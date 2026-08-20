Premier League - Pekan 1 23 Agu 2026 - 11.30 St James' Park

Newcastle United vs Liverpool dimulai pada 23 Agu 2026 pukul 11.30 EST dan 16.30 GMT.

Newcastle vs Liverpool adalah bentrokan dua tim yang sedang dalam transisi

Matthias Jaissle. Pelatih asal Jerman berusia 38 tahun itu tampil menonjol dalam pekerjaan sebelumnya di Austria dan Arab Saudi, tetapi belum pernah melatih di Inggris, apalagi di Premier League. Mereka juga kehilangan tiga pemain bintang, Anthony Gordon, Sandro Tonali, dan Bruno Guimarães, yang masing-masing pindah ke Barcelona, Tottenham, dan Arsenal pada musim panas ini. Newcastle menutup musim lalu di posisi ke-12 yang mengecewakan, dan mereka diperkirakan akan tampil lebih buruk kali ini. Bazoumana Touré yang berusia 20 tahun menjadi rekrutan termahal mereka pada musim panas ini dengan nilai £42,8 juta, dan mereka akan membutuhkan winger Pantai Gading itu untuk langsung nyetel. Lukas Hornicek, kiper tim nasional Republik Ceko berusia 24 tahun, bergabung dengan nilai £26 juta dari Braga.

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Dua sosok baru di kursi pelatih

Andoni Iraola tiba di Anfield dari Bournemouth untuk menggantikan Arne Slot, yang dipecat setelah musim 2025-26 yang mengecewakan, saat Liverpool finis di posisi kelima. Iraola membawa Bournemouth ke Eropa musim lalu meski kehilangan bek-bek kunci dan sosok talisman Antoine Semenyo. Juru taktik asal Spanyol itu dikenal dengan pendekatan sepakbola agresif dan proaktif.

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Bisakah Liverpool menggantikan Salah?

Liverpool telah kehilangan beberapa pemain senior. Ibrahima Konaté pindah ke Real Madrid, legenda klub Mo Salah meneken kontrak dengan Trabzonspor, dan full-back veteran Andy Robertson hengkang ke Tottenham. Liverpool merekrut Jérémy Jacquet dari Rennes dan mantan penyerang Osasuna Víctor Muñoz dengan total gabungan £90 juta. Pengganti langsung untuk Salah belum juga datang, sehingga beban kepada rekrutan bintang musim panas lalu Florian Wirtz dan Alexander Isak akan menjadi lebih besar. Penampil terbaik klub musim lalu, Dominik Szoboszlai, telah menandatangani kontrak jangka panjang yang baru. Bek tengah Uruguay Ronald Araujo adalah rekrutan pinjaman yang menarik dari Barcelona.

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Statistik kunci Newcastle vs Liverpool

Liverpool tidak terkalahkan dalam 19 pertandingan terakhir Premier League melawan Newcastle, dengan 14 kemenangan dan lima hasil imbang.

Masing-masing dari tiga pertemuan terakhir Premier League antara Newcastle dan Liverpool di St. James’ Park menghadirkan gol yang mengubah hasil laga setelah menit 90+.

Dalam sembilan lawatan terakhir mereka di kasta tertinggi ke St. James’ Park, Liverpool menang enam kali dan imbang tiga kali.

Sejauh ini sudah ada 198 gol yang tercipta dalam pertemuan Premier League antara Newcastle dan Liverpool. Dua gol dalam laga ini akan membuatnya menjadi pertandingan ketiga yang mencapai 200 gol di kompetisi ini, setelah Liverpool vs Tottenham Hotspur (211) dan Arsenal vs Tottenham (200).

Hanya Aston Villa dan Man City yang memiliki rentetan kemenangan Premier League lebih panjang daripada Liverpool musim lalu, tetapi hanya empat tim, termasuk Chelsea dan Tottenham, yang memiliki rentetan kekalahan lebih buruk. Rangkaian empat hasil imbang mereka pada Januari hanya dilampaui oleh Bournemouth dan Brentford.

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Perkiraan susunan pemain

Newcastle (4231): Pope; Miley, Thiaw, Botman, Hall; Bamba, Steur; Toure, Ramsey, Elanga; Wissa.

Liverpool (4231): Alisson; Frimpong, Araujo, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch; Ngumoha, Wirtz, Gakpo; Isak.

Kabar tim & skuad

Pelatih kepala Newcastle Matthias Jaissle tidak bisa menurunkan lima pemain untuk laga ini. Lewis Miley, Fabian Schaer, Valentino Livramento, Anthony Elanga, dan Lewis Hall semuanya tercatat mengalami cedera. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat. Perkiraan susunan pemain belum dikonfirmasi, dan pembaruan lebih lanjut diharapkan mendekati kick-off.

Manajer Liverpool Andoni Iraola menghadapi daftar pemain absen yang jauh lebih panjang. Hugo Ekitike, Stefan Bajcetic, Conor Bradley, Alexis Mac Allister, Joseph Gomez, Giovanni Leoni, Jeremy Jacquet, Vitezslav Jaros, dan Curtis Jones semuanya absen karena cedera. Tidak ada skorsing yang berlaku. Karena belum ada susunan pemain yang dikonfirmasi, kabar tim akan diperbarui seiring laga semakin dekat.

Performa

Newcastle menatap musim baru dengan catatan pramusim yang beragam, yakni dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan dari lima pertandingan terakhir mereka. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 1-2 atas Valencia pada 8 Agustus, sementara pada akhir Juli mereka kalah 4-1 dari Bristol City. Dalam lima pertandingan itu, Newcastle mencetak delapan gol dan kebobolan delapan gol, dan satu-satunya hasil kompetitif mereka dalam sampel tersebut adalah kekalahan 2-0 di markas Fulham pada laga terakhir musim lalu.

Lima pertandingan terakhir Liverpool juga menghasilkan catatan yang terbagi: dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Pertandingan terbaru mereka adalah kekalahan 2-3 dari Monaco pada 9 Agustus. Mereka mengalahkan Sunderland 4-2 dan Wrexham 1-0 selama pramusim, tetapi juga kalah 2-4 dari Leeds United. Hasil kompetitif terakhir Liverpool adalah imbang 1-1 di markas Brentford pada laga terakhir musim 2025-26. Dalam lima pertandingan itu, Liverpool mencetak sepuluh gol dan kebobolan sepuluh gol.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini terjadi pada 31 Januari 2026, ketika Liverpool mengalahkan Newcastle 4-1 di Anfield dalam ajang Premier League. Sebelumnya, Newcastle menang 2-3 di St James' Park pada Agustus 2025, juga di liga. Dalam lima pertemuan terakhir, Liverpool menang tiga kali dan Newcastle dua kali, dengan kedua tim juga bermain imbang 3-3 di St James' Park pada Desember 2024. Lima pertandingan tersebut menghasilkan total 16 gol.