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Premier League
team-logoEverton
Hill Dickinson Stadium
team-logoCrystal Palace
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Pratinjau Premier League Everton vs Crystal Palace: Semua yang perlu Anda ketahui

Everton vs Crystal Palace
Premier League
Everton
Crystal Palace

Pratinjau pertandingan lengkap Everton vs Crystal Palace di Premier League. Kami mengulas performa pramusim, rekor pertemuan, dan sorotan utama jelang bentrokan pekan pembuka di Hill Dickinson Stadium.

Everton vs Crystal Palace: Detail pertandingan

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Premier League - Pekan 1
Hill Dickinson Stadium

Everton dan Crystal Palace akan kick-off pada 22 Agustus 2026 pukul 14.00 GMT (10.00 EST / 15.00 BST / 16.00 SAST).

Everton v OSC Lille - Pre-Season FriendlyGetty Images

Gambaran pertandingan & arti penting pekan pembuka

Everton memulai kampanye Premier League 2026/27 mereka dengan menjamu Crystal Palace di Hill Dickinson Stadium pada Matchweek 1. Dengan kedua klub ingin mengirim pernyataan pada hari pembuka, laga ini menguji kesiapan taktis masing-masing tim setelah musim panas yang intens dengan persiapan pramusim. Mengamankan momentum awal di Merseyside akan sangat penting untuk menentukan arah perjalanan panjang musim domestik yang ada di depan.

Everton membangun momentum lewat ujian pramusim

Everton memasuki kampanye ini setelah menjalani jadwal musim panas yang padat, yang dirancang untuk membangun ketajaman pertandingan di seluruh skuad. Setelah memulai tur pemanasan mereka pada Juli dengan kemenangan meyakinkan 4-0 atas Dundee FC dan hasil imbang melawan Bolton Wanderers, Everton menemukan ritmenya pada Agustus. Kemenangan tandang 2-1 yang menonjol atas Hamburger SV kemudian diikuti kemenangan impresif 3-1 atas Newcastle United pada 12 Agustus. Everton menutup persiapan pramusim mereka pada 15 Agustus dengan hasil imbang 1-1 yang diraih dengan susah payah melawan tim Ligue 1, LOSC Lille, ketika penyerang Iliman Ndiaye mencetak gol dari titik penalti.

Crystal Palace v AlUla FC - Pre-Season FriendlyGetty Images

Babak baru Crystal Palace di bawah Pierre Sage

Crystal Palace menuju Merseyside untuk menandai debut resmi manajer asal Prancis, Pierre Sage, yang bergabung dengan klub itu pada Juni setelah kampanye peraih trofi bersama RC Lens. Dikenal karena fleksibilitas taktis dan penguasaan bola yang terkontrol, Sage menghabiskan musim panas dengan menanamkan sistemnya selama jadwal pramusim yang aktif. Crystal Palace membuka rangkaian pemanasan mereka melawan Swindon Town dan rival lokal Bromley, sebelum ambil bagian di Como Cup melawan RC Lens dan menutup persiapan mereka di Jerman melawan SC Freiburg pada 15 Agustus.

Rekor head-to-head & statistik kunci

Pertemuan-pertemuan terkini antara Everton dan Crystal Palace terbukti berlangsung ketat. Dalam pertemuan Premier League terbaru mereka pada 10 Mei 2026, kedua tim bermain imbang dramatis 2-2 di Selhurst Park, dengan gol-gol dari James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr, dan Jean-Philippe Mateta. Dalam 20 pertemuan terakhir mereka, bentrokan antara kedua tim ini secara konsisten menghadirkan duel taktis yang ketat, dengan margin satu gol atau hasil imbang menentukan mayoritas laga unggulan mereka.

Kabar tim & skuad

Kemungkinan susunan pemain Everton vs Crystal Palace

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Everton
EVE
Formasi
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY

Manajer

  • D. Moyes

David Moyes tidak bisa memainkan James Garner dan Tim Iroegbunam karena cedera saat Everton bersiap untuk laga pembuka. Saat ini tidak ada skorsing yang tercatat untuk tim tuan rumah, dan prediksi starting XI juga belum dikonfirmasi. Pembaruan skuad akan ditambahkan mendekati kick-off.

Pierre Sage melaporkan kondisi skuad Crystal Palace sepenuhnya fit, tanpa cedera atau skorsing yang tercatat di kubu tim tamu. Crystal Palace memiliki opsi di berbagai posisi dalam skuad setelah perekrutan mereka pada musim panas, meski susunan pemain yang dikonfirmasi belum dirilis pada tahap ini.

Performa

EVE

EVE - Performa

STK
K1-0
HSV
M1-2
VFB
K3-1
NEW
M3-1
LIL
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
3/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
4/5
CRY

CRY - Performa

FAM
M0-0
RCL
K3-0
ULA
M3-1
FUL
M1-2
SCF
K3-0
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
5/8
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

Everton memasuki pertandingan ini setelah memainkan lima laga uji coba pramusim, dengan catatan dua kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan. Laga terbaru mereka berakhir dengan hasil imbang 1-1 melawan Lille, sementara kemenangan 3-1 atas Newcastle United sebelumnya pada pramusim menjadi salah satu hasil yang lebih menggembirakan. Mereka kalah 3-1 dari VfB Stuttgart dan takluk 1-0 dari Stoke City, mencetak lima gol dan kebobolan enam gol dalam lima pertandingan tersebut.

Performa pramusim Crystal Palace terbilang campuran. Tim asuhan Sage meraih dua kemenangan dan dua kekalahan dari lima laga terakhir mereka, dengan data menunjukkan hasil melawan Famalicao tercatat sebagai kemenangan meski berakhir 0-0. Pertandingan terbaru mereka berakhir dengan kekalahan 3-0 dari Freiburg, meski kemenangan 1-2 atas Fulham sebelumnya pada pramusim memberi tanda-tanda yang lebih positif. Palace mencetak enam gol dan kebobolan tujuh gol dalam lima pertandingan tersebut.

Rekor head-to-head

Head to Head

EvertonSeriCrystal Palace
3
2
0
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
2
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
Everton badge
Everton
EVE
2
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
2
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
Premier League
Everton badge
Everton
EVE
1
Crystal Palace badge
Crystal Palace
CRY
1
FT
9Gol yang Dicetak6
Pertandingan lebih dari 2.5 gol4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol5/5

Pertemuan terbaru antara kedua tim ini terjadi pada Mei 2026, ketika Crystal Palace dan Everton bermain imbang 2-2 di Selhurst Park dalam ajang Premier League. Dalam lima pertemuan terakhir di Premier League, Everton meraih tiga kemenangan, sementara Palace sekali menang dan satu laga lainnya berakhir imbang. Everton mencetak sembilan gol dalam lima pertandingan tersebut, sedangkan Palace mencetak tujuh gol.

Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
00000000
2
ArsenalArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
00000000
6
ChelseaChelseaCHE
00000000
7
Coventry CityCoventry CityCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
Hull CityHull CityHUL
00000000
12
Ipswich TownIpswich TownIPS
00000000
13
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
00000000
Liga Champions
Liga Europa
Degradasi

Di tabel Premier League, Crystal Palace berada di posisi kedelapan dan Everton menempati peringkat kesembilan jelang laga ini.

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