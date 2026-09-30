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UEFA Nations League A
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Pratinjau UEFA Nations League A Spanyol vs Czechia: Semua yang perlu Anda ketahui

UEFA Nations League A
Czechia
Spain

Pratinjau pertandingan lengkap Spanyol vs Ceko di UEFA Nations League A. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan lainnya.

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UEFA Nations League A - Pekan 3
Nuevo Carlos Tartiere

Spanyol dan Ceko kick-off pada 3 Oktober 2026 pukul 12.45 EST dan 18.45 GMT.

Juara Dunia Spanyol yang tak terbendung ingin melanjutkan laju mereka

Juara Dunia Spanyol kini tidak terkalahkan dalam 40 pertandingan setelah membantai Kroasia 4-1 pada laga terakhir, yang berarti mereka mengoleksi enam poin dari dua laga di UEFA Nations League A. Remaja sensasional Barcelona itu melanjutkannya dengan mencetak dua gol dalam kemenangan tersebut setelah lebih dulu mencetak gol pembuka dalam kemenangan Spanyol 3-2 atas Inggris.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

Ceko masih tanpa poin

Sebaliknya, Ceko kalah dalam kedua laga Nations League mereka sejauh ini, melawan Kroasia dan Inggris. Dengan Spanyol kini mencatat sembilan kemenangan beruntun, ini tampak menjadi tugas berat bagi anak asuh Santi Denia. Playmaker Pavel Sulc dikartu merah saat melawan Inggris, jadi dia tidak akan ambil bagian melawan Spanyol. Penyerang sayap

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images


Berita tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Spain vs Czechia

Manajer

  • L. de la Fuente

Luis de la Fuente belum mengonfirmasi susunan pemain perkiraan untuk Spanyol jelang laga ini, dan tidak ada masalah cedera atau skorsing yang dilaporkan untuk tim tuan rumah. Pembaruan akan ditambahkan mendekati kick-off.

Skuad Ceko asuhan Santi Denia juga belum memiliki susunan pemain yang dikonfirmasi atau informasi cedera yang tersedia pada tahap ini. Berita tim lebih lanjut diperkirakan akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

ESP

ESP - Performa

BEL
M2-1
FRA
M0-2
ARG
M1-0
ENG
M2-3
CRO
M4-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/4
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
CZE

CZE - Performa

KOR
K2-1
RSA
S1-1
MEX
K0-3
CRO
K1-2
ENG
K0-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/10
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5

Spanyol memenangi masing-masing dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mencetak sepuluh gol dan hanya kebobolan dua kali. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Kroasia di Nations League, dan sebelum itu mereka mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada laga pembuka grup. Perjalanan mereka di Piala Dunia mencakup kemenangan atas Argentina, Prancis, dan Belgia, dengan Spanyol tidak kebobolan dalam tiga pertandingan tersebut.

Ceko kalah empat kali dan imbang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka, mencetak empat gol dan kebobolan sembilan kali. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan 2-0 dari Inggris di Praha. Sebelumnya dalam rangkaian itu mereka kalah 2-1 dari Kroasia di Nations League, takluk 3-0 dari Meksiko di Piala Dunia, imbang 1-1 dengan Afrika Selatan, dan kalah 2-1 dari Korea Selatan.

Rekor pertemuan

Head to Head

SpainSeriCzechia
4
1
0
UEFA Nations League A
Spain badge
Spain
ESP
2
Czechia badge
Czechia
CZE
0
FT
UEFA Nations League A
Czechia badge
Czechia
CZE
2
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
European Championship
Spain badge
Spain
ESP
1
Czechia badge
Czechia
CZE
0
FT
European Championship Qualification
Czechia badge
Czechia
CZE
0
Spain badge
Spain
ESP
2
FT
European Championship Qualification
Spain badge
Spain
ESP
2
Czechia badge
Czechia
CZE
1
FT
9Gol yang Dicetak3
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim dalam dataset terjadi di UEFA Nations League pada Juni 2022, ketika Spanyol menang 2-0. Dalam lima pertemuan terakhir, Spanyol memiliki rekor yang lebih baik, dengan hasil termasuk imbang 2-2 di Praha pada Juni 2022, kemenangan 1-0 di Euro 2016, dan dua kemenangan di kualifikasi Kejuaraan Eropa pada 2011. Satu-satunya hasil imbang Ceko dalam dataset terjadi pada laga Nations League di Praha empat tahun lalu itu.

Klasemen

Grp. 3

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
SpainSpainESP
220073+46
M
M
2
EnglandEnglandENG
210143+13
M
K
3
CroatiaCroatiaCRO
210135-23
K
M
4
CzechiaCzechiaCZE
200214-30
K
K
Championship Playoff
Play-off degradasi
Degradasi

Spanyol memimpin Grup 3 UEFA Nations League A, sementara Ceko berada di posisi keempat dan terbawah. Dengan tim teratas grup menghadapi tim terbawah, hasil di sini akan membuat Spanyol semakin menjauh atau memberi Ceko poin pertama untuk dijadikan pijakan.

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