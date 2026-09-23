UEFA Nations League A - Pekan 1 25 Sep 2026 - 14.45 Kocaeli Stadium

Turkiye vs Prancis akan dimulai pada 25 Sept 2026 pukul 14.45 EST dan 18.45 EST.

Zizou mengambil alih Prancis

Ikon Prancis Zinedine Zidane akan berambisi mengawali masa jabatannya sebagai pelatih Prancis dengan kemenangan atas tim Turki yang bertalenta di UEFA Nations League.

Turki harus bangkit dari kekecewaan Piala Dunia

Meski memiliki skuad yang dipenuhi nama-nama besar, Turki gagal memenuhi ekspektasi di Piala Dunia di Amerika. Mereka menyimpan penampilan terbaik untuk laga terakhir ketika mengalahkan Amerika Serikat dalam pertandingan yang sudah tidak menentukan karena mereka telah tersingkir. Mereka datang ke UEFA Nations League A setelah menyingkirkan Hungaria dengan agregat 6-1 dalam dua leg. Tidak terkalahkan dalam sembilan laga kandang terakhir di Nations League, Turki mungkin merasa percaya diri menjelang kampanye ini.

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Masa setelah Didier Deschamps dimulai bagi Prancis, dan mereka rasanya tidak mungkin dipimpin oleh nama yang lebih ikonik. Zinedine Zidane menghadapi tugas berat untuk menyamai Deschamps, setelah ia membawa Prancis ke tiga final Piala Dunia secara beruntun, termasuk menjuarai ajang tersebut pada 2018. Namun, Zidane tidak akan gentar menghadapi tugas itu, sebagai sosok yang membawa Real Madrid meraih treble gelar Liga Champions antara 2016 dan 2018.

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Statistik kunci & kabar cedera

Hanya dua dari tujuh pertandingan internasional Turki tahun ini yang menghadirkan gol dari kedua tim.

Kreator serangan Real Madrid asal Turki, Arda Guler, mencatatkan satu gol dan tiga assist dalam tujuh penampilan LaLiga musim ini.

Bek tengah Arsenal William Saliba absen membela Prancis karena cedera punggung.

Gelandang serang Prancis Michael Olise mencetak empat gol dan dua assist dalam empat penampilan Bundesliga untuk Bayern Munich musim ini.

Turki selalu kebobolan sebelum menit ke-30 dalam masing-masing dari empat pertandingan terakhir mereka.

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Kabar tim & skuad

Türkiye asuhan Vincenzo Montella tidak memiliki cedera atau skorsing yang tercantum pada tahap ini, dengan susunan pemain yang diperkirakan juga belum dikonfirmasi. Pembaruan diperkirakan akan datang lebih dekat ke kick-off.

Skuad Prancis asuhan Zinedine Zidane juga belum memiliki detail susunan pemain yang terkonfirmasi untuk saat ini. Aurelien Tchouameni tidak masuk skuad saat ia memulihkan diri dari cedera pangkal paha, meski Zidane telah mengonfirmasi Kylian Mbappe akan menjadi kapten tim. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat pertandingan semakin dekat.

Performa

Türkiye menatap laga ini dengan bekal tiga kemenangan, dua kekalahan, dan tanpa hasil imbang dalam lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Amerika Serikat di Piala Dunia, sebuah penutup positif untuk kampanye fase grup mereka setelah kalah dari Australia (0-2) dan Paraguay (0-1). Sebelumnya dalam rangkaian tersebut, mereka mengalahkan Makedonia Utara 4-0 dan Venezuela 2-1. Dalam lima pertandingan itu, Türkiye mencetak 11 gol dan kebobolan delapan kali.

Lima pertandingan terakhir Prancis menghasilkan tiga kemenangan dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka adalah kekalahan 4-6 dari Inggris di semifinal Piala Dunia, diikuti kekalahan 0-2 dari Spanyol dalam play-off perebutan tempat ketiga. Sebelum kemunduran itu, Prancis mengalahkan Maroko 2-0, Paraguay 1-0, dan Swedia 3-0. Mereka mencetak 10 gol dan kebobolan delapan kali dalam rangkaian tersebut.

Rekor head-to-head

Rekor pertemuan antara kedua tim ini relatif berimbang dalam sejumlah perjumpaan terbaru. Pertemuan paling baru berakhir 1-1, dalam laga kualifikasi Kejuaraan Eropa yang dimainkan di Prancis pada Oktober 2019, sementara Türkiye menang 2-0 pada laga kualifikasi sebelumnya di tahun yang sama. Hasil terbaik Prancis dalam rangkaian ini adalah kemenangan 4-0 dalam laga persahabatan pada November 2000. Dalam empat pertemuan yang tercatat, Prancis memiliki rekor keseluruhan yang lebih baik, tetapi Türkiye telah menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing dan pernah merebut poin dari Prancis dalam sepakbola kompetitif.

Klasemen

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 Belgium BEL 0 0 0 0 0 0 0 0 2 France FRA 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Italy ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Turkiye TUR 0 0 0 0 0 0 0 0 Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Prancis saat ini berada di posisi kedua grup Nations League A, dengan Türkiye di peringkat keempat. Kesenjangan itu berarti Prancis datang ke Stadion Kocaeli dengan posisi lebih unggul di klasemen, sementara Türkiye membutuhkan hasil positif untuk tetap bersaing di papan atas.