UEFA Nations League A - Pekan 3 3 Okt 2026 - 14.45 Nuevo Carlos Tartiere

Spanyol dan Ceko kick-off pada 3 Oktober 2026 pukul 12.45 EST dan 18.45 GMT.

Juara Dunia Spanyol yang tak terbendung ingin melanjutkan laju mereka

Juara Dunia Spanyol kini tidak terkalahkan dalam 40 pertandingan setelah membantai Kroasia 4-1 pada laga terakhir, yang berarti mereka mengoleksi enam poin dari dua laga di UEFA Nations League A. Remaja sensasional Barcelona itu melanjutkannya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan tersebut setelah lebih dulu mencetak gol pembuka dalam kemenangan Spanyol 3-2 atas Inggris.

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Ceko masih tanpa poin

Sebaliknya, Ceko kalah dalam kedua laga Nations League mereka sejauh ini, melawan Kroasia dan Inggris. Dengan Spanyol kini mencatat sembilan kemenangan beruntun, ini tampak menjadi tugas berat bagi anak asuh Santi Denia. Playmaker Pavel Sulc dikartu merah saat melawan Inggris, jadi dia tidak akan ambil bagian melawan Spanyol. Penyerang sayap

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Berita tim & skuad

Luis de la Fuente belum mengonfirmasi susunan pemain perkiraan untuk Spanyol jelang laga ini, dan tidak ada masalah cedera atau skorsing yang dilaporkan untuk tim tuan rumah. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Skuad Ceko asuhan Santi Denia juga belum memiliki susunan pemain yang dikonfirmasi atau informasi cedera yang tersedia pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut diperkirakan akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

Spanyol memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Kroasia di Nations League, dan sebelum itu mereka mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada laga pembuka grup. Perjalanan mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan atas Argentina, Prancis, dan Belgia, dengan Spanyol tidak kebobolan dalam tiga pertandingan tersebut.

Ceko kalah empat kali dan imbang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Inggris di Praha. Sebelumnya dalam rangkaian itu mereka kalah 2-1 dari Kroasia di Nations League, takluk 3-0 dari Meksiko di Piala Dunia, imbang 1-1 dengan Afrika Selatan, dan kalah 2-1 dari Korea Selatan.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim dalam dataset terjadi di UEFA Nations League pada Juni 2022, ketika Spanyol menang 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol memiliki rekor yang lebih baik, dengan hasil termasuk imbang 2-2 di Praha pada Juni 2022, kemenangan 1-0 di Euro 2016, dan dua kemenangan di kualifikasi Kejuaraan Eropa pada 2011. Satu-satunya hasil imbang Ceko dalam dataset terjadi pada laga Nations League di Praha empat tahun lalu itu.

Klasemen

Grp. 3 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Spain ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 M M 2 England ENG 2 1 0 1 4 3 +1 3 M K 3 Croatia CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 K M 4 Czechia CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Spanyol memimpin Grup 3 UEFA Nations League A, sementara Ceko berada di posisi keempat dan terbawah. Dengan tim teratas grup menghadapi tim terbawah, hasil di sini akan membuat Spanyol semakin menjauh atau memberi Ceko poin pertama untuk dijadikan pijakan.