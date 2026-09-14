Pratinjau Serie A Roma vs Inter Milan: Semua yang perlu Anda ketahui

Roma vs Inter: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 5 19 Sep 2026 - 12.00 Stadio Olimpico, Rome

AS Roma dan Inter Milan akan kick-off pada 19 September 2026 pukul 16.00 GMT (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST).

Laga besar di ibu kota Italia

AS Roma kembali ke kandang untuk menjamu Inter Milan di Stadio Olimpico pada pekan ke-5 kampanye Serie A 2026/27. Datang setelah penampilan positif di kompetisi domestik dan Eropa, Giallorossi berupaya memanfaatkan dukungan kandang untuk mengirim pesan besar dalam persaingan empat besar. Bagi Inter Milan, lawatan ke Roma menjadi ujian tandang yang berat saat mereka berusaha menjaga momentum awal musim di papan atas klasemen.

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Drama akhir laga Giallorossi di kandang

AS Roma memasuki duel besar hari Sabtu ini setelah meraih kemenangan susah payah 2-1 atas Atalanta BC di Stadio Olimpico pada matchday 3. Setelah kemenangan domestik tersebut, Roma bermain imbang 1-1 saat tandang ke markas Fenerbahçe SK dalam laga Liga Champions pada 10 September, dengan Bryan Cristante membuka skor pada menit ke-39. Gianluca Mancini, Paulo Dybala, dan Matías Soulé terus memberikan kepemimpinan serta ancaman kreatif bagi klub ibu kota itu.

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Kebangkitan menegangkan Nerazzurri atas Napoli

Inter Milan datang ke ibu kota setelah meraih kemenangan sengit 3-2 atas SSC Napoli di San Siro pada matchday 3. Setelah tertinggal 2-0 di awal babak kedua, Lautaro Martínez memulai kebangkitan sebelum Marcus Thuram menyamakan kedudukan, yang memberi kesempatan bagi Martínez untuk mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-90. Meski Inter menelan kekalahan tipis 2-1 saat tandang ke markas Real Madrid pada laga pembuka Liga Champions mereka, serangan domestik mereka tetap menjadi salah satu yang paling mematikan di Serie A.

Bisakah pertahanan Roma meredam serangan Inter?

Pertemuan bersejarah antara dua raksasa Italia ini kerap menghadirkan transisi cepat dan intensitas fisik tinggi. Trio lini belakang Roma yang dikomandoi Gianluca Mancini dan Evan Ndicka akan menghadapi ujian berat untuk membendung duet Lautaro Martínez dan Marcus Thuram. Di lini tengah, Hakan Çalhanoğlu dan Nicolò Barella akan berupaya mengendalikan permainan melawan Bryan Cristante. Dengan posisi empat besar yang dipertaruhkan, bentrokan hari Sabtu ini menjanjikan drama intens sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Manajer Roma Gian Piero Gasperini menghadapi sedikit ketidakpastian jelang pertandingan ini, dengan Wesley mengalami benturan saat lawatan Liga Champions ke Istanbul, meski ia dilaporkan tersedia. Koné masih diragukan di lini tengah, dengan Pisilli siap menggantikannya bersama Cristante. Lulli sedang pulih dari sakit tetapi diperkirakan akan menjadi starter di depan Molina di posisi wing-back kanan, sementara Balerdi siap tampil sejak menit pertama di lini belakang.

Inter kembali akan tanpa Nicolo Zaniolo, yang melewatkan pekan-pekan pembuka musim karena cedera. Oumar Solet juga tidak tersedia setelah mengalami masalah saat kekalahan dari Lazio, dan Piotrowski bergabung dengan McTominay di pinggir lapangan setelah keduanya didiagnosis mengalami aritmia jinak ringan. Pembaruan skuad lebih lanjut diperkirakan akan hadir mendekati kick-off.

Performa

Roma mencatatkan tiga kemenangan dan satu hasil imbang dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan satu-satunya poin yang hilang datang dalam hasil imbang 1-1 di markas Fenerbahçe di Liga Champions pada 10 September. Tiga kemenangan Roma di Serie A termasuk kemenangan 4-0 atas Fiorentina, kemenangan tandang 4-0 di Lecce, dan kemenangan 2-1 atas Atalanta. Roma mencetak 11 gol dan hanya kebobolan dua gol dalam lima pertandingan tersebut.

Lima pertandingan terakhir Inter menghasilkan empat kemenangan dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 3-2 atas Napoli di Serie A pada 5 September, ketika mereka bangkit dari ketertinggalan 2-0 untuk menang. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan 2-1 dari Real Madrid di Liga Champions pada 8 September. Dalam lima pertandingan itu, Inter mencetak 11 gol dan kebobolan enam gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini adalah laga Serie A pada 5 April 2026, ketika Inter mengalahkan Roma 5-2 di kandang. Sebelumnya, Roma menang 1-0 di Olimpico pada Oktober 2025, dan Inter menang 1-0 di kandang pada April 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, Inter menang tiga kali dan Roma dua kali, dengan Inter mencetak 11 gol berbanding lima gol milik Roma.