-off pada 5 Oktober 2026 pukul 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images

Italia bidik sapu bersih atas Türkiye

Italia kembali ke kandang di Stadion Renato Dall'Ara untuk menjamu Türkiye pada matchday 4 kampanye UEFA Nations League 2026/27 League A mereka di Grup A1. Usai meraih hasil imbang impresif di markas Prancis, tim asuhan pelatih kepala Roberto Mancini mengincar tiga poin di depan pendukung sendiri untuk mengukuhkan posisi mereka di papan atas klasemen grup. Bagi Türkiye asuhan Vincenzo Montella, perjalanan ke Bologna setelah penampilan sulit di Belgia menjadi kesempatan krusial untuk membalas hasil pada pertemuan September.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAGetty Images

Performa terkini Italia: Bastoni selamatkan satu poin di Saint-Denis

Italia memasuki laga Senin malam dengan momentum kuat setelah berjuang meraih hasil imbang 1-1 melawan Prancis di Stade de France pada matchday 3 (2 Oktober). Setelah tertinggal oleh gol Michael Olise, bek Alessandro Bastoni mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan pada menit ke-68 untuk mengamankan satu poin berharga di kandang lawan. Ditambah kemenangan 4-1 atas Türkiye di Bursa pada matchday 2, Azzurri asuhan Mancini tetap berada dalam persaingan kuat untuk finis di dua besar dan merebut tempat perempat final di Grup A1.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Kemunduran Türkiye: Kekalahan di Liège

Türkiye bertandang ke Italia dengan tekad bangkit setelah menelan kekalahan tandang 3-0 dari Belgia di Stadion Maurice Dufrasne pada matchday 3 (2 Oktober). Meski melepaskan 20 percobaan tembakan, tim asuhan Montella takluk oleh dwigol Kevin De Bruyne dan gol Romelu Lukaku pada akhir laga. Setelah kebobolan empat gol dari Italia pada September, unit pertahanan Türkiye yang diperkuat Merih Demiral dan Abdülkerim Bardakcı akan berada di bawah tekanan besar untuk tampil lebih rapat.

Duel di Bologna: Keseimbangan lini tengah vs kreativitas

Pertemuan-pertemuan sebelumnya antara dua negara ini menghasilkan duel taktis dengan banyak gol, terutama kemenangan 4-1 Italia di Bursa ketika Davide Frattesi dan Pio Esposito mencetak gol. Mesin lini tengah Italia yang dipimpin Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, dan Davide Frattesi akan berupaya mengendalikan tempo dan membuka ruang untuk Moise Kean di lini depan. Sementara itu, Türkiye akan mengandalkan kreativitas talenta Real Madrid Arda Güler serta permainan sayap melalui Barış Alper Yılmaz untuk menghukum lini belakang Italia lewat serangan balik. Dengan poin penting Grup A1 dipertaruhkan, duel Senin ini menjanjikan aksi internasional berintensitas tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Italy vs Turkiye

Manajer

  • R. Mancini

Roberto Mancini menamai skuad Italia untuk laga ini, dengan pembaruan mengenai cedera dan skorsing akan ditambahkan menjelang kick-off ketika informasi lebih lanjut tersedia.

Vincenzo Montella memimpin Turkiye untuk laga tandang di Bologna ini. Kubu Turki mengalami kendala cedera saat pertandingan pembuka grup melawan Prancis, dan pembaruan kabar tim lebih lanjut akan dikonfirmasi menjelang kick-off.

Performa

ITA

ITA - Performa

LUX
M0-1
GRE
M0-1
BEL
K0-2
TUR
M1-4
FRA
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5
TUR

TUR - Performa

PAR
K0-1
USA
M3-2
FRA
K0-1
ITA
K1-4
BEL
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
4/11
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Italia memenangi tiga dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Turkiye di UEFA Nations League, setelah kekalahan 2-0 dari Belgia di Roma pada matchday pertama kompetisi yang sama. Sebelum Nations League, Azzurri memenangi dua laga persahabatan beruntun melawan Yunani dan Luksemburg, keduanya dengan skor 1-0. Italia mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima laga tersebut.

Turkiye memenangi satu dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil tambahan tercatat. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-4 dari Italia di Nations League, dan mereka juga menelan kekalahan 1-0 dari Prancis pada laga pembuka grup. Kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia menjadi hasil menonjol terbaru mereka. Turkiye mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Head to Head

ItalySeriTurkiye
3
2
0
UEFA Nations League A
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
Italy badge
Italy
ITA
4
FT
Friendlies
Italy badge
Italy
ITA
0
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
FT
Friendlies
Turkiye badge
Turkiye
TUR
2
Italy badge
Italy
ITA
3
FT
European Championship
Turkiye badge
Turkiye
TUR
0
Italy badge
Italy
ITA
3
FT
Friendlies
Italy badge
Italy
ITA
1
Turkiye badge
Turkiye
TUR
1
FT
11Gol yang Dicetak4
Pertandingan lebih dari 2.5 gol3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol3/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 28 September 2026 di UEFA Nations League A, dengan Italia menang 4-1 di Bursa. Dalam lima pertemuan terakhir, Italia unggul jelas dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Turkiye meraih satu kemenangan, hasil 2-3 dalam laga persahabatan Maret 2022 yang dimainkan di Sivas. Hasil paling meyakinkan dalam rangkaian itu terjadi di Euro 2020, ketika Italia menang 3-0 di Roma.

Klasemen

Grp. 1

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
FranceFranceFRA
321031+27
S
M
M
2
BelgiumBelgiumBEL
320151+46
M
K
M
3
ItalyItalyITA
311154+14
S
M
K
4
TurkiyeTurkiyeTUR
300318-70
K
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

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