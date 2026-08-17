Pratinjau Premier League Everton vs Crystal Palace: Semua yang perlu Anda ketahui

Everton vs Crystal Palace: Detail pertandingan

Premier League - Pekan 1 22 Agu 2026 - 10.00 Hill Dickinson Stadium

Everton dan Crystal Palace akan kick-off pada 22 Agustus 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST).

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Gambaran pertandingan & arti penting pekan pembuka

Everton memulai kampanye Premier League 2026/27 mereka dengan menjamu Crystal Palace di Hill Dickinson Stadium pada Matchweek 1. Dengan kedua klub ingin mengirim pernyataan pada hari pembuka, laga ini menguji kesiapan taktis masing-masing tim setelah musim panas yang intens dengan persiapan pramusim. Mengamankan momentum awal di Merseyside akan sangat penting untuk menentukan arah perjalanan panjang musim domestik yang ada di depan.

Everton membangun momentum lewat ujian pramusim

Everton memasuki kampanye ini setelah menjalani jadwal musim panas yang padat, yang dirancang untuk membangun ketajaman pertandingan di seluruh skuad. Setelah memulai tur pemanasan mereka pada Juli dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Dundee FC dan hasil imbang melawan Bolton Wanderers, Everton menemukan ritmenya pada Agustus. Kemenangan tandang 2-1 yang menonjol atas Hamburger SV kemudian diikuti kemenangan impresif 3-1 atas Newcastle United pada 12 Agustus. Everton menutup persiapan pramusim mereka pada 15 Agustus dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan tim Ligue 1, LOSC Lille, ketika penyerang Iliman Ndiaye mencetak gol dari titik penalti.

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Babak baru Crystal Palace di bawah Pierre Sage

Crystal Palace menuju Merseyside untuk menandai debut resmi manajer asal Prancis, Pierre Sage, yang bergabung dengan klub itu pada Juni setelah kampanye peraih trofi bersama RC Lens. Dikenal karena fleksibilitas taktis dan penguasaan bola yang terkontrol, Sage menghabiskan musim panas dengan menanamkan sistemnya selama jadwal pramusim yang aktif. Crystal Palace membuka rangkaian pemanasan mereka melawan Swindon Town dan rival lokal Bromley, sebelum ambil bagian di Como Cup melawan RC Lens dan menutup persiapan mereka di Jerman melawan SC Freiburg pada 15 Agustus.

Rekor head-to-head & statistik kunci

Pertemuan-pertemuan terkini antara Everton dan Crystal Palace terbukti berlangsung ketat. Dalam pertemuan Premier League terbaru mereka pada 10 Mei 2026, kedua tim bermain imbang dramatis 2-2 di Selhurst Park, dengan gol-gol dari James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr, dan Jean-Philippe Mateta. Dalam 20 pertemuan terakhir mereka, bentrokan antara kedua tim ini secara konsisten menghadirkan duel taktis yang ketat, dengan margin satu gol atau hasil imbang menentukan mayoritas laga unggulan mereka.

Kabar tim & skuad

David Moyes tidak bisa memainkan James Garner dan Tim Iroegbunam karena cedera saat Everton bersiap untuk laga pembuka. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah, dan prediksi starting XI juga belum dikonfirmasi. Pembaruan skuad akan ditambahkan mendekati kick-off.

Pierre Sage melaporkan kondisi skuad Crystal Palace sepenuhnya fit, tanpa cedera atau skorsing yang tercatat di kubu tim tamu. Crystal Palace memiliki opsi di berbagai posisi dalam skuad setelah perekrutan mereka pada musim panas, meski susunan pemain yang dikonfirmasi belum dirilis pada tahap ini.

Performa

Everton memasuki pertandingan ini setelah memainkan lima laga uji coba pramusim, dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Lille, sementara kemenangan 3-1 atas Newcastle United sebelumnya pada pramusim menjadi salah satu hasil yang lebih menggembirakan. Mereka kalah 3-1 dari VfB Stuttgart dan takluk 1-0 dari Stoke City, mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Performa pramusim Crystal Palace terbilang campuran. Tim asuhan Sage meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka, dengan data menunjukkan hasil melawan Famalicao tercatat sebagai kemenangan meski berakhir 0-0. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Freiburg, meski kemenangan 1-2 atas Fulham sebelumnya pada pramusim memberi tanda-tanda yang lebih positif. Palace mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor head-to-head

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Mei 2026, ketika Crystal Palace dan Everton bermain imbang 2-2 di Selhurst Park dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Everton meraih tiga kemenangan, sementara Palace sekali menang dan satu laga lainnya berakhir imbang. Everton mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Palace mencetak tujuh gol.

Klasemen

Di tabel Premier League, Crystal Palace berada di posisi kedelapan dan Everton menempati peringkat kesembilan jelang laga ini.