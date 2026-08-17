Pratinjau Premier League Nottingham Forest vs Leeds United: Semua yang perlu Anda ketahui

Nottingham Forest vs Leeds United: detail pertandingan

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 10.00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest dan Leeds United akan kick-off pada 22 Agustus 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST).

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Percikan akhir pekan pembuka di tepi Trent

Nottingham Forest memulai kampanye Premier League 2026/27 di kandang saat menyambut Leeds United di City Ground untuk pekan pertama. Dengan dukungan penuh fan tuan rumah yang penuh gairah, Forest akan berusaha menancapkan dominasi sejak awal di tepi Trent dan membawa momentum ke musim domestik baru yang menantang. Bagi Leeds, lawatan pada hari pembuka ke Nottingham menjadi tolok ukur intensitas tinggi yang langsung menguji kesiapan mereka di kasta tertinggi sejak awal.

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Uji coba kontinental pramusim Forest dan finis kandang yang kuat

Nottingham Forest memasuki laga pembuka musim setelah menjalani kampanye pramusim yang ekstensif di seluruh Eropa. Setelah memulai musim panas mereka dengan kemenangan atas Notts County dan Blackburn Rovers, Forest mencatatkan menit bermain yang berharga selama tur menantang di Portugal dan ujian melawan lawan-lawan Eropa. Mereka menutup pramusim dengan sangat baik di kandang, mengamankan kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas klub Bundesliga Bayer Leverkusen sebelum menampilkan performa impresif dalam kemenangan 2-0 atas Stade Brestois pada 16 Agustus.

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Kemenangan pernyataan Leeds dalam laga uji coba melawan nama-nama besar

Leeds United datang ke City Ground dengan dorongan dari rangkaian pramusim musim panas yang mencolok. Leeds menunjukkan ancaman serangan yang serius pada awal Agustus dengan kemenangan menakjubkan 4-2 atas Liverpool, disusul kemenangan tenang 2-0 atas RB Leipzig. Setelah berjuang meraih hasil imbang 1-1 melawan Manchester United pada pertengahan pekan, Leeds merampungkan persiapan untuk laga pembuka mereka pada 15 Agustus dengan cara dominan, menghancurkan FC Augsburg 4-0 untuk memastikan lini depan mereka tampil sangat tajam.

Riwayat head-to-head: pertarungan sengit dengan margin tipis

Pertandingan antara Nottingham Forest dan Leeds United secara historis merupakan duel berintensitas tinggi yang ditandai atmosfer panas dan sepakbola langsung. Menariknya, kedua klub akan sangat akrab satu sama lain tepat di awal kalender 2026/27, karena mereka dijadwalkan bertemu dua kali dalam tiga hari, setelah laga pembuka Premier League ini akan langsung disusul pertemuan ulang di putaran kedua EFL Cup di City Ground.

Kabar tim & skuad

Oliver Glasner memiliki satu pemain yang dipastikan absen untuk laga pembuka musim Forest, dengan Nicolo Savona masuk daftar cedera. Tidak ada skorsing untuk tuan rumah, dan belum ada perkiraan starting XI yang dikonfirmasi jelang kick-off. Pembaruan kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan mendekati pertandingan.

Untuk tim tamu, Daniel Farke tidak diperkuat kiper Lucas Perri dan winger Gabriel Gudmundsson, yang sama-sama menepi karena cedera. Leeds tidak memiliki pemain yang diskors, dan belum ada proyeksi XI yang dirilis pada tahap ini. Pembaruan akan menyusul seiring klub memberikan informasi lebih lanjut.

Performa

Nottingham Forest menatap musim baru dengan catatan pramusim yang campur aduk, yakni dua kemenangan dan tiga kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 2-0 atas Brest pada 16 Agustus, yang didahului kemenangan 2-1 melawan Bayer Leverkusen empat hari sebelumnya. Sebelum dua kemenangan itu, Forest kalah dari Barcelona (0-1), Udinese (0-1), dan Sporting CP (1-4), dengan yang terakhir menjadi kekalahan telak yang memunculkan pertanyaan awal tentang bentuk lini pertahanan mereka. Dari lima pertandingan itu, Forest mencetak lima gol dan kebobolan tujuh.

Leeds United datang dengan performa yang jauh lebih kuat, memenangi empat dari lima laga pramusim terakhir mereka. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 4-0 atas Augsburg pada 15 Agustus, sementara mereka juga menaklukkan RB Leipzig 2-0 dan Sunderland 1-0. Kemenangan 2-4 atas Liverpool menjadi salah satu hasil paling menonjol pada musim panas mereka, meski hasil imbang 1-1 dengan Manchester United, yang tercatat sebagai kekalahan dalam dataset, menghentikan laju kemenangan mereka. Leeds mencetak sembilan gol dan kebobolan satu dalam empat laga pramusim terakhir mereka.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Februari 2026, ketika Leeds United menang 3-1 di Elland Road dalam pertandingan Premier League. Sebelumnya, Nottingham Forest meraih kemenangan kandang 3-1 di City Ground pada November 2025. Dalam lima pertemuan terakhir, yang mencakup tiga bentrokan Premier League dan satu laga uji coba pramusim, masing-masing tim meraih dua kemenangan, dengan catatan yang terbagi rata.