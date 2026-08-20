Pratinjau Serie A Inter vs Monza: Sang juara memulai pertahanan Scudetto mereka

Serie A - Pekan 1 22 Agu 2026 - 12.30 Giuseppe Meazza

Inter vs Monza dimulai pada 22 Agustus 2026 pukul 12.30 EST dan 17.30 GMT.

Inter vs Monza saat Serie A 2026-27 dimulai

Inter memulai upaya mempertahankan gelar Serie A mereka di San Siro melawan Monza yang baru promosi, yang terakhir kali tampil di kasta tertinggi berakhir dengan kekalahan di venue ikonik ini.

Inter dengan meyakinkan meraih gelar Serie A ke-21 mereka musim lalu dengan selisih 11 poin, mencetak gol terbanyak (89) dan kebobolan paling sedikit keempat bersama (35). Pada musim debutnya sebagai pelatih kepala, Cristian Chivu menjadi manajer kelima yang memenangkan Scudetto pada tahun pertamanya di klub. Nerazzurri belum pernah menjuarai liga secara beruntun sejak 2009-10. Denzel Dumfries menjadi kepergian yang patut dicatat, sementara duo bek Inggris John Stones dan Djed Spence datang untuk memperkuat lini belakang.

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Monza kembali ke kasta tertinggi setelah absen satu tahun melalui play-off promosi Serie B, bermain imbang 2-2 secara agregat di final, sebelum mengamankan promosi berkat posisi liga. Pelatih baru Ivan Jurić mengawasi kemenangan 2-0 atas tim divisi bawah Avellino Jumat lalu untuk melaju di Coppa Italia, tetapi awal musim Serie A Monza tidak mungkin lebih berat dengan lawatan ke markas juara bertahan. Pertandingan terakhir mereka di kasta tertinggi terjadi di San Siro dalam kekalahan 2-0 dari Milan. Biancorossi finis sebagai juru kunci klasemen 2024-25 dengan 18 poin. Peningkatan dari catatan itu wajib mereka raih jika ingin bertahan kali ini.

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Statistik kunci & kabar cedera

Inter tidak memiliki masalah cedera besar, sementara Matteo Pessina akan absen membela Monza setidaknya selama empat bulan setelah mengalami masalah lutut.

Monza mencetak 2+ gol dalam enam dari delapan laga tandang kompetitif terakhir mereka.

Lautaro Martinez gagal mencetak gol dalam dua penampilan H2H terakhirnya, tetapi sebelumnya mencetak lima gol dalam empat laga melawan Monza.

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Kabar tim & skuad

Inter memasuki laga pembuka tanpa Henrikh Mkhitaryan, yang sedang menjalani skorsing. Cristian Chivu belum memiliki susunan pemain perkiraan yang dikonfirmasi pada tahap ini, dan tidak ada pemain absen karena cedera yang tercantum. Pembaruan skuad lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off.

Monza tidak memiliki pemain yang terkena skorsing atau cedera dalam data yang tersedia. Ivan Juric memiliki seluruh pemain dalam kondisi fit jelang kembalinya timnya ke Serie A, meski susunan pemain yang dikonfirmasi belum dirilis.

Performa

Lima hasil terakhir Inter mencakup pramusim dan pekan-pekan terakhir kampanye sebelumnya. Mereka mencatat tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu hasil imbang dalam periode itu, dengan mencetak sembilan gol dan kebobolan tujuh. Laga terbaru mereka adalah kemenangan pramusim 2-1 atas Juventus, dan mereka juga bermain imbang 1-1 dengan AC Milan sebelum mengalahkan Manchester City. Hasil kompetitif terakhir mereka adalah imbang 3-3 dengan Bologna di Serie A pada Mei.

Lima pertandingan terakhir Monza menceritakan kisah yang lebih beragam. Mereka meraih dua kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan, mencetak 10 gol dan kebobolan 10. Laga terbaru mereka berakhir 3-3 melawan Calcio Padova dalam laga persahabatan, dan mereka mencatat hasil terbaik pramusim dengan kemenangan 4-2 atas Milan Futuro. Pertandingan kompetitif terakhir mereka adalah kekalahan 2-0 dari Catanzaro di Serie B pada Mei.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi dalam laga persahabatan pramusim pada Agustus 2025, ketika pertandingan berakhir 2-2 dengan Monza sebagai tim tuan rumah nominal. Sebelumnya, Inter mengalahkan Monza 3-2 dalam laga Serie A di Giuseppe Meazza pada Maret 2025. Dalam lima pertemuan terakhir di semua kompetisi, Inter menang dua kali, Monza tidak pernah menang, dan dua pertandingan berakhir imbang, dengan kedua tim juga bermain imbang 1-1 di Serie A pada September 2024.