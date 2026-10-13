LaLiga - Pekan 9 17 Okt 2026 - 12.30 Estadio de La Cartuja

Real Betis vs Barcelona dimulai pada 17 Oktober 2026 pukul 12.30 EST dan 16.30 GMT.

Juara LaLiga yang sedang tampil gemilang hadapi ujian berat di markas Betis

Barcelona mempertahankan awal musim sempurna mereka dengan kemenangan 3-0 atas Getafe. Gol-gol dicetak oleh Anthony Gordon (gol pertamanya di LaLiga), Gabriel Jesus, dan Jules Kounde. Tim asuhan Hansi Flick meraih delapan kemenangan dari delapan pertandingan dan unggul lima poin atas pesaing terdekat, Atletico Madrid. Mereka juga menunjukkan kedalaman skuad meski kapten Raphinha, pemain paling produktif mereka sejauh musim ini, absen karena cedera. Berikutnya, Barcelona bertandang ke markas Real Betis yang terus berkembang di bawah pelatih berpengalaman Manuel Pellegrini.

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Sorotan lain

Betis melanjutkan awal musim apik mereka dengan kemenangan seru 5-2 atas Osasuna. Gelandang berpengalaman Isco mencetak dua gol bagi tuan rumah, yang kini mengoleksi 19 poin setelah delapan putaran berkat catatan impresif enam kemenangan. Estadio de La Cartuja tentu akan bergemuruh saat sang juara datang. Pelatih Pellegrini harus mencari cara untuk mengatasi catatan buruknya saat menghadapi Barcelona: 29 kekalahan dalam 40 pertemuan sepanjang kariernya.

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Statistik penting & cedera

Kedua tim sama-sama mencetak gol dalam enam pertemuan terakhir mereka.

Betis belum pernah mengalahkan Barcelona di LaLiga sejak Desember 2021.

Kiper Betis, Alvaro Valles, mencatatkan 4,3 penyelamatan per pertandingan di LaLiga musim ini, tertinggi di kompetisi tersebut.

Delapan kemenangan Barcelona dalam delapan pertandingan pertama mereka menyamai rekor klub yang tercipta pada musim 2013-14.

Bintang remaja Barcelona, Lamine Yamal, memimpin daftar pemberi assist di LaLiga dengan lima assist. Ia juga telah mencetak tujuh gol.

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