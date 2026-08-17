Pratinjau Premier League Manchester City vs AFC Bournemouth: Semua yang perlu Anda ketahui

Manchester City vs AFC Bournemouth: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 1 23 Agu 2026 - 09.00 Etihad Stadium

Manchester City dan AFC Bournemouth akan memulai laga pada 23 Agustus 2026 pukul 13.00 GMT (09.00 EST / 14.00 BST / 15.00 SAST).

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Laga pembuka Premier League di Manchester

Manchester City memulai kampanye Premier League 2026/27 mereka di kandang saat menjamu AFC Bournemouth di Stadion Etihad. Setelah melewati sore yang berat di Community Shield, City akan berupaya langsung menegaskan otoritas mereka di depan pendukung sendiri dan menetapkan ritme penuh energi untuk musim liga yang baru. Bagi Bournemouth, lawatan ke Manchester pada pekan pertama menjadi tolok ukur pembuka yang berat melawan lawan berkualitas tinggi.

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Reset Cityzens: Menepis kekecewaan Community Shield

Tim asuhan Enzo Maresca memasuki laga pembuka Premier League dengan mencari respons cepat setelah kalah 3-0 dari Arsenal di FA Community Shield di Principality Stadium, Cardiff, pada 16 Agustus. Meski menguasai bola dalam beberapa periode, kebobolan lebih awal dan peluang yang terbuang terbukti mahal saat gol dari Riccardo Calafiori, Kai Havertz, dan Martin Ødegaard memastikan hasil itu untuk Arsenal. Dengan sosok-sosok kunci seperti Erling Haaland, Phil Foden, dan para pemain baru yang berupaya cepat padu, City membidik ketajaman penyelesaian akhir dan disiplin bertahan yang lebih baik saat kembali bermain di kandang.

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Tantangan The Cherries untuk mengejutkan City

AFC Bournemouth datang ke Stadion Etihad dengan niat mengganggu permainan City melalui organisasi pertahanan yang rapat dan serangan balik cepat. Bournemouth menunjukkan kemampuan mereka mendorong tim-tim papan atas hingga batas maksimal pada akhir musim lalu, ketika menahan City 1-1 dalam laga dramatis di Vitality Stadium pada Mei 2026 berkat gol Eli Junior Kroupi sebelum Erling Haaland mencetak gol penyeimbang pada masa injury time. Bournemouth akan sangat mengandalkan daya juang itu saat mereka mencoba membongkar struktur pressing City pada hari pembukaan.

Sejarah pertemuan: Rekor dominan dengan duel-duel terbaru yang ketat

Secara historis, Manchester City menikmati dominasi besar dalam laga ini, dengan catatan tidak terkalahkan dalam pertemuan Premier League mereka melawan Bournemouth. Namun, pertemuan-pertemuan terbaru berjalan lebih ketat; selain hasil imbang 1-1 di liga pada Mei 2026, City menang tipis 2-1 atas Bournemouth dalam perempat-final FA Cup yang berlangsung sengit pada awal 2025. City akan berusaha mempertahankan standar kandang mereka yang meyakinkan, sementara Bournemouth berjuang meraih kemenangan Premier League pertama yang bersejarah di Etihad.

Kabar tim & skuad

Manchester City menatap pertandingan ini dengan jumlah pemain absen yang signifikan. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku, dan Matheus Nunes semuanya tercatat tidak tersedia. Maresca belum memiliki susunan pemain probable yang terkonfirmasi pada tahap ini, dan pembaruan diperkirakan akan datang lebih dekat ke kick-off.

Bournemouth memiliki daftar pemain tidak tersedia yang bahkan lebih panjang untuk Marco Rose. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams, dan Julian Araujo semuanya menepi karena cedera. Ryan Christie juga absen karena menjalani skorsing. Seperti City, belum ada proyeksi starting XI yang dikonfirmasi jelang pertandingan ini.

Performa

Lima hasil terakhir Manchester City menunjukkan performa yang campur aduk. Mereka memenangkan dua laga uji coba pramusim, mengalahkan Atletico Madrid 3-1 dan menundukkan K-League All Stars 3-1 saat tur. Selain hasil imbang melawan Inter dan kekalahan dalam pemanasan terakhir mereka, hasil paling signifikan datang pada Minggu ketika Arsenal mengalahkan mereka 3-0 di Community Shield. Laga liga kompetitif terakhir mereka berakhir dengan kekalahan 2-1 di markas Aston Villa pada Mei.

Catatan pramusim Bournemouth menunjukkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan satu kekalahan dari lima pertandingan. Hasil yang paling menonjol adalah kemenangan telak 10-1 atas Genoa, meski kualitas lawan tersebut tentu harus dipertimbangkan. Mereka juga menang 5-2 di kandang Augsburg dan 4-1 atas St. Pauli sebelum bermain imbang 2-2 melawan Real Betis dan terbaru kalah 2-1 dari Mainz 05. Tim asuhan Rose mencetak 20 gol dalam lima pertandingan itu dan kebobolan delapan kali.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua klub ini berakhir 1-1 di Vitality Stadium pada Mei 2026, sebuah laga Premier League yang menggagalkan City meraih kemenangan mudah di kandang lawan. Sebelum itu, City memenangkan tiga dari empat pertemuan sebelumnya, termasuk kemenangan kandang 3-1 pada November 2025 dan kemenangan 3-1 di Etihad pada Mei 2025. Satu-satunya kemenangan Bournemouth dalam lima pertemuan head-to-head terakhir terjadi saat menang 2-1 di kandang dalam laga liga pada November 2024.