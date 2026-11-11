Pratinjau Serbia vs Jerman di UEFA Nations League A

UEFA Nations League A - Pekan 5 13 Nov 2026 - 14.45 Stadion Rajko Mitic

Serbia menjamu Jerman di Stadion Rajko Mitić, Beograd, pada Jumat, 13 November, dalam pertandingan Grup A2 yang penting bagi kedua tim di UEFA Nations League A.

Serbia di ambang tersingkir

Serbia mengawali kompetisi dengan buruk. Mereka kalah dalam keempat pertandingan Nations League sejauh ini dan kebobolan sembilan gol. Tanpa kemenangan dalam lima pertandingan, bertahan di Liga A kini menjadi prioritas utama pelatih Veljko Paunovic. Serbia wajib menang dalam laga ini karena tertinggal lima poin dari zona aman.

Getty Images

Klopp membutuhkan peningkatan performa dari para pemainnya

Jerman bertandang ke Beograd dengan performa yang tidak konsisten di bawah Jurgen Klopp. Mereka hanya meraih satu kemenangan dalam empat pertandingan dan masih punya banyak pekerjaan rumah. Jerman akan mengandalkan ketajaman Niclas Füllkrug, yang kembali ke tim nasional setelah absen lebih dari setahun. Ia telah mencetak 12 gol dalam 10 penampilan untuk Werder Bremen musim ini. Trio Bayern Munich, Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović dan Tom Bischof, akan menggerakkan lini tengah Jerman. Setelah menang 2-0 dalam pertemuan sebelumnya, Jerman datang ke Beograd dengan keyakinan bisa mengulangi hasil itu dan memangkas selisih tiga poin dari Belanda dan Yunani, yang sama-sama memimpin grup.

Getty Images

Statistik penting & kabar tim

Jerman bermain imbang dalam kedua laga tandangnya di Nations League musim ini dan hanya mencetak satu gol.

Serbia gagal mencatatkan nirbobol dalam 13 pertandingan.

Sasa Lukic dan Nemanja Maksimovic absen karena skorsing bagi tim tuan rumah.

Satu-satunya kemenangan Serbia atas Jerman sepanjang sejarah terjadi pada Piala Dunia 2010.

Kabar tim & skuad