Pratinjau Serie A Juventus vs AC Milan: Semua yang perlu Anda ketahui

Juventus vs AC Milan: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 3 6 Sep 2026 - 14.45 Allianz Stadium

Juventus dan AC Milan akan kick-off pada 6 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

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Raksasa Italia bentrok di Turin

Juventus kembali ke Allianz Stadium untuk menjamu AC Milan di bawah sorotan laga Minggu malam pada pekan ke-3 Serie A musim 2026/27. Datang ke akhir pekan ini dengan dua kemenangan beruntun dan dua clean sheet beruntun, Juventus mengincar kemenangan kandang penting lainnya untuk menjaga momentum awal mereka di puncak klasemen. Bagi AC Milan, perjalanan ke barat menuju Turin menjadi ujian besar untuk melanjutkan start sempurna mereka di kompetisi domestik.

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Lonjakan Juventus di babak kedua menenggelamkan Parma

Juventus menatap laga Minggu ini setelah meraih kemenangan 2-0 yang tenang atas Parma di kandang pada matchday 2 (29 Agustus). Setelah babak pembuka berakhir tanpa gol, pemain pengganti Nicolás González memecah kebuntuan pada menit ke-62 sebelum Teun Koopmeiners memastikan tiga poin penuh pada menit ke-88. Digabung dengan kemenangan tandang 1-0 melawan Frosinone pada laga pembuka, Juventus mengoleksi enam poin maksimal tanpa kebobolan satu gol pun, menunjukkan organisasi pertahanan yang sangat kokoh di lini belakang yang dipimpin Gleison Bremer.

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Ramos memimpin kemenangan AC Milan atas Venezia

AC Milan melangkah ke Turin dengan penuh kepercayaan diri setelah mengamankan kemenangan 2-0 atas Venezia di San Siro pada matchday 2 (28 Agustus). Penyerang Gonçalo Ramos mencetak gol pembuka pada menit ke-69 sebelum gol bunuh diri Redouane Halhal di akhir laga mengunci hasil pertandingan. Dipadukan dengan kemenangan tandang 2-1 atas Torino pada matchday 1, AC Milan juga mengoleksi enam poin dari enam yang tersedia, dengan mengandalkan skema serangan enerjik yang ditopang Luka Modrić dan Gonçalo Ramos.

Kokohnya pertahanan vs serangan dinamis di Allianz Stadium

Secara historis, duel antara dua klub raksasa ini menghadirkan disiplin taktik luar biasa dan intensitas tinggi sepanjang pertandingan. Pertahanan Juventus yang sulit ditembus akan menghadapi ujian terberatnya sejauh ini melawan lini depan Milan yang berbahaya. Dengan selisih tipis yang memisahkan para pesaing teratas di awal perburuan Scudetto, partai utama pada Minggu ini menjanjikan duel klasik Italia sejak peluit awal dibunyikan.

Kabar tim & skuad

Juventus menghadapi pertandingan ini tanpa Andrea Cambiaso, yang mengalami cedera saat kemenangan atas Parma. Luciano Spalletti belum memiliki susunan pemain perkiraan yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Ruben Amorim melaporkan tidak ada cedera atau skorsing di kubu Milan menjelang perjalanan ke Turin. Belum ada susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi untuk tim tamu, dengan kabar tim akan diperbarui saat tersedia.

Performa

Juventus telah memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir mereka, kalah satu kali dan tidak pernah imbang dalam rangkaian itu. Laga terbaru mereka adalah kemenangan kandang 2-0 atas Parma, dan mereka juga meraih kemenangan tandang 1-0 di markas Frosinone dalam pertandingan Serie A sebelumnya. Dalam lima laga tersebut, satu-satunya kekalahan datang saat melawan Inter dalam laga pramusim, ketika mereka kalah 2-1. Juventus mencetak enam gol dan kebobolan tiga gol dalam rentang lima pertandingan itu.

Milan juga memenangi tiga dari lima laga terakhir mereka, dengan satu kekalahan dan satu hasil imbang. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Venezia, dan mereka mengikuti itu dengan kemenangan tandang 4-2 melawan Manchester United di pramusim. Satu-satunya kekalahan dalam rangkaian itu adalah kekalahan 3-0 dari Chelsea dalam laga uji coba. Milan mencetak 10 gol dalam lima pertandingan tersebut dan kebobolan lima gol.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini berakhir 0-0, dimainkan di San Siro pada April 2026 di Serie A. Pertemuan sebelumnya, juga di Serie A pada Oktober 2025, berakhir tanpa gol di Allianz Stadium. Dalam lima pertemuan terakhir, Juventus meraih satu kemenangan, Milan meraih satu kemenangan, dan tiga pertandingan berakhir imbang, dengan satu-satunya hasil Serie A yang menghasilkan pemenang di antara mereka adalah kemenangan Juventus 2-0 pada Januari 2025.