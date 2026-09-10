Pratinjau Serie A Inter Milan vs Udinese: Semua yang perlu Anda ketahui

Inter vs Udinese: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 4 14 Sep 2026 - 14.45 Giuseppe Meazza

Inter Milan dan Udinese Calcio akan kick-off pada 14 September 2026 pukul 18.45 GMT (14.45 EST / 19.45 BST / 20.45 SAST).

Aksi Serie A Senin malam di Milan

Inter Milan kembali ke kandang untuk menjamu Udinese Calcio di San Siro guna menutup pekan keempat musim Serie A 2026/27. Baru saja meraih kemenangan sengit di kompetisi domestik atas Napoli dan setelah perjalanan berat di Eropa pada tengah pekan, Inter berupaya mengunci kemenangan kandang lainnya untuk menjaga laju awal mereka di papan atas klasemen. Bagi Udinese, bertandang ke Milan setelah kekalahan pada akhir laga menjadi peluang ideal untuk merespons dan menguji ketahanan pertahanan mereka melawan salah satu lini depan paling tajam di Serie A.

Getty Images

Kemenangan comeback lima gol Inter atas Napoli

Inter Milan menyambut laga Senin malam dengan penuh kepercayaan diri setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas SSC Napoli di San Siro pada matchday 3 (5 September). Setelah tertinggal 2-0 di awal babak kedua, Lautaro Martínez memulai comeback pada menit ke-56 sebelum Marcus Thuram menyamakan skor pada menit ke-82. Martínez menuntaskan kebangkitan itu dengan gol penentu pada menit ke-90 masa injury time, mengamankan tiga poin penuh dalam duel klasik.

Getty Images

Le Zebrette runtuh di akhir laga kontra Lazio

Udinese Calcio bertolak ke barat dengan tujuan bangkit kembali setelah menelan kekalahan kandang 2-1 yang mengecewakan dari S.S. Lazio di Bluenergy Stadium pada matchday 3 (7 September). Gelandang Jesper Karlström membawa Udinese unggul di awal babak kedua (49'), tetapi Lazio bangkit lewat gol Davide Frattesi (75') dan Albert Guðmundsson (88') untuk mencuri kemenangan. Hasil itu membuat tim asuhan Kosta Runjaić bertekad memperbaiki pertahanan mereka pada fase akhir pertandingan.

Ketajaman serangan vs blok rendah Friulani

Secara historis, Inter Milan mempertahankan dominasi kandang yang kuat dalam duel ini, tetapi pendekatan fisik Udinese selalu menghadirkan tantangan yang tidak nyaman. Mesin lini tengah Inter yang dipimpin Hakan Çalhanoğlu dan Nicolò Barella akan berupaya mengontrol tempo dan menyuplai Lautaro Martínez, sementara Udinese akan mengandalkan serangan balik yang dipimpin Jesper Karlström dan Keinan Davis. Dengan poin penting liga dipertaruhkan, bentrokan Senin malam ini menjanjikan aksi intens sejak peluit awal.

Kabar tim & skuad

Cristian Chivu tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang telah dikonfirmasi untuk tim tuan rumah menjelang laga ini, meski pembaruan diperkirakan akan muncul lebih dekat ke kick-off mengingat padatnya jadwal skuad, yang mencakup perjalanan Liga Champions ke Madrid beberapa hari sebelumnya.

Udinese kembali akan tanpa Nicolo Zaniolo, yang absen pada pekan-pekan awal musim karena cedera. Matteo Palma, Alessandro Zanoli, dan Oumar Solet juga tidak tersedia bagi Kosta Runjaic, dengan Solet termasuk di antara mereka yang mengalami masalah fisik saat kalah dari Lazio. Pembaruan lebih lanjut tentang skuad akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Inter memenangi lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dengan catatan sempurna W5. Laga terakhir mereka adalah kemenangan 3-2 atas Napoli di Serie A pada 5 September, dan mereka juga telah mengalahkan Cagliari 1-0 serta Monza 4-1 di liga musim ini. Kemenangan pramusim atas Real Betis dan Juventus melengkapi rangkaian tersebut. Inter mencetak 10 gol dan kebobolan empat gol dalam lima pertandingan itu.

Lima hasil terakhir Udinese menunjukkan catatan W3 D1 L1. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan kandang 1-2 dari Lazio pada 7 September, dengan Gudmundsson masuk dari bangku cadangan untuk menentukan hasil laga. Sebelumnya, mereka menang 3-2 atas Monza di kandang lawan dan bermain imbang 1-1 dengan Como pada hari pembuka. Udinese juga melaju di Coppa Italia, mengalahkan Venezia 2-1 dan Calcio Padova 1-0 pada putaran-putaran sebelumnya.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini adalah laga Serie A pada Januari 2026, ketika Inter menang 1-0 di kandang Udinese. Dalam lima pertemuan head-to-head terbaru, Inter menang empat kali berbanding satu kemenangan untuk Udinese, dengan satu-satunya kemenangan Friulani terjadi di Giuseppe Meazza pada Agustus 2025, ketika mereka meraih hasil 2-1. Inter mencetak sembilan gol dalam lima pertemuan itu dan kebobolan lima gol.