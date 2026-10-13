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LaLiga
team-logoReal Betis
Estadio de La Cartuja
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Pratinjau Real Betis vs Barcelona di LaLiga: Semua yang perlu Anda ketahui

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
LaLiga
L. Yamal
A. Gordon

Pratinjau lengkap laga Real Betis yang sedang dalam performa apik melawan Barcelona, pemuncak klasemen LaLiga. Kami membahas taktik, kabar tim, performa, dan lainnya.

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LaLiga - Pekan 9
Estadio de La Cartuja

Real Betis vs Barcelona dimulai pada 17 Oktober 2026 pukul 12.30 EST dan 16.30 GMT.

Juara LaLiga yang sedang tampil gemilang hadapi ujian berat di markas Betis

Barcelona mempertahankan awal musim sempurna mereka dengan kemenangan 3-0 atas Getafe. Gol-gol dicetak oleh Anthony Gordon (gol pertamanya di LaLiga), Gabriel Jesus, dan Jules Kounde. Tim asuhan Hansi Flick meraih delapan kemenangan dari delapan pertandingan dan unggul lima poin atas pesaing terdekat, Atletico Madrid. Mereka juga menunjukkan kedalaman skuad meski kapten Raphinha, pemain paling produktif mereka sejauh musim ini, absen karena cedera. Berikutnya, Barcelona bertandang ke markas Real Betis yang terus berkembang di bawah pelatih berpengalaman Manuel Pellegrini.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Sorotan lain

Betis melanjutkan awal musim apik mereka dengan kemenangan seru 5-2 atas Osasuna. Gelandang berpengalaman Isco mencetak dua gol bagi tuan rumah, yang kini mengoleksi 19 poin setelah delapan putaran berkat catatan impresif enam kemenangan. Estadio de La Cartuja tentu akan bergemuruh saat sang juara datang. Pelatih Pellegrini harus mencari cara untuk mengatasi catatan buruknya saat menghadapi Barcelona: 29 kekalahan dalam 40 pertemuan sepanjang kariernya.

Real Betis Balompie v CA Osasuna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Statistik penting & cedera

  • Kedua tim sama-sama mencetak gol dalam enam pertemuan terakhir mereka.
  • Betis belum pernah mengalahkan Barcelona di LaLiga sejak Desember 2021.
  • Kiper Betis, Alvaro Valles, mencatatkan 4,3 penyelamatan per pertandingan di LaLiga musim ini, tertinggi di kompetisi tersebut.
  • Delapan kemenangan Barcelona dalam delapan pertandingan pertama mereka menyamai rekor klub yang tercipta pada musim 2013-14.
  • Bintang remaja Barcelona, Lamine Yamal, memimpin daftar pemberi assist di LaLiga dengan lima assist. Ia juga telah mencetak tujuh gol.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Real Betis vs Barcelona

Manajer

  • M. Pellegrini

Performa

BET

BET - Performa

LIL
M2-3
VIL
M1-2
GET
M1-0
COR
S1-1
OSA
M5-2
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
12/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
BAR

BAR - Performa

LEV
M2-4
SAN
M7-2
SEV
M1-3
GET
M3-0
GAL
M1-4
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
21/6
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
5/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5

Rekor pertemuan

Head to Head

Real BetisSeriBarcelona
0
2
3
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
3
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
FT
LaLiga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
1
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
Copa del Rey
Barcelona badge
Barcelona
BAR
5
Real Betis badge
Real Betis
BET
1
FT
LaLiga
Real Betis badge
Real Betis
BET
2
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
FT
8Gol yang Dicetak16
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
BarcelonaBarcelonaBAR
8800347+2724
M
M
M
M
M
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
8611188+1019
M
M
M
M
K
3
Real BetisReal BetisBET
8611149+519
M
S
M
M
M
4
Real MadridReal MadridRMA
8602198+1118
M
K
M
M
K
5
SevillaSevillaSEV
84221312+114
S
K
M
M
S
6
Real SociedadReal SociedadRSO
84131215-313
M
M
K
M
S
7
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
8323128+411
K
S
K
K
M
8
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
82421211+110
K
S
K
S
M
9
Celta VigoCelta VigoCEL
815286+28
S
M
S
S
S
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
S
S
M
M
K
11
VillarrealVillarrealVIL
8224131308
K
M
M
K
K
12
EspanyolEspanyolESP
8224111108
S
K
K
M
S
13
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
S
M
K
M
K
14
GetafeGetafeGET
8224410-68
K
M
K
S
S
15
Racing SantanderRacing SantanderSAN
82241323-108
S
K
K
M
K
16
OsasunaOsasunaOSA
8224818-108
K
S
K
K
K
17
LevanteLevanteLEV
71331115-46
S
K
K
S
M
18
ElcheElcheELC
81341117-66
S
M
K
S
K
19
ValenciaValenciaVAL
8125615-95
S
K
M
K
K
20
MalagaMalagaMAL
8044413-94
S
K
K
S
S
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Degradasi

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