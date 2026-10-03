Pratinjau UEFA Nations League Italia vs Turki: Semua yang perlu Anda ketahui

Italia vs Turki: Detail pertandingan

UEFA Nations League A - Pekan 4 5 Okt 2026 - 14.45 Stadio Renato Dell'Ara

Italia dan Türkiye akan kick-off pada 5 Oktober 2026 pukul 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

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Italia bidik sapu bersih atas Türkiye

Italia kembali ke kandang di Stadion Renato Dall'Ara untuk menjamu Türkiye pada matchday 4 kampanye UEFA Nations League 2026/27 League A mereka di Grup A1. Usai meraih hasil imbang impresif di markas Prancis, tim asuhan pelatih kepala Roberto Mancini mengincar tiga poin di depan pendukung sendiri untuk mengukuhkan posisi mereka di papan atas klasemen grup. Bagi Türkiye asuhan Vincenzo Montella, perjalanan ke Bologna setelah penampilan sulit di Belgia menjadi kesempatan krusial untuk membalas hasil pada pertemuan September.

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Performa terkini Italia: Bastoni selamatkan satu poin di Saint-Denis

Italia memasuki laga Senin malam dengan momentum kuat setelah berjuang meraih hasil imbang 1-1 melawan Prancis di Stade de France pada matchday 3 (2 Oktober). Setelah tertinggal oleh gol Michael Olise, bek Alessandro Bastoni mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan pada menit ke-68 untuk mengamankan satu poin berharga di kandang lawan. Ditambah kemenangan 4-1 atas Türkiye di Bursa pada matchday 2, Azzurri asuhan Mancini tetap berada dalam persaingan kuat untuk finis di dua besar dan merebut tempat perempat final di Grup A1.

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Kemunduran Türkiye: Kekalahan di Liège

Türkiye bertandang ke Italia dengan tekad bangkit setelah menelan kekalahan tandang 3-0 dari Belgia di Stadion Maurice Dufrasne pada matchday 3 (2 Oktober). Meski melepaskan 20 percobaan tembakan, tim asuhan Montella takluk oleh dwigol Kevin De Bruyne dan gol Romelu Lukaku pada akhir laga. Setelah kebobolan empat gol dari Italia pada September, unit pertahanan Türkiye yang diperkuat Merih Demiral dan Abdülkerim Bardakcı akan berada di bawah tekanan besar untuk tampil lebih rapat.

Duel di Bologna: Keseimbangan lini tengah vs kreativitas

Pertemuan-pertemuan sebelumnya antara dua negara ini menghasilkan duel taktis dengan banyak gol, terutama kemenangan 4-1 Italia di Bursa ketika Davide Frattesi dan Pio Esposito mencetak gol. Mesin lini tengah Italia yang dipimpin Sandro Tonali, Nicolò Fagioli, dan Davide Frattesi akan berupaya mengendalikan tempo dan membuka ruang untuk Moise Kean di lini depan. Sementara itu, Türkiye akan mengandalkan kreativitas talenta Real Madrid Arda Güler serta permainan sayap melalui Barış Alper Yılmaz untuk menghukum lini belakang Italia lewat serangan balik. Dengan poin penting Grup A1 dipertaruhkan, duel Senin ini menjanjikan aksi internasional berintensitas tinggi sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Roberto Mancini menamai skuad Italia untuk laga ini, dengan pembaruan mengenai cedera dan skorsing akan ditambahkan menjelang kick-off ketika informasi lebih lanjut tersedia.

Vincenzo Montella memimpin Turkiye untuk laga tandang di Bologna ini. Kubu Turki mengalami kendala cedera saat pertandingan pembuka grup melawan Prancis, dan pembaruan kabar tim lebih lanjut akan dikonfirmasi menjelang kick-off.

Performa

Italia memenangi tiga dan kalah dua kali dalam lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 4-1 atas Turkiye di UEFA Nations League, setelah kekalahan 2-0 dari Belgia di Roma pada matchday pertama kompetisi yang sama. Sebelum Nations League, Azzurri memenangi dua laga persahabatan beruntun melawan Yunani dan Luksemburg, keduanya dengan skor 1-0. Italia mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima laga tersebut.

Turkiye memenangi satu dan kalah tiga kali dalam lima pertandingan terakhir mereka, dengan satu hasil tambahan tercatat. Laga terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 1-4 dari Italia di Nations League, dan mereka juga menelan kekalahan 1-0 dari Prancis pada laga pembuka grup. Kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia menjadi hasil menonjol terbaru mereka. Turkiye mencetak enam gol dan kebobolan delapan gol dalam lima laga tersebut.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada 28 September 2026 di UEFA Nations League A, dengan Italia menang 4-1 di Bursa. Dalam lima pertemuan terakhir, Italia unggul jelas dengan tiga kemenangan dan satu hasil imbang, sementara Turkiye meraih satu kemenangan, hasil 2-3 dalam laga persahabatan Maret 2022 yang dimainkan di Sivas. Hasil paling meyakinkan dalam rangkaian itu terjadi di Euro 2020, ketika Italia menang 3-0 di Roma.

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