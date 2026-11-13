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UEFA Nations League A
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Riyadh Air Metropolitano
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Pratinjau Spanyol vs Inggris di Liga A UEFA Nations League: Semua yang perlu diketahui

Spain vs England
Spain
England
UEFA Nations League A
H. Kane
J. Bellingham

Pratinjau lengkap laga Spanyol vs Inggris di UEFA Nations League A yang disiarkan langsung.

Pratinjau laga Spanyol vs Inggris di UEFA Nations League

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UEFA Nations League A - Pekan 6
Riyadh Air Metropolitano

Spanyol menjamu Inggris di Riyadh Air Metropolitano, Madrid, pada 15 November dalam pertandingan terakhir Grup 3 UEFA Nations League A. Spanyol, juara bertahan Piala Dunia, menghadapi laga ini setelah memastikan tempat di perempat-final, sementara Inggris membutuhkan hasil positif untuk memperkokoh posisi mereka di grup. Pertandingan dimulai pukul 15.45 EST atau 19.45 GMT.

Juara dunia tampil gemilang di bawah Luis Enrique

Spanyol memenangi kelima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi. Keberhasilan menjuarai Piala Dunia pada musim panas, yang dipastikan lewat kemenangan 1-0 atas Argentina di final, menjadi awal dari fase grup ketika tim asuhan Luis de la Fuente belum kehilangan satu poin pun. Mereka tampil tanpa cela, tajam, dan sangat dominan, dengan banyak pilihan pemain dalam skuad. Alex Baena dan Marc Pubill menjadi dua pencetak gol terbaru yang tidak disangka-sangka.

FBL-EUR-NATIONS-CZE-ESPGetty Images

Inggris tengah melaju kencang

Inggris tiba di Madrid dengan momentum setelah meraih kemenangan beruntun atas Ceko di Nations League, termasuk kemenangan telak 7-0 atas Kroasia. Tim asuhan Thomas Tuchel produktif sepanjang fase grup, tetapi perlu memperkuat pertahanan saat menghadapi juara bertahan dunia. Inggris kalah 2-3 pada pertemuan sebelumnya di Wembley, ketika Harry Kane, peraih Ballon d'Or terbaru, gagal mengeksekusi penalti, sesuatu yang jarang terjadi. Yamal, Baena, dan Mikel Oyarzabal mencetak gol untuk Spanyol kala itu.

England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images

Statistik penting dan kabar cedera

  • Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal sempat mengalami sakit, tetapi keduanya diperkirakan kembali bergabung dengan tim untuk laga ini.
  • Bintang Real Madrid Jude Bellingham terlibat langsung dalam 14 gol pada 13 penampilan terakhirnya bersama Inggris, dengan delapan gol dan enam assist.
  • Dalam empat dari enam pertandingan terakhir Spanyol, pemain lawan menerima kartu merah.

Kabar tim dan skuad

Kemungkinan susunan pemain Spain vs England

Manajer

  • L. de la Fuente

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