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Pratinjau Superclásico Boca Juniors vs River Plate: Semua yang perlu Anda ketahui

Boca Juniors vs River Plate
Boca Juniors
River Plate
Liga Profesional

Pratinjau lengkap laga Boca Juniors kontra River Plate dalam pertemuan terbaru Superclásico. Kami membahas kabar tim, taktik, dan lainnya.

Pratinjau laga Superclásico Boca Juniors vs River Plate

Boca Juniors menjamu River Plate di Liga Profesional dalam pertandingan paling ikonik di sepakbola domestik Argentina. Tim asuhan Rodolfo Arruabarrena menyambut skuad Leonardo Ponzio di La Bombonera. Pertandingan dimulai pada Minggu, 1 November pukul 15.00 EST dan 19.00 GMT.

Boca dan River tengah tampil impresif jelang Superclásico

Boca memenangi tiga dari empat laga kompetitif terakhirnya, termasuk kemenangan 1-0 atas Independiente, yang membuat mereka tetap berada di puncak klasemen Grup A Clausura. Mereka juga mengalahkan Vasco Da Gama 3-1 di Copa Sudamericana. River pun sedang dalam performa bagus, memenangi empat dari lima pertandingan terakhirnya, termasuk kemenangan telak 3-0 atas Belgrano. Penyerang Boca Miguel Merentiel telah mencetak 10 gol musim ini, sementara penyerang River Angel Correa mencatatkan satu gol dan satu assist dalam dua penampilan terakhirnya.

River Plate v Racing - Torneo Clausura 2026Getty Images

Rekor pertemuan Boca vs River

Persaingan kedua klub berlangsung ketat dalam beberapa musim terakhir, dengan lima pertemuan terakhir mereka terjadi dalam sejumlah musim Liga Profesional. River memenangi pertemuan terbaru dengan skor 1-0 saat menjamu Boca pada April 2026, meski Boca meraih kemenangan kandang 2-0 pada November sebelumnya.

Nantikan atmosfer yang panas

Mantan gelandang Boca dan Man United Ander Herrera menyebut atmosfer saat kemenangan kandang 2-0 atas River sebagai yang terbaik yang pernah ia rasakan dalam sepakbola. Nantikan duel-duel sengit lainnya di La Bombonera yang ikonik dalam edisi terbaru Superclasico.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Boca Juniors vs River Plate

Manajer

  • R. Arruabarrena

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