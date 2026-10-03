Pratinjau Prancis vs Belgia di UEFA Nations League A: Semua yang perlu Anda ketahui

UEFA Nations League A - Pekan 4 5 Okt 2026 - 14.45 Stade de France

Prancis vs Belgia dimulai pada 5 Okt 2026 pukul 14.45 EST dan 18.45 GMT.

Zizou memburu kemenangan kandang pertama sebagai pelatih

Prancis harus puas dengan hasil imbang 1-1 melawan Italia dalam laga kandang pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih tim nasional Prancis. Gol indah Michael Olise disamakan oleh Alessandro Bastoni, yang memanfaatkan kesalahan gelandang Milan Adrien Rabiot. Prancis juga menuntaskan pertandingan dengan 10 pemain setelah Dayot Upamecano menerima kartu kuning kedua pada akhir laga. Prancis memenangi enam pertemuan terakhir mereka dengan Belgia, tetapi akan tanpa talisman yang cedera, Kylian Mbappe.

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Belgia membungkam Yunani

Belgia, sementara itu, terlalu kuat untuk Turki yang sedang dalam performa bagus, mengalahkan tim tersebut 3-0 berkat gol Romelu Lukaku dan dua gol Kevin De Bruyne. Itu menjadi hasil yang melegakan bagi Belgia setelah kekalahan tipis 1-0 dari Prancis, menyusul kemenangan 2-0 atas Italia. Waspadai bintang PSG berusia 21 tahun yang berbakat, Mika Godts, pencetak gol ke gawang Italia pada matchday 1.

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Kabar tim & skuad

Zinedine Zidane belum mengonfirmasi susunan pemain perkiraannya jelang pertandingan ini, dan belum ada informasi cedera atau skorsing yang tersedia untuk Prancis pada tahap ini. Namun, ada kekhawatiran terkait Kylian Mbappé, yang mengalami hiperekstensi lutut selama jeda internasional, dengan klubnya Real Madrid memantau pemulihannya secara ketat. Informasi terbaru mengenai ketersediaannya diperkirakan akan muncul mendekati kick-off.

Mark van Bommel juga belum merilis perkiraan starting XI untuk Belgia, dan belum ada cedera atau skorsing yang dikonfirmasi untuk tim tamu. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan saat tersedia.

Performa

Prancis datang ke laga ini setelah memenangi kedua pertandingan Nations League mereka, menaklukkan Türkiye 1-0 di kandang lawan sebelum melanjutkannya dengan kemenangan 1-0 atas Belgia di Brussels. Dalam lima pertandingan terakhir mereka di semua kompetisi, mereka mencatatkan tiga kemenangan dan dua kekalahan, dengan dua kekalahan itu terjadi melawan Spanyol dan Inggris di Piala Dunia, saat mereka kebobolan total delapan gol dalam dua kegagalan di fase gugur. Sejak saat itu, mereka jauh lebih solid, dengan mencatatkan dua clean sheet beruntun di Nations League.

Belgia juga memenangi dua dari lima pertandingan terakhir mereka, dengan laga Nations League terbaru mereka berakhir dengan kemenangan 2-0 atas Italia sebelum kekalahan dari Prancis. Mereka kalah dari Spanyol di Piala Dunia dan datang ke sini dengan catatan dua kemenangan dan dua kekalahan dalam empat pertandingan kompetitif terakhir mereka, dengan rekor pertahanan mereka menunjukkan kerentanan saat menghadapi lawan papan atas.

Rekor pertemuan

Pertemuan terbaru antara kedua tim terjadi hanya beberapa hari lalu, ketika Prancis menang 1-0 di Brussels dalam UEFA Nations League, dengan gol telat Olise menjadi pembeda. Dalam lima pertemuan terakhir, Prancis lebih unggul, memenangi empat di antaranya berbanding satu kemenangan milik Belgia, dengan satu-satunya kemenangan Belgia datang dalam pertandingan Nations League. Prancis sangat konsisten dalam duel ini, dengan memenangi pertemuan Nations League sebelumnya di kandang sendiri 2-0 dan juga menyingkirkan Belgia 1-0 di Euro 2024.

Klasemen

Grp. 1 Performa # M M S K G K +/- POIN Performa 1 France FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 S M M 2 Belgium BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 M K M 3 Italy ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 S M K 4 Turkiye TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 K K K Championship Playoff Play-off degradasi Degradasi

Di Grup 1 UEFA Nations League, Prancis saat ini berada di puncak klasemen, dengan Belgia di posisi kedua.