Pratinjau Piala Dunia FIFA 2026 Spanyol vs Belgia: Semua yang perlu Anda ketahui

Spanyol vs Belgia: Detail pertandingan

World Cup - Perempat-Final 10 Jul 2026 - 15.00 SoFi Stadium

Spanyol vs Belgia akan kick-off pada 10 Juli 2026 pukul 19.00 GMT dan 15.00 EST.

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Juara Eropa yang dominan menghadapi Belgia yang sedang ganas dalam laga besar di Los Angeles

Sebuah duel kelas berat yang benar-benar memikat akan menjadi pusat perhatian di perempat-final ketika favorit turnamen Spanyol bentrok dengan Belgia yang bertabur bintang di Los Angeles Stadium. Luis de la Fuente memimpin tim Spanyol yang sempurna dan memburu sejarah, yang melaju di bagan dengan keunggulan taktik serta fondasi pertahanan kokoh yang sama sekali tak mau goyah.

Menghadang mereka adalah tim Belgia yang sangat berbahaya dan perlahan berkembang menjadi mesin pencetak gol multi-dimensi seiring berjalannya turnamen. Dengan catatan tak terkalahkan 18 pertandingan di semua kompetisi, Belgia tiba di California Selatan dengan tekad menerobos struktur pertahanan Spanyol dan merebut tempat legendaris di empat besar.

Disiplin taktik dan teknik individu level elite akan tersaji penuh ketika dua penantang Eropa ini bertemu di panggung global. Sebelum memasang taruhan pra-pertandingan atau kombinasi skor khusus, pastikan saldo Anda dioptimalkan sepenuhnya dengan kredit tambahan dari rumah taruhan. Manfaatkan kode promo betwinner kami yang aktif untuk meningkatkan profil permainan Anda.

Bagaimana Spanyol dan Belgia sampai di sini

Spanyol menjalani kampanye sempurna dan bersejarah secara defensif untuk mencapai delapan besar. Pasukan De la Fuente melaju nyaman melalui fase grup sebelum menunjukkan kematangan total di fase gugur, menghancurkan Austria 3-0 di Babak 32 Besar dan membungkam Portugal 1-0 di Babak 16 Besar berkat gol dramatis pada akhir laga dari pemain pengganti Mikel Merino. Yang krusial, Spanyol belum kebobolan satu gol pun sepanjang turnamen, dengan kiper Unai Simón mencatat rekor baru yang luar biasa, 609 menit tanpa kebobolan.

Perjalanan Belgia menuju Los Angeles ditandai oleh respons ofensif yang eksplosif. Setelah awal lambat yang menghasilkan hasil imbang melawan Mesir dan Iran, mereka memicu kemenangan telak 5-1 atas Selandia Baru untuk lolos dari grup. Mereka membawa ketajaman itu ke fase gugur, melewati kemenangan ketat 3-2 atas Senegal di babak tambahan waktu sebelum menampilkan performa kelas master di Babak 16 Besar, menghancurkan salah satu tuan rumah turnamen, Amerika Serikat, 4-1 di Seattle untuk menegaskan ancaman maksimal mereka.

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Kemunduran akibat cedera di lini tengah dan pusing menentukan pilihan mewarnai keputusan

Persiapan taktik untuk perempat-final bergengsi ini sangat dipengaruhi oleh pukulan cedera besar di kubu Belgia. Jangkar lini tengah Amadou Onana resmi absen untuk sisa Piala Dunia setelah mengalami cedera ligamen anterior cruciatum (ACL), menciptakan kerentanan defensif serius di ruang mesin mereka. Selain itu, tes kebugaran terlambat akan diperlukan untuk bek Sporting Zeno Debast, sementara Kevin De Bruyne diperkirakan kembali ke peran sentral setelah dijaga dengan hati-hati.

