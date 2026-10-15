Real Madrid vs Sevilla: Detail pertandingan

LaLiga - Pekan 9 18 Okt 2026 - 15.00 Estadio Bernabeu

Real Madrid dan Sevilla FC akan memulai pertandingan pada 18 Oktober 2026 pukul 19.00 GMT (15.00 EST / 20.00 BST / 21.00 SAST).

Real Madrid menjamu Sevilla jelang pekan penting di kompetisi Eropa

Real Madrid kembali ke Santiago Bernabéu untuk menjamu rival asal Andalusia, Sevilla FC, pada pekan kesembilan LaLiga musim 2026/27. Setelah menjalani laga Liga Champions pada pertengahan pekan, Real Madrid berupaya mempertahankan performa kuatnya di kompetisi domestik saat bermain di kandang. Bagi Sevilla, lawatan ke ibu kota Spanyol setelah laga sengit yang menghasilkan enam gol sebelum jeda internasional menjadi ujian berat bagi disiplin pertahanan mereka saat menghadapi salah satu lini serang terdepan di Eropa.

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Laga tujuh gol Real Madrid di Roma

Real Madrid menyambut pertandingan hari Minggu dengan kepercayaan diri tinggi dalam menyerang setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas AS Roma di Liga Champions, di Stadio Olimpico pada Rabu, 14 Oktober. Kylian Mbappé, Carlos Espí, Endrick, dan Antonio Rüdiger sama-sama mencetak gol dalam penampilan penuh intensitas itu. Kemenangan tersebut menyusul kemenangan kandang 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Villarreal pada pekan kedelapan, menjaga posisi Madrid dalam persaingan gelar menjelang pekan penting yang menanti.

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Laga sengit enam gol Sevilla di Valencia

Sevilla bertandang ke Madrid dengan modal semangat juang yang mereka tunjukkan saat bermain imbang 3-3 secara dramatis di markas Levante pada 12 Oktober. Gol Robbie Ure (menit ke-12) dan Félix Correia (menit ke-53) sempat membuat Sevilla unggul sebelum pemain pengganti Isaac Romero mencetak gol dramatis pada menit ke-90. Berbekal distribusi bola kreatif dari Youssouf Fofana dan permainan penuh energi Félix Correia di sisi lapangan, Sevilla memiliki ancaman besar lewat transisi untuk menguji lini belakang Madrid.

Duel di Bernabéu

Secara taktis, pertemuan hari Minggu akan mempertemukan rotasi serangan Real Madrid yang cair dengan gaya serangan balik cepat Sevilla. Madrid akan berusaha mengendalikan tempo melalui Jude Bellingham, Federico Valverde, dan Aurélien Tchouaméni, sembari memaksimalkan Kylian Mbappé dan Vinícius Júnior di sisi lapangan. Sementara itu, Sevilla akan mengandalkan kestabilan di area tengah dari Lucien Agoumé dan Kike Salas untuk meredam tekanan serta melancarkan transisi cepat melalui Youssouf Fofana. Dengan poin-poin penting LaLiga yang dipertaruhkan, pertandingan Minggu malam ini menjanjikan tontonan sepakbola Spanyol kelas atas.

Kabar tim & skuad

Jose Mourinho tidak dapat memainkan Raul Asencio karena cedera, sementara Vinicius Junior menjalani skorsing dan tidak akan ambil bagian dalam pertandingan ini. Perkiraan susunan sebelas pemain pertama akan diperbarui menjelang pertandingan.

Pada tahap ini, Luis Garcia tidak melaporkan adanya pemain Sevilla yang cedera atau menjalani skorsing. Detail skuad lebih lanjut akan dikonfirmasi menjelang pertandingan.

Performa

Real Madrid menyambut laga ini dengan tiga kemenangan dari lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, disertai satu hasil imbang dan satu kekalahan. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan kandang 1-0 atas Villarreal di LaLiga, yang membutuhkan gol Yan Diomande serta kerja keras lini pertahanan setelah Vinicius Junior menerima kartu merah. Dalam periode ini, Madrid juga mengalahkan Inter 2-1 di Liga Champions dan Rayo Vallecano 4-1 di liga, meski kekalahan 2-1 dari Atletico Madrid menjadi catatan negatif di tengah rangkaian hasil yang selebihnya positif.

Performa Sevilla belakangan ini bertumpu pada kekokohan tim. Tim asuhan Luis Garcia menang dua kali dan bermain imbang sekali dalam tiga laga terakhirnya di LaLiga, serta mencatatkan nirbobol dalam kedua kemenangan di liga tersebut. Satu-satunya kekalahan mereka dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi terjadi saat menghadapi Aston Villa dalam laga persahabatan. Konsistensi pertahanan itu, ditambah kemenangan atas Deportivo de A Coruna dan Valencia, menunjukkan bahwa Sevilla sulit ditembus.

Rekor pertemuan

Pertemuan kedua klub belakangan ini secara konsisten berpihak kepada Real Madrid. Pertemuan terakhir terjadi pada Mei 2026, ketika Madrid menang 1-0 di kandang Sevilla dalam laga LaLiga. Sebelumnya, Madrid mengalahkan Sevilla 2-0 di Bernabeu pada Desember 2025. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim di kompetisi tersebut, Madrid menang empat kali dan Sevilla sekali. Rekor itu menegaskan dominasi Madrid atas Sevilla dalam beberapa musim terakhir.