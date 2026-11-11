Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
UEFA Nations League A
team-logoSerbia
Stadion Rajko Mitic
team-logoGermany
WATCH SECURELY FROM ANYWHERE
Didukung oleh

Pratinjau Serbia vs Jerman di UEFA Nations League A: Semua yang perlu diketahui

Serbia vs Germany
Serbia
Germany
UEFA Nations League A
J. Klopp
N. Fuellkrug

Panduan lengkap cara menonton laga Serbia vs Jerman di UEFA Nations League A secara langsung hari ini.

Pratinjau Serbia vs Jerman di UEFA Nations League A

crest
UEFA Nations League A - Pekan 5
Stadion Rajko Mitic

Serbia menjamu Jerman di Stadion Rajko Mitić, Beograd, pada Jumat, 13 November, dalam pertandingan Grup A2 yang penting bagi kedua tim di UEFA Nations League A.

Serbia di ambang tersingkir

Serbia mengawali kompetisi dengan buruk. Mereka kalah dalam keempat pertandingan Nations League sejauh ini dan kebobolan sembilan gol. Tanpa kemenangan dalam lima pertandingan, bertahan di Liga A kini menjadi prioritas utama pelatih Veljko Paunovic. Serbia wajib menang dalam laga ini karena tertinggal lima poin dari zona aman.

Germany v Serbia - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD3Getty Images

Klopp membutuhkan peningkatan performa dari para pemainnya

Jerman bertandang ke Beograd dengan performa yang tidak konsisten di bawah Jurgen Klopp. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan dan masih punya banyak pekerjaan rumah. Jerman akan mengandalkan ketajaman Niclas Füllkrug, yang kembali ke tim nasional setelah absen lebih dari setahun. Ia telah mencetak 12 gol dalam 10 penampilan untuk Werder Bremen musim ini. Trio Bayern Munich, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović dan Tom Bischof, akan menggerakkan lini tengah Jerman. Setelah menang 2-0 dalam pertemuan sebelumnya, Jerman datang ke Beograd dengan keyakinan bisa mengulangi hasil itu dan memangkas selisih tiga poin dari Belanda dan Yunani, yang sama-sama memimpin grup.

Greece v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD4Getty Images

Statistik penting & kabar tim

  • Jerman bermain imbang dalam kedua laga tandangnya di Nations League musim ini dan hanya mencetak satu gol.
  • Serbia gagal mencatatkan nirbobol dalam 13 pertandingan.
  • Sasa Lukic dan Nemanja Maksimovic absen karena skorsing bagi tim tuan rumah.
  • Satu-satunya kemenangan Serbia atas Jerman sepanjang sejarah terjadi pada Piala Dunia 2010.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Serbia vs Germany

Manajer

  • V. Paunovic

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google