Spanyol memasuki duel ini dalam kondisi fisik yang jauh lebih stabil, dengan skuad yang nyaris sepenuhnya bugar. Meski winger Nico Williams sedang menangani cedera ringan, ia diperkirakan fit untuk kembali masuk ke skuad hari pertandingan. De la Fuente menghadapi pusing yang menyenangkan dalam pemilihan bek kanan, dengan Marcos Llorente menekan keras untuk menggeser Pedro Porro setelah penampilan singkat bertahan yang mengesankan pada putaran sebelumnya.

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Jebakan tempo taktik vs kecepatan transisi akan menentukan jalannya laga

Rancangan strategis akan sepenuhnya berfokus pada pertarungan menarik untuk wilayah sentral dan kecepatan vertikal. Rancangan Spanyol berpusat pada pembatasan total di lini tengah dan kontrol penguasaan bola. Pemenang Ballon d'Or 2024 Rodri akan menjadi jangkar pivot dalam, didampingi Pedri dan Dani Olmo, yang berupaya mencekik jalur suplai, mempersempit ruang, dan dengan teliti mengeksplorasi half-space untuk menyuplai penyerang tajam Mikel Oyarzabal, yang memimpin Spanyol dengan empat gol di turnamen ini.

Strategi tandingan Belgia harus benar-benar memaksimalkan transisi cepat dan langsung untuk mengeksploitasi garis pertahanan tinggi Spanyol. Tanpa Onana, Youri Tielemans dan Nicolas Raskin harus menunjukkan disiplin besar untuk melindungi empat bek, dengan tujuan cepat melewati counter-press Spanyol dan mengalirkan bola kepada De Bruyne. Dari sana, kecepatan eksplosif Jérémy Doku di sisi sayap dan kekuatan fisik Romelu Lukaku akan menjadi jalur utama Belgia untuk mengganggu bentuk permainan Spanyol.

Struktur yang mapan menghadapi ujian tertinggi

Spanyol menghadapi ujian tertinggi bagi rekor pertahanan bersejarah mereka melawan serangan Belgia yang sudah mengumpulkan 12 gol dalam tiga pertandingan terakhir dan bebas mencetak gol dari berbagai posisi.

Belgia menghadapi tugas berat untuk membendung lebar serangan cair Spanyol tanpa gelandang jangkar utama mereka. Keberhasilan sepenuhnya bergantung pada blok pertahanan mereka untuk mencegah Lamine Yamal dan Álex Baena membuka jalur umpan silang ke kotak penalti.

Perkiraan XI Spanyol vs Belgia

Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena

Perkiraan XI Belgia vs Spanyol

Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Vanaken, Tielemans; Lukebakio, De Bruyne, Trossard; De Ketelaere

Fakta & angka Spanyol vs Belgia

Kedua negara telah bertemu 22 kali di semua kompetisi. Spanyol menang 12 kali, Belgia menang 5 kali, dan 5 laga berakhir imbang.

Mereka telah dua kali berhadapan di Piala Dunia. Perempat-final 1986 di Meksiko berakhir imbang 1-1 sebelum Belgia melaju lewat adu penalti. Spanyol memenangi pertemuan Piala Dunia terbaru dengan skor 2-1 pada fase grup 1990.

Pertemuan terakhir mereka adalah laga persahabatan internasional pada September 2016, yang dimenangi Spanyol 2-0.

Skuad Luis de la Fuente belum terkalahkan di turnamen ini dan terkenal belum kebobolan satu gol pun. Rekor pertahanan mereka diperkuat oleh kiper Unai Simón, yang mencatat rekor baru turnamen untuk menit tanpa kebobolan.

Dilatih Rudi Garcia, Belgia membawa catatan tak terkalahkan 18 pertandingan di semua kompetisi. Di Babak 16 Besar, mereka mengalahkan Amerika Serikat 4-1 di Seattle.

