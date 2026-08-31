Pratinjau Serie A Inter Milan vs Napoli: Semua yang perlu Anda ketahui

Inter vs SSC Napoli: Detail pertandingan

Serie A - Pekan 3 5 Sep 2026 - 12.00 Giuseppe Meazza

Inter Milan dan SSC Napoli akan kick-off pada 5 September 2026 pukul 16.00 GMT (12.00 EST / 17.00 BST / 18.00 SAST).

Raksasa Italia bentrok di Milan

Inter Milan kembali ke kandang untuk menghadapi SSC Napoli di bawah sorotan lampu malam San Siro pada pekan ke-3. Setelah meraih dua kemenangan beruntun untuk membuka kampanye domestik mereka, Inter membidik kemenangan kandang lagi dan mempertahankan posisi di puncak klasemen Serie A. Bagi Napoli, perjalanan ke utara pada Sabtu menghadirkan peluang langsung untuk bangkit dari kekalahan mengejutkan di kandang dan mengirim peringatan dini kepada sesama penantang gelar.

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Aksi heroik Çalhanoğlu di Sardinia

Inter Milan memasuki pertandingan Sabtu dengan momentum kuat setelah susah payah meraih kemenangan tandang 1-0 atas Cagliari pada matchday 2 (30 Agustus). Gelandang Hakan Çalhanoğlu mencetak gol penentu pada menit ke-9, sementara lini pertahanan Inter mengendalikan permainan untuk mengamankan tiga poin penuh. Dipadukan dengan kemenangan 4-1 pada hari pembukaan atas AC Monza, Inter mengoleksi enam poin sempurna dengan lima gol yang dicetak, memperlihatkan organisasi pertahanan yang rapi dan penyelesaian akhir yang klinis di awal musim.

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Como mengejutkan Maradona

SSC Napoli datang ke ibu kota Lombardy dengan niat memperbaiki arah setelah kalah 2-1 dari Como 1907 di Stadio Diego Armando Maradona pada matchday 2 (30 Agustus). Rasmus Højlund menyamakan kedudukan untuk Napoli pada menit ke-30 setelah gol pembuka Martin Baturina, tetapi Anastasios Douvikas mengembalikan keunggulan Como tak lama kemudian. Meski memasukkan Kevin De Bruyne dan menekan demi gol penyeimbang di akhir laga, Napoli pulang tanpa poin. Bersama kemenangan 2-0 pada hari pembukaan atas Genoa, Napoli kini mengoleksi tiga poin dan membutuhkan fokus bertahan yang jauh lebih tajam untuk meredam Inter.

Pertarungan taktik di bawah langit Milan

Secara historis, bentrokan antara dua raksasa Italia ini menghasilkan pertandingan ketat dan sangat taktis yang ditentukan oleh kontrol lini tengah. Trio gelandang Inter, Çalhanoğlu, Barella, dan Sučić, akan berupaya mendikte tempo di kandang, sementara Napoli mengandalkan kehadiran fisik Scott McTominay dan Anguissa untuk menembus lini dan memicu transisi. Dengan jarak yang sangat tipis memisahkan kedua klub di awal kampanye, laga utama pada Sabtu ini menjanjikan intensitas tinggi sejak kick-off.

Kabar tim & skuad

Inter tidak memiliki masalah cedera atau skorsing yang sudah dikonfirmasi menjelang laga ini. Chivu belum menyebutkan perkiraan susunan starting XI pada tahap ini, dan pembaruan kabar tim lebih lanjut diperkirakan akan datang mendekati kick-off.

Napoli bertolak ke Milan tanpa Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci, dan Pasquale Mazzocchi, yang semuanya masuk daftar cedera. Allegri belum mengonfirmasi proyeksi XI, dan gambaran penuh soal skuad yang tersedia akan menjadi lebih jelas dalam beberapa hari ke depan.

Performa

Inter datang dengan empat kemenangan dari lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, dan hanya sekali imbang, yaitu hasil 1-1 dalam laga pramusim melawan AC Milan. Di Serie A, mereka memenangi kedua laga liga, yaitu kemenangan kandang 4-1 atas Monza pada matchday 1 dan kemenangan 1-0 di markas Cagliari pada matchday 2. Dalam dua pertandingan liga tersebut, Inter mencetak lima gol dan tidak kebobolan.

Catatan terbaru Napoli lebih beragam. Mereka memenangi tiga dari lima pertandingan terakhir, tetapi sekali imbang dan sekali kalah. Hasil terbaru mereka adalah kekalahan kandang 1-2 dari Como di Serie A, hasil yang mengikuti kemenangan liga 2-0 di markas Genoa pada matchday 1. Dalam pramusim, Napoli mengalahkan Aris Thessaloniki 6-2 tetapi hanya mampu bermain imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Kekalahan dari Como adalah satu-satunya kekalahan mereka di Serie A sejauh ini, tetapi laga itu diwarnai kesalahan bertahan dan penampilan di bawah standar dari beberapa pemain.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub berakhir 2-2 di Giuseppe Meazza dalam laga Serie A pada 11 Januari 2026. Sebelumnya, Napoli menang 3-1 di kandang atas Inter pada Oktober 2025. Lima pertemuan Serie A terbaru antara kedua tim ini menghasilkan dua hasil imbang, dua kemenangan Napoli, dan satu kemenangan Inter, dengan gol tercipta di kelima pertandingan tersebut.