Skuad 26 pemain Spanyol

Kiper: Unai Simón, David Raya, Joan Garcia

Bek: Marcos Llorente, Marc Pubill, Pedro Porro, Aymeric Laporte, Eric García, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo

Gelandang: Rodri, Martin Zubimendi, Mikel Merino, Pedri, Gavi, Fabian Ruiz, Alex Baena

Penyerang: Yeremy Pino, Víctor Muñoz, Mikel Oyarzabal, Ferran Torres, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Borja Iglesias

Skuad 26 pemain Belgia

Kiper: Thibaut Courtois, Senne Lammens, Mike Penders

Bek: Timothy Castagne, Zeno Debast, Maxim De Cuyper, Koni De Winter, Brandon Mechele, Thomas Meunier, Nathan Ngoy, Joaquin Seys, Arthur Theate

Gelandang: Kevin De Bruyne, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Hans Vanaken, Axel Witsel

Penyerang: Charles De Ketelaere, Jérémy Doku, Matias Fernandez-Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Diego Moreira, Alexis Saelemaekers, Leandro Trossard

Kabar tim & skuad

Spanyol ditangani Luis de la Fuente. Saat ini tidak ada cedera atau skorsing yang tercantum untuk skuad tersebut, dan belum ada susunan pemain inti terkonfirmasi yang diumumkan menjelang perempat-final. Kabar tim lebih lanjut akan ditambahkan mendekati kick-off.

Belgia dipimpin Rudi Garcia. Skuad ini juga belum memiliki susunan pemain terkonfirmasi pada tahap ini, meski perlu dicatat bahwa Amadou Onana terpaksa ditarik keluar saat menang atas Amerika Serikat karena masalah lutut yang tampak terlihat. Belum ada pembaruan resmi mengenai ketersediaannya. Kabar tim akan diperbarui seiring tersedianya informasi.

ESP BEL Cedera dan Larangan Bermain Tidak ada pemain yang absen 24 A. Onana

Performa

Spanyol memenangi empat dan imbang sekali dalam lima pertandingan terakhir mereka, semuanya di Piala Dunia ini. Hasil terbaru mereka adalah kemenangan 1-0 atas Portugal di Babak 16 Besar, yang ditentukan oleh penyelesaian Mikel Merino pada injury time. Sebelumnya di turnamen ini mereka mengalahkan Austria 3-0 dan Arab Saudi 4-0, dengan kemenangan 1-0 atas Uruguay dan hasil imbang 0-0 melawan Tanjung Verde melengkapi rangkaian tersebut. Spanyol mencetak delapan gol dan tidak kebobolan dalam lima pertandingan itu, dengan mencatat clean sheet di setiap laga pada turnamen ini.

Belgia memenangi tiga dan imbang dua dari lima pertandingan terakhir mereka, juga semuanya di Piala Dunia ini. Laga terbaru mereka adalah kemenangan 4-1 atas Amerika Serikat di Seattle, dengan De Ketelaere, Vanaken, dan Lukaku termasuk di antara para pencetak gol. Sebelumnya, mereka mengalahkan Senegal 3-2 dalam comeback dramatis di Babak 32 Besar dan menundukkan Selandia Baru 5-1. Hasil imbang melawan Iran dan Mesir di fase grup mendahului rangkaian itu. Belgia mencetak 13 gol dalam lima pertandingan terakhir mereka dan kebobolan empat gol.

Rekor head-to-head

Pertemuan kompetitif terbaru antara kedua tim dalam dataset yang disediakan datang dalam laga persahabatan pada September 2016, ketika Spanyol menang 2-0 dengan Belgia sebagai tuan rumah nominal. Sebelumnya, Spanyol mengalahkan Belgia 5-0 dalam kualifikasi Piala Dunia pada 2009, setelah kemenangan 2-1 di Brussels pada Oktober 2008. Dalam lima pertandingan yang terdaftar, Spanyol memenangi semuanya, mencetak 11 gol dan kebobolan satu.

Klasemen

Belgia finis di puncak Grup G pada Piala Dunia ini. Spanyol memenangi Grup H dan memasuki perempat-final sebagai juara grup di sisi bagan mereka.